СПбГУП: работодатель зверствует? А ведь без профсоюзов могло быть гораздо хуже

Фото: Николай ФЕДОРОВ.

Не устраивает зарплата? Работодатель зверствует? А ведь могло быть гораздо хуже. Мало кто знает, что в нашей стране лучшее трудовое законодательство в мире. И это – благодаря усилиям Федерации Независимых Профсоюзов России (ФНПР). Нужно лишь научиться его вовремя применять.

За обстановкой во всех отраслях экономики, во всех регионах страны Федерация следит благодаря своим членским организациям, а также Центру мониторинга и анализа социально-трудовых конфликтов. Он работает на базе единственного в своём роде в мире факультета конфликтологии Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. Интересно, что факультет этот был создан при личной поддержке Владимира Путина.

В этом году центру исполняется десять лет. В честь круглой даты мы задали самые острые вопросы трудящихся научному руководителю центра, зампредседателя ФНПР Евгению Макарову.

Евгений Макаров. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

ЧЕМ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ В ЭТОМ ЦЕНТРЕ?

- Конфликтология – наука, которая нужна везде. Ни одна семья, ни один коллектив – будь то детский садик или верхушка госструктуры – не обходится без противоречий и конфликтов. Свои конфликты есть не только среди людей и животных, но и даже в неживой природе (физические, экологические)! Особенно эта наука востребована в периоды политических потрясений, экономических кризисов.

Наш центр занимается социально-трудовыми проблемами. Звучит скучно? – На самом деле от положения трудящихся напрямую зависит атмосфера в обществе, внутренняя и международная политика. Скажем больше – счастье людей. Яркий пример – революции 1917 года, которые вспыхнули из-за аристократии и буржуазии, загнавшей рабочих в угол нищетой. Западноевропейских правителей эти события так впечатлили, что они, с участием СССР, создали Международную организацию труда, разработали механизм трипартизма (и его лучшей версии - социального партнерства) и теперь пожинают плоды, – во многих странах возник обеспеченный средний класс промышленных рабочих, технических и других специалистов по всех отраслях экономики.

Социальное партнерство – это когда государство, работодатели и работники систематически сотрудничают для решения назревающих проблем и, в частности, предотвращения конфликтов. Это очень полезно. Ведь в любом случае революция и даже небольшая забастовка – это экономические потери, которые сказываются на всех. Вспомните российские шахтерские забастовки 1990-х: работяги съехались в столицу, заняли Горбатый мост и яркими касками пытались привлечь внимание к своим проблемам. Если неразрешённый конфликт – это норма, то можно смириться и с дракой в парламенте, и с расстрелом советских рабочих в Новочеркасске…

Нашему центру удалось зажечь свет в темной комнате – наладить предельно автоматизированный сбор максимально обширной и достоверной информации о трудовых конфликтах в нашей стране и поставить ее анализ на поток. Мы выпускаем 70 информационно-аналитических бюллетеней в год, которыми пользуются все профсоюзы, работодатели, Министерство труда и социальной защиты, Федеральная служба по труду и занятости, Генпрокуратура, Госдума и даже Администрация Президента РФ. Только полная картина и сотрудничество могут позволить экономике двигаться вперед и богатеть всем трудящимся.

В СССР БЫЛО ЛУЧШЕ?

- В последние годы существования в Советском союзе было много проблем из-за устаревшей модели экономики и вызванного ею дефицита. Можно критиковать СССР за многое, но только не за устройство системы трудовых отношений. Неоспоримый плюс - она была более предсказуемая и менее конфликтна, чем в России. Критикуют её за то, что профсоюзы заведовали досугом и отдыхом трудящихся, отправляли рабочих в санатории и курорты, а зарплатой занимались органы исполнительной власти. Но ведь судьба профсоюзов России была решена ещё в 1919 году, когда было принято решение об огосударствлении профсоюзов на их II Всероссийском съезде!

Фото: Николай ФЕДОРОВ.

А ЧТО ТЕПЕРЬ В РОССИИ?

- Возник сплав нового и старого – к коллективным договорам, комиссиям по трудовым спорам, переговорам (всё это, пусть и формально, но было создано при советской власти) добавилась система социального партнерства с работодателями и органами власти на уровнях предприятий, отраслей, регионов и страны. Это важнейшее достижение.

Но от конфликтов это не избавляет. Почему? Часть работодателей стремится ухватить как можно больше. Ведет себя агрессивно и хищно. Причём максимизируют свой доход не за счёт новых станков, технологий, лучшей организации труда и повышения качества сырья и комплектующих, а за счёт уменьшения расходов на оплату и охрану труда. И чиновники нередко этому потворствуют.

ИЗ-ЗА ЧЕГО КОНФЛИКТУЕМ?

- Последние десять лет на первом месте проблемы зарплаты: задерживают, платят мало, не индексируют. Второе – условия труда, нарушения графиков сменности, отсутствие нормальной спецодежды, средств защиты. Могут не платить надбавки, в том числе за вредные и опасные условия труда, – именно из-за этого в начале пандемии выступали медики, работающие в красных зонах, а ещё раньше были шахтёры, транспортники и многие другие профессиональные группы.

Если смотреть по отраслям, то на первых местах антирейтинга по конфликтам сейчас обрабатывающая промышленность и здравоохранение. Периодически к ним «подтягиваются» строительство и муниципальный транспорт.

Больше всего конфликтов в регионах, где сосредоточена промышленность: Приволжский, Центральный, Уральский федеральные округа.

БАСТУЮТ ЛИ ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ?

- За последние годы не было ни одной забастовки с политическими требованиями. Были протесты неорганизованных работников с политическими лозунгами, помните, дальнобойщики выступали против системы «Платон»? Причина проста – в своей массе политики слишком далеки от проблем трудящихся. При этом они часто пытаются воздействовать на рабочую среду в своих интересах, сделать обычных людей объектом манипуляции. Правда, заканчивается это быстро и безуспешно: все выливается в СМИ, работники видят бесполезность политических активистов и понимают, что ими пользуются.

Есть еще «альтернативные профсоюзы», которые всегда «играют в политику». В ФНПР состоит около двадцати миллионов человек и наши члены профсоюзов не зря платят взносы, они видят пользу от реальных профсоюзов. Но есть и мелкие структуры, зачастую нацеленные лишь на конфликт и шумиху вокруг него. Как правило, реальные профсоюзные активисты и организации примыкают к настоящему профсоюзному движению, а родившиеся на эмоциональной волне, - быстро умирают.

Фото: Николай ФЕДОРОВ.

СТАНОВЯТСЯ ЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И РАБОТНИКИ ЗЛЕЕ?

- Число острых конфликтов – забастовок, голодовок –растет последние пять лет. При этом с начала СВО их количество заметно уменьшилось.

В основном «злые» конфликты разгораются в отношениях между неорганизованными работниками и работодателями. Они возникают стихийно, стороны не могут спокойно договориться, так как работники не имеют во главе подготовленных лидеров, зачастую не знакомы с азами экономики, не знают законодательства и своих прав. При этом работодатель, насмотревшись на таких «активистов», часто против создания профсоюзной организации, и это недальновидно: спустя время неорганизованные работники постепенно набираются знаний и опыта, начинают против него войну, и все заканчивается новым конфликтом.

А РАБОТОДАТЕЛИ?

- Зависит от сферы. В малом бизнесе, например, все сложно: предприниматели все меньше знают и соблюдают законодательство, живут от проверки, до проверки, от штрафа к штрафу. Что с ними делать? Повышать правовую грамотность. Активизировать работу трехсторонних региональных комиссий, которые лет пять назад смогли в основном решить проблему «зарплат в конвертах», значит и эта задача им по плечу. Надо объяснять частному работодателю: если он продолжит зверствовать, рано или поздно потеряет весь коллектив, его бизнес никогда не станет конкурентоспособным. Причем сотрудники-то выживут, перейдут на другое предприятие, а вот фирма загнется.

В крупном бизнесе тоже не легко, но там работают законы больших чисел, убытки от забастовки могут исчисляться миллионами рублей в день, поэтому собственники предприятий стремятся уладить конфликт пораньше.

КАКИЕ ПРОГНОЗЫ?

- В ближайшие полгода ситуация останется на нынешнем, довольно спокойном уровне. Если, конечно, не будет каких-то жестоких потрясений. За месяц мы зарегистрируем 9-12 конфликтов по всей стране – не массовых и не слишком длительных. Уверен, такие же параметры сохранятся до наступления лета будущего года. Потерь от забастовок, которые бы превысили 10-15 тысяч рабочих часов за год, не предвидим. Но и радикального снижения не будет, так как потенциал протеста существует и именно в чувствительной сфере – оплаты труда.

В случае дальнейших выходок со стороны «коллективного Запада» и новых санкций, связанных с газом, нефтью или металлами, может возникнуть напряжение в сырьевых отраслях. Но сейчас в нефтегазовой отрасли все относительно спокойно.

Фото: Николай ФЕДОРОВ.

ДОСЛОВНО

Александр Запесоцкий, ректор СПбГУП, академик:

- После того, как в 2009 году недовольные рабочие Пикалева перекрыли федеральную трассу, и разбираться с олигархом Дерипаской пришлось лично Владимиру Путину, на базе СПбГУП был создан Центр мониторинга и анализа социально-трудовых конфликтов. Его возглавил Евгений Макаров – один из крупнейших в мире теоретиков и известнейший практик профсоюзного движения. Именно профсоюзы добились, чтобы трудовое законодательство России стало лучшим в мире. Дай волю бизнесменам, у нас бы установился рабовладельческий строй и люди остались бы без штанов! Сейчас в большинстве случаев до забастовок и демонстраций не доходит и это заслуга профсоюзного движения. Чаще всего переговоры с предпринимателями идут без лишнего ажиотажа, за кулисами и по-человечески. Спорщиков можно понять: деньги даются все труднее, конкуренция растет. Но откровенными кровопийцами на самом деле быть почти никто не хочет. Главное найти общий язык.

КОНКРЕТНО

Центр мониторинга и анализа социально-трудовых конфликтов СПбГУП – это:

- Ежедневный анализ более 200 источников

- 1600 зарегистрированных социально-трудовых конфликтов

- 6 проведенных международных конференций

- 980 выпущенных аналитических материалов общим объемом около 29 000 страниц

- 900 получателей аналитики

СПРАВКА

Евгений Макаров – заместитель председателя ФНПР. Первая профессия – инженер-кораблестроитель: строил боевые корабли в Ленинградском производственном объединении «Алмаз», где пошел и по профсоюзной стезе. Возглавлял профсоюзы Санкт-Петербурга и области в «лихие 90-е». Действительный государственный советник 2 класса в отставке. Отмечен благодарностью и почетной грамотой Президента России, девятью знаками отличия и медалями министерств и ведомств, пятью общественными наградами.