Тонкие и звонкие: как выглядели бы похудевшие Семенович, Уткин и Цекало

С помощью нейросети мы пофантазировали, к какому результату могли бы привести мечты знаменитостей. Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Заметьте, толстыми этих звёзд никто не называл: в эпоху новой этики (о времена, о нравы - обидеть никого нельзя) мы четко уяснили правила игры. И заявляем лишь о том, что артисты не раз пытались похудеть. Что из этого могло бы выйти, знают умные технологии и дизайнер KP.RU. С помощью нейросети мы пофантазировали, к какому результату могли бы привести мечты знаменитостей.

АЛЕКСАНДР ЦЕКАЛО

Александр Цекало Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Из доброго Санта-Клауса в нашем эксперименте продюсер превратился в молодцеватого симпатягу. И наши фантазии не так уж далеки от реальной жизни. Ради молодой жены-художницы, с которой поселился под жарким солнцем Лос-Анджелеса, Цекало уже скинул 10 килограммов: тренажеры, плавание, правильное питание. Но в его случае это не предел - можно и повторить. Еще в браке с Лолитой Милявской артист худел и на 20 кило - чуть не усох от любви!

ЛАРИСА ГУЗЕЕВА

Лариса Гузеева Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Острый подбородок, высокие скулы и лебединая шея - как это идёт знаменитой телесвахе, лучше всех знает она сама. В погоне за утонченными формами, которые поклонники помнят еще по "Жестокому романсу", актриса то и дело ложится в детокс-клиники и наматывает километры скандинавской ходьбой. А потом ка-а-а-ак наготовит! Гузеева - большой фанат домашней стряпни. Это вам не смузи из петрушки...

ЕЛЕНА ВАЕНГА

Елена Ваенга Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Звезда шансона могла бы стать обладательницей знаменитых "углов Джоли" (именно так называют четкий овал лица с ярко выраженным переходом от скул к подбородку), за которыми к косметологам стоит очередь на годы вперед. И однажды это почти случилось: Ваенга на спор похудела за четыре месяца на 15 кг. Но выиграв пари, певица, по собственному признанию, ринулась к "тазику с "Оливье".

- Есть грешок: люблю забраться в постель, набрав с собой кучу еды, и смотреть телевизор, разбрасывая крошки по кровати, - признается артистка.

ТАТЬЯНА ДОГИЛЕВА

Татьяна Догилева Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Фантастика: избавившись от второго подбородка, актриса помолодела вдвое. Но вот незадача - в реальной жизни Догилева уже несколько лет не может победить лишний вес. Сначала заедала тортиками отсутствие предложений от режиссеров, затем начались проблемы со здоровьем, потом уже просто махнула рукой...

- Я приняла свой возраст, отказалась от диет и "уколов красоты", а еще открыла для себя роли комичных бабушек, - объясняет артистка.

АННА СЕМЕНОВИЧ

Анна Семенович Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Обладательница самых пышных форм в шоу-бизнесе то и дело стремится от них избавиться: жует гречку без соли почем зря, налегает на тренажеры. И вот как она будет выглядеть, если эти усилия возымеют эффект - совсем другой человек, похожий сразу и на Люсю Чеботину ("Зачем мне солнце Монако слышали? Вот это она), и на очередную голливудскую звездочку. Никакой индивидуальности! И это вы еще не видели, что стало с бюстом...

ВАСИЛИЙ УТКИН

Василий Уткин Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Однажды знаменитый комментатор похудел на 85 кг... и стал весить 130. Телеведущий и желудок урезал, и на диетах сидел, и интервальное голодание пробовал - опытный игрок! Но даже он вряд ли представляет, каким знойным мачо может стать, если продолжит свою аскезу. Когда многоярусные щеки и шея исчезают, проявляется волевой подбородок. А это, Василий, ух как нравится дамам!

СТАНИСЛАВ ДУЖНИКОВ

Станислав Дужников Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Добродушный Лёня из "Ворониных" стал знаменит благодаря своей колоритной и запоминающейся полноте. Однако, сам актер уверен, что никогда не был толстым - мол, уютные килограммы он набирал исключительно ради роли. С одной только оговоркой: поправиться надо было на 20 кило, а вошедши в раж актер прибавил все 40. И с окончанием сериала распрощаться с ними уже не смог... Дорогой Станислав, пусть наш коллаж станет для вас лучшей мотивацией!

ЕВА ПОЛЬНА

Ева Польна Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Нет, это не голливудская дива Скарлетт Йоханссон, хотя получилось очень похоже. "Гостья из будущего", которая на заре карьеры была тонкой и звонкой, набрала вес после рождения второго ребенка и годами изнуряла себя диетами, чтобы похудеть к очередному клипу. Теперь с этим покончено: певица приняла себя со всеми округлостями. И всем, кто ждет от неё былой стройности, дает решительный ответ: не дождетесь.

- Я тоже женщина! Не феномен! Я все такая же, как и последние несколько лет. Рост 165, размер одежды отечественный 48-50. Размер противогаза - 2! - поставила точку Польна в очередном перемалывании ее косточек и складочек.