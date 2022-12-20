От елочки до «Пятерочки»: 10 лайфхаков, как сэкономить на подготовке к Новому году (но не на веселье)

Есть несколько способов сэкономить на подготовке к празднику, не пожертвовав при этом весельем. Фото: flickr.com

Надо подарки купить, наряд выбрать, квартиру украсить, праздничное меню продумать. Причем все строго в рамках семейного бюджета, иначе в январе останешься на бобах.

К счастью, есть несколько способов сэкономить на подготовке к празднику, не пожертвовав при этом весельем. Собрали проверенные лайфхаки.

Все, что можно сделать заранее, делайте заранее

У всех в конце года сплошной аврал — кажется, минуты лишней нет. Но лучше найти время сейчас, чем в последний момент покупать подарки втридорога по принципу «лишь бы взять хоть что-то». Или приобретать пресловутый зеленый горошек не по акции. Елку, наряды, сувениры, мишуру, даже продукты старайтесь брать не на пике цен. Конечно, забить холодильник парным мясом про запас не удастся, но продукты с длительным сроком хранения (какой праздничный стол без копченой колбасы, икры и лимонадов?) лучше купить пораньше. Да и подарки еще можно успеть заказать на маркетплейсах по разумным ценам.

Копите баллы и бонусы

Присмотритесь к бонусным картам своих любимых продуктовых магазинов, а лучше перечитайте условия начисления баллов и кешбэка за покупки. Вы можете удивиться, сколько упускаете возможностей сэкономить.

Например, в 2022 году у «Пятерочки» и «Перекрестка» появилась обновленная программа лояльности «Х5 Клуб». Теперь баллы за покупки в магазинах этих сетей начисляются на один счет, который привязан к номеру телефона. Если вы, допустим, весь год чаще ходили в «Пятерочку», а на Новый год решили закупиться в «Перекрестке», это не помешает вам пустить накопленные баллы на оплату праздничного продуктового шопинга. При этом на кассе можно предъявить любую карту этих торговых сетей. Или оформить единую карту «Х5 Клуб» в приложении торговой сети или на сайте программы.

А вот еще один лайфхак. Можно копить баллы в декабре всей семьей на одной бонусной карте. Ведь как бывает? Продукты в будни покупают все, а за покупки к новогоднему столу платит кто-то один, и списать при этом он может только свои личные баллы. А можно собирать кешбэк всей семьи в одном месте. Для этого достаточно положить карту в прихожей: кто пошел в магазин — тот и взял. И когда придет время покупать продукты для праздников, с этой карты вы сможете списать больше баллов.

Есть и чуть более хитрая схема: можно скачать приложение, а пластиковую карту отдать кому-то из родных. Для всех карт, привязанных к одному номеру телефона, бонусный счёт общий — баллы по картам будут идти в одну копилку.

Ломайте стереотипы

Если на Новый год вы всегда собирали гостей у себя, подумайте, не пора ли самим отправиться в гости? Конечно, не с пустыми руками: с собой можно взять ваше фирменное блюдо, пару бутылок шампанского и небольшой подарок для хозяев. В любом случае это обойдется дешевле (и отнимет меньше сил), чем накрывать стол от и до.

Объявите новогоднюю вечеринку тематической и попросите каждого захватить с собой соответствующее блюдо. Фото: flickr.com

Если же родня и друзья уже порадовали известием, что 2023 год непременно будут встречать у вас, не стесняйтесь вовлекать их в подготовку к вечеринке. Сами распределите, кому что лучше принести: напитки, фрукты, салаты... Или просто объявите новогоднюю вечеринку тематической и попросите каждого захватить с собой соответствующее блюдо. Можно даже конкурс на самое вкусное устроить!

Наряжайтесь бюджетно

Платье за 20 тысяч рублей — это красиво, но сколько раз вы наденете его после новогодней ночи? На этом точно можно сэкономить и не чувствовать себя при этом Золушкой до появления феи.

Какие есть варианты? В первую очередь рекомендуем устроить генеральную уборку и перебрать завалявшиеся в шкафу вещи. Часть можно отдать на переработку, благотворительность или устроить своп (обмен) с друзьями.

Если какие-то старые вещи особенно тяжело отрывать от сердца, устройте вечеринку в стиле ретро и смело выходите к гостям в наряде с выпускного — даром он, что ли, висит в шкафу уже 25 лет? Или объявите праздник в пижамах — ночь все-таки! В крайнем случае отправьтесь за нарядом на маркетплейсы: там можно найти новые и очень красивые вещи ушедших западных брендов по демократичным ценам.

Дарите желания, а не вещи

Долой фигурки кроликов и другие бесполезные, но затратные подарки. Вместо них близким интереснее (и бюджетнее) вручить сертификаты на исполнение желаний. Возьмите красивую открытку, напишите на ней поздравление и желание, которое вы обещаете исполнить в Новом году. Конечно, сертификаты должны быть индивидуальными. Подруге дарим обещание посидеть с ее детьми, когда она выберется к косметологу. Маме — 10 поездок на дачу в любое удобное для нее время и без ворчания. Мужу или жене… придумаете сами, насколько хватит фантазии.

А еще можно сыграть в «Тайного Санту»: оговорить со всеми гостями предельную стоимость подарка, например 500 рублей. А потом на празднике устроить лотерею и определить, кому какой сюрприз достанется.

Делайте игрушки своими руками

Каждый год нам хочется повесить на елку что-нибудь новое. А цены на игрушки между тем кусаются. Есть альтернатива: незадолго до Нового года организовать «Мастерскую Деда Мороза». Собрать друзей с детьми, сварить глинтвейн (детям — соки!) и сделать украшения для елки и дома самим. И бюджет цел, и декор обновлен, и воспоминаний море!

Еще один вариант: устроить своп елочными игрушками прямо на новогодней вечеринке. Каждый приносит с собой пару надоевших «шишек» или шариков и меняет их на то, что принесли другие.

Устройте обмен новогодними игрушками — это будет необычно и весело. Фото: flickr.com

Не переплачивайте за развлечения

Неделю январских каникул лучше спланировать заранее. Это убережет от спонтанных решений — всегда затратных. В праздники в любом городе хватает выгодных и даже бесплатных возможностей повеселиться: от катков и рождественских городков в парках до концертов в ТЦ и районных елок с артистами.

Никто не говорит, что надо отказаться от походов на утренники, в театры, музеи. Просто все варианты семейных развлечений (и цены на них) лучше изучить заранее и составить хотя бы примерную программу под свой бюджет прямо по дням.

Купите елку заранее

Если вы предпочитаете живое деревце, напоминаем: елочные базары, как правило, работают с 20 декабря. 29–30 декабря цены будут на пике. Оптимально купить елочку 25–26 декабря (не забудьте попросить у продавца документы, чтобы узнать, когда срубили дерево). Смотрите на цвет хвои: если она желтоватая, такое дерево скоро осыплется. Погладьте веточки: в руке не должно остаться иголок.

Дома дайте дереву акклиматизироваться: пусть постоит на балконе пару дней. И можно наряжать!

Откажитесь от фейерверков

Не будем называть их лишней тратой денег, но все же: дорого, опасно, да и мусора после них… К тому же взрывы петард пугают домашних животных.

Что действительно создаст атмосферу, так это обычные бенгальские огни на фоне уютно переливающейся гирляндами елочки. Такие огоньки можно спокойно дать в руки детям, в отличие от петард. А на залпы салютов посмотрите из окна, поверьте, там и без вас устроят настоящее шоу.

Не готовьте на роту солдат

Утренний оливье — это, конечно, традиция, но ведь заправленные салаты долго не живут, и недоеденное придется выбросить, если вам не нужно пищевое отравление. Так что смело делите на два количество блюд, которые планируете готовить в Новый год.

Максимальное количество еды (с учетом хлеба и напитков) на одного человека — это примерно 800–1000 граммов на всю праздничную ночь. И то, если планируются танцы и трата калорий. А вы одного только холодца 8 литров на четверых варите.

Если идете в гости, прихватите с собой пару бутылок шампанского и небольшой подарок для хозяев. Фото: flickr.com

СОВЕТ

Если вы покупаете продукты в «Перекрестке» или «Пятерочке», подумайте, какие из ингредиентов ваших праздничных блюд окажутся самыми дорогими, и выберите их любимой категорией в приложении магазина. В течение месяца на эти продукты будет начисляться повышенный кешбэк баллами — от 10 до 20% в зависимости от достигнутого в программе уровня. Это позволит получить больше бонусов в декабре и значительно сэкономить на покупках в январе.

Переключайтесь на доставку

Это спасает время, нервы и деньги. Не тратим бензин в пробках, не платим за такси (не на себе же 10 банок горошка тащить), избегаем соблазна схватить что-то лишнее и так далее.

При определенной сумме заказа (а новогодние закупки в нее точно попадают) доставка, скорее всего, будет бесплатной. Или можно использовать промокод, тот же «Перекресток» часто дарит их новым пользователям приложения.