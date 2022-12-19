Отец Бритни Спирс о ее состоянии: «Она явно нездорова и, боюсь, окажется на еще большем дне»

Бритни Спирс освободилась от многолетней опеки отца в ноябре 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отец Бритни Спирс дал большое интервью в котором рассказал, почему он решил стать опекуном своей дочери. В течение 13 лет Джейми Спирс контролировал жизнь и финансы певицы. Опекунство прекратилось лишь в прошлом году, когда 40-летняя Бритни смогла добиться его отмены в суде. Отец певицы уверен, что опека над Бритни была необходимостью, и без нее его дочь уже была бы мертва.

«Не все согласятся со мной. Но где бы сейчас была Бритни без этой опеки? И я не знаю, была бы она жива», - рассказал он в интервью Daily Mail.

Джейми уверен, что опека не только спасла Бритни «от ее самых мрачных дней», но и помогла певице сохранить отношения с сыновьями - 17-летним Престоном и 16-летним Джейденом. Уже много лет их опекуном является бывший муж Бритни Кевин Федерлайн, который не препятствует встречам артистки с детьми.

«Для ее защиты, а также для защиты детей - опекунство было отличным инструментом. Я думаю, что без этого она никогда не вернула бы детей», – считает Джейми Спирс.

В течение 13 лет Джейми Спирс контролировал жизнь и финансы певицы. Фото: соцсети.

Родитель звезды признается, что годы опекунства были для него нелегкими.

«Это было чертовски трудное время. Но я люблю свою дочь всем сердцем и душой», – отметил он.

Джейми Спирс уверен, что сейчас состояние Бритни нельзя назвать благополучным. По его мнению, его дочь «явно нездорова». Отец певицы боится, что в итоге «она окажется на еще большем дне, чем раньше».

«В семье полный бардак. Все, что мы можем — это продолжать молиться. Это все, что я могу сказать», - признался Спирс.

Джейми стал опекуном дочери после того, как суд признал ее частично недееспособной из-за проблем с наркотиками. Бритни Спирс и танцор Кевин Федерлайн поженились в 2004 году. Пара пошла под венец, когда Бритни забеременела. В течение двух лет, один за другим, на свет появились их сыновья Шон Престон и Джейден. В ноябре 2006 года, через два месяца после рождения Джейдена, Спирс подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия. Певица запросила в суде единоличную опеку над сыновьями.

Кевин нанял адвокатов и смог отсудить совместную опеку. А потом жизнь Бритни пошла под откос. Она обрила голову наголо и попала в больницу после передозировки наркотиков. Врачи забрали звезду из ее дома в бессознательном состоянии. Артистка, приняв наркотики, заперлась в ванной, оставив крошечных детей без присмотра.

В январе 2008 года Федерлайн получил единоличную опеку над сыновьями. А еще спустя месяц Бритни была принудительно помещена под опеку своего отца Джейми Спирса.

Джейми считает, что его дочь явно нездорова. Фото: соцсети.

В июне 2021 года Бритни выступила на заседании Верховного суда округа Лос-Анджелес по видеосвязи и попросила судью прекратить опекунство ее отца над ней. Певица рассказала суду, что подвергалась многочисленным психиатрическим осмотрам, и что отец травмировал ее своим контролем. За любое неповиновение Джеймс отправлял ее в психиатрическую клинику, где ее пичкали нейролептиками. Поп-дива признается, что не заинтересована в продолжении карьеры. Ее единственное желание сейчас – родить ребенка от любимого мужчины и завести собственную семью. В итоге суд встал на ее сторону и освободил от опеки.

К слову, о необходимости опекунства над Бритни высказался и ее бывший муж. Кевин Федерлайн уверен, что отец певицы всегда действовал ей во благо. А его опека над Бритни спасла ей жизнь.

- Я видел этого человека, который действительно заботился о ней, и действительно хотел, чтобы все было хорошо, - рассказал Кевин в одном из интервью. - Когда Джейми получил опеку, все наладилось. Он спас ей жизнь.

Освободившись от опеки отца, Бритни Спирс в июне этого года вышла замуж за своего 28-летнего бойфренда Сэма Асгари. Пара ждала ребенка, но у Бритни случился выкидыш.