Навстречу 100-летнему юбилею «Мосфильма»

Фото: Мосфильм

Главная киностудия страны готовится встретить свой сотый день рождения. Юбилейная дата грядет в 2024 году, но готовиться к столь значимому событию начнут уже в этом декабре, когда двери самого большого в Европе кинопавильона распахнутся для юных москвичей их родителей. Именно там, где обычно снимают кино и популярные телепроекты, состоится премьера уже десятого сезона новогоднего театрализованного представления «Киноелка на Мосфильме».

Организаторы мероприятия утверждают, что готовят настоящий сюрприз для своей публики, представив на суд зрителей интерактивный мультимедийный мюзикл для маленьких и взрослых. В центр захватывающего сюжета авторы постановки поместили главного зимнего волшебника - Деда Мороза и его команду. И, как водится только в настоящих сказках, в самый ответственный момент сказки с ними произойдет нечто совершенно невероятное. Спектакль обещают насытить спецэффектами - лазерной графикой, тяжелыми дымами, пневмофейерверком, искуственным снегом, системой электронного управления фонами и масштабными светодиодными экранами, а еще – установить уникальную систему индивидуального позиционирования звука в зале.

Приготовления к празднику идут полным ходом – строятся декорации, шьются роскошные костюмы, записывается оркестровая музыка, проходят кастинги актеров и первые репетиции. В кинопавильоне, где снимали «Весну», «Войну и мир», шоу «Ледниковый период» и многое другое, всего на две недели создадут настоящую территорию сказки, где расположится комфортный зрительный зал, Рождественская кинодеревня с выставкой редкого реквизита и костюмов из отечественных киносказок, почтой Деда Мороза, всевозможными мастер-классами и насыщенной анимационной программой. Кроме того, в декоре пространства будет использовано более 200 000 светодиодов, от мерцания которых и без того волшебная атмосфера «Мосфильм», а станет еще более манящей и загадочной.

Фото: Мосфильм

Традиционно проект «Киноелка на Мосфильме» проводится при участии благотворительного фонда Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!». Звездную компанию Оксане Федоровой составят актер, Заслуженный артист России Станислав Дужников, хорошо известный семейной аудитории по ситкому «Воронины» и телеведущий Дмитрий Хрусталев. Артисты примут участие в видеоэпизодах, увидеть которые зрители смогут на больших светодиодных экранах, вписанных в декорацию спектакля.

Помимо самого шоу, наполненного кино-цитатами и интересными фактами истории кино, зрители увидят выставку кинонаград «Мосфильма», включая 3 (три) статуэтки «Оскар», экспозицию старинных кинокамер и раритетного оружия, оригиналы костюмов гайдаевской троицы, фотовыставку со съемок Мосфильмовских картин, инсталляции по мотивам известных кинофильмов и узнают много нового о волшебном мире кино.

Место встречи: киноконцерн «Мосфильм», ул. Мосфильмовская д. 1

Даты проведения: 24 декабря 2022 г. – 8 января 2023 г.

Официальный сайт: www.kinoelka.ru

Дополнительная информация:

- РИА «Новости» уже шесть лет подряд (в сезонах 2014 – 2021 г.г. ) признает это семейное шоу победителем рейтинга новогодних представлений Москвы (проект «Социальный навигатор»).

- Над спектаклем трудятся лучшие представители мира российского кино и индустрии развлечений, в наградном списке которых два «Золотых орла», две «Ники» - престижные премии в области кино, шесть международных премий IDLA – за вклад в мировую лазерную анимацию и диплом «Лучший продюсер мероприятий для детей и юношества» от Союза Театральных Деятелей России. А в фильмографии –“Любовь и голуби”, “Формула любви”, “Конец прекрасной эпохи”, “Повелитель луж“, “Каменская” и т.д. С 2018 года пользователи YANDEX присвоили проекту статус «Хорошее место».