Президент США умудрился оскорбить целую нацию

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

80-летнего президента США Джо Байдена обвинили в оскорблении целой нации. Поводом стали слова, произнесенные им во время выступления перед ветеранами Вооружённых сил США.

Байден так приветствовал 102-летнего участника Второй мировой войны: «Может, я и ирландец, но не дурак. Я женился на дочери Доминика Джакоппы. Значит, во мне есть немного итальянского, понимаете?»

Среди американцев – много потомков выходцев из Ирландии. Они сочли слова Байдена оскорблением.

Заодно Байден запутался кого и как зовут. Он перепутал имена родственников своей супруги Джилл: Доминик Джакоппа не является отцом Джилл, это её дед.

Как сообщили журналисты, «ветераны слушали его речь с озадаченным молчанием».

В ноябре этого года Джо Байден перепутал Украину с Ираком, рассказал, что его сын Бо погиб в Ираке, хотя на самом деле он умер от рака мозга в США.