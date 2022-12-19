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Звезды18 декабря 2022 22:25

Отец Бритни Спирс о ее состоянии: «Она явно нездорова и, боюсь, окажется на еще большем дне»

Джейми Спирс считает, что без его опеки дочь уже была бы мертва
Ирина СУХАНОВА
Бритни Спирс освободилась от многолетней опеки отца в ноябре 2021 года.

Бритни Спирс освободилась от многолетней опеки отца в ноябре 2021 года.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отец Бритни Спирс дал большое интервью в котором рассказал, почему он решил стать опекуном своей дочери. В течение 13 лет Джейми Спирс контролировал жизнь и финансы певицы. Опекунство прекратилось лишь в прошлом году, когда 40-летняя Бритни смогла добиться его отмены в суде. Отец певицы уверен, что опека над Бритни была необходимостью, и без нее его дочь уже была бы мертва.

«Не все согласятся со мной. Но где бы сейчас была Бритни без этой опеки? И я не знаю, была бы она жива», - рассказал он в интервью Daily Mail.

Джейми уверен, что опека не только спасла Бритни «от ее самых мрачных дней», но и помогла певице сохранить отношения с сыновьями - 17-летним Престоном и 16-летним Джейденом. Уже много лет их опекуном является бывший муж Бритни Кевин Федерлайн, который не препятствует встречам артистки с детьми.

«Для ее защиты, а также для защиты детей - опекунство было отличным инструментом. Я думаю, что без этого она никогда не вернула бы детей», – считает Джейми Спирс.

В течение 13 лет Джейми Спирс контролировал жизнь и финансы певицы. Фото: соцсети.

В течение 13 лет Джейми Спирс контролировал жизнь и финансы певицы. Фото: соцсети.

Родитель звезды признается, что годы опекунства были для него нелегкими.

«Это было чертовски трудное время. Но я люблю свою дочь всем сердцем и душой», – отметил он.

Джейми Спирс уверен, что сейчас состояние Бритни нельзя назвать благополучным. По его мнению, его дочь «явно нездорова». Отец певицы боится, что в итоге «она окажется на еще большем дне, чем раньше».

«В семье полный бардак. Все, что мы можем — это продолжать молиться. Это все, что я могу сказать», - признался Спирс.

Джейми стал опекуном дочери после того, как суд признал ее частично недееспособной из-за проблем с наркотиками. Бритни Спирс и танцор Кевин Федерлайн поженились в 2004 году. Пара пошла под венец, когда Бритни забеременела. В течение двух лет, один за другим, на свет появились их сыновья Шон Престон и Джейден. В ноябре 2006 года, через два месяца после рождения Джейдена, Спирс подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия. Певица запросила в суде единоличную опеку над сыновьями.

Кевин нанял адвокатов и смог отсудить совместную опеку. А потом жизнь Бритни пошла под откос. Она обрила голову наголо и попала в больницу после передозировки наркотиков. Врачи забрали звезду из ее дома в бессознательном состоянии. Артистка, приняв наркотики, заперлась в ванной, оставив крошечных детей без присмотра.

В январе 2008 года Федерлайн получил единоличную опеку над сыновьями. А еще спустя месяц Бритни была принудительно помещена под опеку своего отца Джейми Спирса.

Джейми считает, что его дочь явно нездорова. Фото: соцсети.

Джейми считает, что его дочь явно нездорова. Фото: соцсети.

В июне 2021 года Бритни выступила на заседании Верховного суда округа Лос-Анджелес по видеосвязи и попросила судью прекратить опекунство ее отца над ней. Певица рассказала суду, что подвергалась многочисленным психиатрическим осмотрам, и что отец травмировал ее своим контролем. За любое неповиновение Джеймс отправлял ее в психиатрическую клинику, где ее пичкали нейролептиками. Поп-дива признается, что не заинтересована в продолжении карьеры. Ее единственное желание сейчас – родить ребенка от любимого мужчины и завести собственную семью. В итоге суд встал на ее сторону и освободил от опеки.

К слову, о необходимости опекунства над Бритни высказался и ее бывший муж. Кевин Федерлайн уверен, что отец певицы всегда действовал ей во благо. А его опека над Бритни спасла ей жизнь.

- Я видел этого человека, который действительно заботился о ней, и действительно хотел, чтобы все было хорошо, - рассказал Кевин в одном из интервью. - Когда Джейми получил опеку, все наладилось. Он спас ей жизнь.

Освободившись от опеки отца, Бритни Спирс в июне этого года вышла замуж за своего 28-летнего бойфренда Сэма Асгари. Пара ждала ребенка, но у Бритни случился выкидыш.

Шоу-бизнесИнтересноеБритни Спирс: досье KP.RU