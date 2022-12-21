Как защитить семью от «самого страшного гриппа десятилетия»

Эксперты уверены, что нас ждет один из худших за последние годы сезонов гриппа. Фото: Shutterstock

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35% за неделю. По данным Роспотребнадзора примерно каждый второй случай заболевания приходится на грипп. А ведь и пандемия COVID-19 еще не закончилась.

Вполне вероятно, что нас ждет один из худших за последние годы сезонов гриппа, сказал заслуженный врач России Михаил Каган: «Там, где «стихает» коронавирус, другие вирусы могут начать восстанавливаться».

А ведь на носу Новый год, очень не хочется разболеться. Как защитить семью, в первую очередь детей, мы спросили профессора, заведующую кафедрой детских болезней Клинического института детского здоровья им. Н. Ф. Филатова Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова, д.м.н. Наталью Геппе.

- В арсенале врача-педиатра есть противовирусные препараты с комбинированным действием, которые не только борются с разными вирусами, но способны поддержать иммунитет и таким образом быстро справиться с симптомами заболевания, - объясняет Наталья Анатольевна. - Уже более 10 лет педиатры применяют отечественный лекарственный препарат Эргоферон, хорошо зарекомендовавший себя в лечении ОРВИ у детей, начиная с 6 месяцев. Причем его использование возможно без уточнения возбудителя, так как препарат обладает широким спектром противовирусного действия и помогает справиться с лихорадкой и другими симптомами заболевания, включая насморк, чихание, кашель и боль в горле.

Что сделать, чтобы поднять иммунитет.

Для здоровья ребенка и хорошей работы его иммунной защиты важны простые вещи: правильно и сбалансированно питаться с достаточным потреблением витаминов, минеральных веществ и белка, соблюдать режим дня с обязательным пребыванием на свежем воздухе не менее двух часов в день, заниматься физическими упражнениями и закаливаться, а также при отсутствии противопоказаний использовать препараты, поддерживающие иммунитет, в частности, Анаферон детский. И не забывайте, конечно, о доброжелательной атмосфере в семье. Занимаясь с ребенком утренней зарядкой, обращайте внимание на дыхательные упражнения.

Кроме того, стоит вспомнить и про другие меры профилактики.

- Как бы ни ценили мы «безмасочную» свободу, желание не заболеть должно возобладать, - уточняет Михаил Каган. - Ношение масок остается эффективным и простым способом избежать заболевания всякий раз, когда риск заражения увеличивается.

И неважно, есть в вашем городе всплеск заболевания гриппом или нет. Но праздничные дни и десятки людей без масок, с которыми вы делите концертную площадку, корпоративную вечеринку и т. д., - все это серьезно увеличивает риск заболеть.

И если все-таки заболели.

Минздрав выпустил памятку, в которой рекомендует лечиться на дому, если симптомы не вызывают опасения. Но перечислил, когда точно надо вызывать врача - взрослому и тем более ребенку:

- Нехватка воздуха или затрудненное дыхание.

- Сильная ломота в теле, любые серьезные боли или чувство тяжести в груди или в животе.

- Внезапное головокружение, спутанность сознания.

- Сильная или устойчивая рвота.

- «Вторая волна» болезни, когда спустя неделю-полторы опять подскочила температура, усилился кашель. Это сигнал возможных осложнений.

Берегите себя и будьте здоровы!