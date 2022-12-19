Минобороны России провело огневые артналеты по скоплению живой силы ВСУ

Также наши воины вычислили и уничтожили шесть диверсионных формирований киевского режима

На прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков перечислил потери ВСУ в основных районах соприкосновения с нашими войсками за сутки: на Купянском направлении в результате огневого налета российской артиллерии по скоплению живой силы и военной техники ВСУ уничтожено более 20-ти украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском до 70, на Донецком более 130, на Южно-Донецком - 80.

На Красно-Лиманском и Донецком направлениях ликвидированы шесть диверсионных групп противника.

Кроме украинских националистов сожжены десятки танков, бронемашин и автомобилей противника.

За сутки силами ПВО, авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: 8 беспилотников, 6 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган», пункты временной дислокации подразделений 61-й пехотно-егерской бригады, 124-й бригады территориальной обороны, три группы центра специальных операций «Юг» ВСУ, 56 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 139 районах.

Подразделения противовоздушной обороны нашей группировки показали себя в воздушном пространстве Белгородской области. Там были сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты «HARM».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

344 - самолета.

184 - вертолета.

2684 - беспилотных летательных аппарата.

398 - зенитных ракетных комплексов.

7159 - танков и других боевых бронированных машин.

931 - боевая машина реактивных систем залпового огня.

3691- орудие полевой артиллерии и минометов.

7664 - единицы специальной военной автомобильной техники.