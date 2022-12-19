В погоне за алмазами: путешествие под землю

На пару дней корреспондент «Комсомолькой правды» погрузился в жизнь алмазников. Источник: Предоставлено пресс-центром АЛРОСА

В декабре я отправилась в самую потрясающую поездку этого года: в алмазную столицу России — город Мирный. Чтобы спуститься ниже слоя вечной мерзлоты, оказаться в руднике на 400 метров под землей и своим глазами увидеть, как добывают алмазы.

МИРНИНСКИЙ ЦЕНТР СОРТИРОВКИ АЛМАЗОВ

Вы знали, что практически каждый четвертый алмаз в мире добывает АЛРОСА? Её крупнейшие горно-обогатительные комплексы расположены в Якутии. Это единственная в мире компания, в которой алмаз проходит все этапы пути от добычи до бриллианта. Основные производственные управления АЛРОСА находятся в якутском городе Мирный. Именно туда я и полетела за новыми впечатлениями.

Бриллиант на ливрее самолета сразу задал правильное настроение моей командировке. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Спускаясь с трапа самолета, вдыхаю мирнинский воздух: он сухой, морозный и очень вкусный. Городок небольшой, около 35 тыс. жителей, по-особому уютный. С чистым белым снегом — даже на дорогах.

Никогда не видела вживую неограненные алмазы. Поэтому первым делом направляюсь в местный ЦСА – центр сортировки алмазов. Здесь драгоценные камни проходят первичную сортировку и оценку. Это закрытое предприятие, с многоступенчатым контролем и строжайшей охраной. Визит журналистов согласовывался заранее, на входе оставляю паспорт и перемещаюсь только с сопровождающим.

На участке классификации в металлических емкостях не овощи и фрукты, а крупные красавцы-алмазы Источник: Предоставлено пресс-центром АЛРОСА

В ЦСА камни классифицируют по размеру и массе: в неделю через центр может проходить 700-800 тысяч карат. Сначала алмазы попадают на участок классификации, там их с шести обогатительных классов разделяют на 16 коммерческих. Помещение участка выглядит, как стерильная кухня: столы уставлены пирамидами из металлических емкостей и сит. Работа сортировщика требует большой ответственности, аккуратности и четкости.

Коллектив цеха преимущественно женский: работа требует предельной аккуратности. Источник: Предоставлено пресс-центром АЛРОСА

— Алмазы в объеме 2500 карат засыпаются на набор сит. Его ставят на вибрационные грохота на 10 минут для рассева. Каждый кристалл попадает в нужное сито, которое высыпают в отдельную чашку, так и происходит сортировка, — рассказывает о своей работе ведущий инженер-технолог участка хранения и классификации Ирина Синякова. Она трудится в АЛРОСА уже 13 лет, через ее руки прошло несчетное количество драгоценных камней. — Попадались и крупные алмазы. Удивляет их форма:как только природа создала такое, ведь под землей никто их не шлифует, не вырезает и не гранит!

После 10 минут на вибрационной машине (грохоте) алмазы рассыпают по емкостям. Источник: Предоставлено пресс-центром АЛРОСА

На вибрационных ситовых грохотах мелкие алмазы разделяют на размерные классы.Алмазы побольше направляются на автоматические развесочные аппараты. А самые крупные камни сортируют люди.

ВНИМАТЕЛЬНЫЕ ГЛАЗА И ТАЛАНТЛИВЫЕ РУКИ

После сортировки алмазы попадают на участок предварительной оценки по цвету и качеству. За рядами столов сидят специалисты: с помощью лупы и бинокуляра каждый из них ежедневно отсматривает от 1700 до 14000 карат алмазов.Несмотря на повсеместную автоматизацию, до сих пор ничто не заменит человеческий глаз, особенно в оценке крупных камней.

Участок предварительной оценки ЦСА. Источник: Предоставлено пресс-центром АЛРОСА

Эксперту по оценке алмазов 2 категории Татьяне Старостиной за четыре года работы попадались алмазы до 100 карат.

– Чистые большие камни завораживают. Но и включения внутри алмазов, на мой взгляд, тоже прекрасны: ими можно наслаждаться, видеть в них что-то свое, к примеру, бабочек, – рассказывает Татьяна.

Инструменты эксперта по оценке: лупы 6ти, 10-тикратного увеличения, бинокуляр, чемоданчик с контейнерами под алмазы различной формы, качества и цвета. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Конечный пункт моей экскурсии по ЦСА — экспозиция, выложенная из добытых на этой неделе алмазов. Традиция выкладывать из камней различные картины существует в центре более 20 лет.

— Стоимость экспозиций доходит до миллиона долларов, а самой дорогой была экспозиция картины «Патриарх Всея Руси», – комментирует директор центра Игорь Филатов.

Ориентировочная стоимость этой экспозиции — порядка 400 тыс. долларов. Источник: Предоставлено пресс-центром АЛРОСА

Уже три года за выкладку картин отвечает ведущий эксперт по оценке алмазов Татьяна Нышпол. Картины придумывает сама, выкладывает их в перерывах между работой. Татьяна переехала в Мирный еще девчонкой вместе с родителями. Пошла по их стопам и работает в ЦСА уже 29 лет. Многомиллионные россыпи драгоценных камней для неё – это просто работа. И эта работа была и остается для нее творческой и интересной.

ПОДЗЕМНОЕ ЦАРСТВО РУДНИКА «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ»

Ночью мне снились алмазы. А рано утром я отправилась на рудник «Интернациональный», алмазы которого считаются уникальными и особо ценятся на мировом рынке.

Одна тонна руды «Интера» содержит до 8 карат драгоценных камней – это самая богатая кимберлитовая трубка не только компании, но и мира (кимберлит – материнская порода алмазов).

Перед спуском в рудник прохожу инструктаж по технике безопасности. Когда показывают, как пользоваться самоспасателем, становится немного страшно: приходит осознание, что все очень серьезно.

Каждый горняк знает, как пользоваться самоспосателем. Источник: Предоставлено пресс-центром АЛРОСА

Самоспасатель горняки называют светильником - он и вправду похож на большой светильник или на термос с чаем.

— Отщелкиваем ремни, сдергиваем крышку, тут же запускается химическая реакция и подушка заполняется воздухом. Выдох в подушку, вдох, надеваем носовой зажим, дышим, — спокойно объясняет начальник рудника Николай Шепелев. — Бояться не нужно, в шахте все максимально продумано для безопасности людей. Воздух непрерывно подается с поверхности. Если придется воспользоваться светильником, воздуха вам хватит при ходьбе на час, если ждать помощи сидя – на 300 минут. В каждом светильнике установлен датчик. Мы онлайн следим за людьми в шахте и видим, где находится каждый человек. На отдельных участках установлено видеонаблюдение.

Под землей чувствуешь себя, словно в фантастическом фильме. Источник: Предоставлено пресс-центром АЛРОСА

Вместе с другими горняками захожу в клеть – лифт, который опускает меня на 400 метров под землю. Я словно попадаю в фантастический фильм: вокруг гул техники, компрессоров, высокие своды укреплены балками и стяжками. За нами приезжает специальный транспорт, подземный мини-автобус, который спроектирован, чтобы максимально безопасно перевозить под землей самое ценное — людей.

У каждого работника на груди висит газоанализатор: если атмосфера в шахте изменится, он тут же сигнализирует об этом. Источник: Предоставлено пресс-центром АЛРОСА

«Интернациональный» – первый подземный рудник компании. Он полностью соответствует своему названию. В многонациональном коллективе работают люди со всей страны. Здесь всегда ждут горных мастеров, электромехаников, геотехников, маркшейдеров, нужен и рабочий персонал.

Молодежь обучают, делятся опытом, дают возможность вырасти. К примеру, Руслана Варакова из Иркутской области компания пригласила на работу сразу после института. По образованию он горный инженер, а в данный момент трудится подземным электрослесарем. Обслуживает, ремонтирует, поддерживает стволы шахты в рабочем состоянии.

— Почему кто-то боится ехать работать на Север? Не надо ничего бояться, надо брать и делать. Работаю уже 15 лет в АЛРОСА и менять ничего не хочу. Есть квартира, семья, дети. Из своего опыта скажу: стабильности и уверенности в завтрашнем дне все больше и больше. Это моя вторая шахта, а город давно стал родным. По Мирному идешь летом и постоянно встречаешь знакомых, а зимой руки мерзнут здороваться со всеми, – с улыбкой рассказывает Руслана.

Так выглядят зубцы проходческого комбайна из закаленного металла, которые вгрызаются в подземную руду. Источник: Предоставлено пресс-центром АЛРОСА

На подземных рудниках компании внедряют новые технологии по организации работы, удаленного управления техникой. Запустили «фабрику идей»: каждый сотрудник может подать любую идею, от просьбы изменить расписание автобусов до сложных технологических нововведений. Каждая идея рассматривается, и люди видят, что могут решить проблему любого масштаба.

Эта машина забирает руду из-под проходческого комбайна ковшом и вывозит в рудоспуск. Источник: Предоставлено пресс-центром АЛРОСА

«ЗДЕСЬ КОМФОРТНО РАБОТАТЬ И ПРИЯТНО ЖИТЬ»

Путешествие в шахту рудника оставляет неизгладимые впечатления. Завораживает кипящая подземная жизнь, где все продумано, выверено для эффективной и безопасной работы. Подобный рудник — не единственный в компании.

Чтобы обнаружить новые месторождения алмазов или раскрыть потенциал старых, АЛРОСА задействует самые современные технологии. Огромные территории обследуют беспилотники, используется сейсморазведочный комплекс, георадары, адаптированная к новой аппаратуре электротомография.

А чтобы привлечь новых людей в Мирный и удержать кадры, компания старается сделать местную жизнь комфортнее. Ведь если человеку хорошо, он и работает лучше. Сотрудникам помогают с жильем, обеспечивают ежегодный отдых в санаторно-курортных учреждениях. Чтобы поддержать здоровье в непростых условиях Севера, развивают спорт: выстроили современный спортивный комплекс «Кимберлит».

Ледовая арена СК «Кимберлит». Источник: Предоставлено пресс-центром АЛРОСА

В Мирном 12 спортивных, 6 культурных объектов, детский лагерь, ледовые арены, бассейны, горнолыжная база. Около 4000 детей занимаются в секциях, порядка 3000 – в кружках. Причем за символичную стоимость в 100 рублей. Взрослые ходят в тренажерку, бассейн. В Мирном даже есть свой театр.

Тренажерный зал СК «Кимберлит». Источник: Предоставлено пресс-центром АЛРОСА

— В Мирном жизнь кипит: горнолыжный отдых, сноуборд, лыжи, плюшки для детей и для взрослых. Есть беговые лыжи, плавание, волейбол, баскетбол. Есть бары и все, что нужно. Здесь комфортно работать и приятно жить. Особенно посоветовал бы работу здесь людям из северных регионов. Сибиряки – это закаленные люди, которым здесь точно понравится, — уверен заместитель начальника отдела геотехнического мониторинга Мирнинско-Нюрбинского ГОК АЛРОСА Антон Салтымаков. У Антона жена и двое детей, к которым он постоянно ездит в Новосибирск. — Семья тоже любит приезжать ко мне в гости, потому что Мирный — очень уютный и сплоченный город.

Кстати, в этом году при поддержке АЛРОСА разработали мастер-план Мирного: чтобы город стал еще уютнее, развивался как образовательный кластер и центр промышленного туризма. В основу мастер-плана легли свыше двух тысяч предложений от горожан. Здесь будут развивать малоэтажное строительство, велотрассы, общественные пространства, сеть кофеен, в которых можно будет согреться зимними прогулками. В скором времени встречать гостей города будет новый аэропорт. На его строительство выделили 20 млрд рублей, из которых 11 млрд выделено АЛРОСА.

Справка КП

В АЛРОСА есть свой корпоративный университет, его задача не только обучать, но и развивать персонал. Здесь можно пройти аттестацию, повысить квалификацию, отработать навыки на тренажерах, полигонах. В штате преподаватели с богатейшим опытом – бывшие производственники и те, кто совмещает работу на производстве с преподаванием. В корпоративном университете обучают редким профессиям, которые необходимы производству сейчас, а не в далеком будущем.

Работы на уже разведанных месторождениях компании хватит на 40-50 лет. При этом идет постоянная доразведка отрабатываемых месторождений и поиск новых.

Какие специальности особенно востребованы в компании: гидрогеологи, специалисты горного дела, механики, электромеханики, сварщики, слесари, водители. Кстати, часть специалистов, от геологов и инженеров-проектировщиков до бухгалтеров и айтишников, теперь базируется в Новосибирске.