Кукловоды правят из тени на крови: война Ротшильдов и Рокфеллеров стала истинной причиной катаклизмов в мире

Статуя Атласа, держащего Земной шар на руках, перед Рокфеллеровским центром в Нью-Йорке Фото: Shutterstock

Нынешней осенью, когда вся Англия оплакивала уход Елизаветы II, в Лондоне случилось куда менее заметное событие: 7 ноября 2022-го, почти день в день через два месяца после королевы, скончался её финансовый советник по имени сэр Ивлин де Ротшильд. И опять совпадение — той же осенью премьером-министром Британии стал стопроцентно проамериканский политик Риши Сунак, до недавнего времени имевший грин-карту США. Тех самых Штатов, где находится вотчина клана Рокфеллеров — злейших врагов семьи Ротшильдов… Так что же, неужели политические катаклизмы в Америке и Европе — лишь внешние проявления подковёрной борьбы двух фамилий? Для ответа следует вспомнить, как вообще эти «тайные владыки мира» сколотили состояния и чего началась их вражда.

ПОЧТОВЫЙ ГОЛУБЬ — ОРУЖИЕ БАНКИРА

Начнём с истории: откуда же зародилась династия финансистов, ставшая чуть ли самой богатой в мире?

Первый значимый представитель семейства, Майер Амшель, родился в 1744 году во Франкфурте-на-Майне. Его предки обычно вели бизнес «по месту жительства» и, бывало, даже не выезжали за пределы своего еврейского гетто. Но Амшель придумал инновацию: разослал сыновей по европейским столицам, чтобы они открыли отделения семейного банка при всех королевских дворах — по сути, создав первую транснациональную корпорацию, основанную на фамильных узах.

По сию пору его заветы свято чтятся потомками: все важные посты в бизнесе должны занимать только члены Семьи. Для чего мужчины заключают браки с двоюродными и троюродными сестрами, дабы накопленное богатство не ушло налево и служило общему делу. А с неизбежным в таком случае вырождением бороться просто: приживаешь ребёнка от любовницы — и проводишь по документам как своего.

Впрочем, богатство надо не только хранить, но и преумножать. Ротшильды наживались, предоставляя мировым игрокам кредиты на ведение военных действий. И, обладая широкой сетью осведомителей по всему континенту, могли предугадать, кто же выиграет — то есть сделать верную ставку. Так, начиная с Наполеоновских войн, они помогали Британской Империи.

Хрестоматийный случай: в 1815 году английские войска вместе с союзниками нанесли Наполеону последнее поражение при Ватерлоо. О чём агент Натана Ротшильда (сына Майера Амшеля) известил Лондон с помощью почтового голубя. Тогда хитрый Ротшильд пустил слух, будто Наполеон… напротив, победил. На бирже возникла паника, и финансист скупил подешевевшие активы. Воистину, кто владеет информацией, тот владеет миром!

Эта фраза, кстати, приписывается Натану Ротшильду.

ЦЕНТРОБАНК — ИНСТРУМЕНТ КОНТРОЛЯ

Век спустя, в русско-японскую войну, то же самое лондонское отделение семейного банка финансировало Японию. А вот помогать деньгами Российской империи Ротшильды неизменно отказывались, ссылаясь на ее «государственный антисемитизм» (какие-нибудь «цивилизованные» англичане в то же время не считали индийцев за людей и, натурально, морили их голодом — но это никого не волновало).

С конца XIX века Cемья стала продвигать другую «инновацию» — создание в каждой стране вроде бы независимого «Центрального Банка». Идея была благая: дескать, те, как внешние регуляторы, будут контролировать деятельность обычных банков, борясь с инфляцией и не допуская кризисы.

Но как-то так получилось, что в итоге Банк Англии, Банк Франции, Немецкий Deutsche Bank и даже американская ФРС (Федеральная резервная система) контролировались… представителями клана Ротшильдов. Вы скажете: но ведь экономические кризисы никуда не делись! Правильно, значит, ФРС надо передать ещё больше полномочий по регулированию финансовых рынков — и тогда всё точно получится.

На данный момент все активы, так или иначе связанные с разветвлённым семейством, составляют порядка $1,7 триллионов. Например, по слухам, состояние одного из нынешних лидеров клана, 51-летнего Натаниэля Филипа Ротшильда, — 40 миллиардов фунтов. И что, вы его видели хоть в одном «списке миллиардеров»? Вот именно.

Потому что настоящие властители мира предпочитают оставаться в тени и вести дела неформально. Например, учась в элитнейшем Итоне и Оксфорде, Натаниэль входил в тот же закрытый студенческий клуб, что и Джордж Осборн, позже ставший канцлером казначейства Британии. И, получается, Ротшильду, чтобы «зарешать» какой-нибудь деликатный вопрос, достаточно лишь написать смс старому другу…

Дэвид Барон де Ротшильд, председатель банковской группы Ротшильдов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КАК СРУБИТЬ МИЛЛИОН

Жизнь подражает пьесам Шекспира. Если есть семейство Монтекки, значит, где-то должны быть их злейшие враги — Капулетти. Поэтому по другую сторону океана с Ротшильдами соперничают Рокфеллеры.

Эта династия не столь древняя и всегда была в догоняющих. Но походила на конкурентов своим семейным единством и передачей бизнеса по мужской линии. И точно также поднялась на крови. Старина Джон Рокфеллер сколотил первый миллион на поставках снаряжения и амуниции в армию северян во время Гражданской войны в США. Разумеется, не забывая о щедрых откатах чиновникам, распределявшим подряды.

На этом фундаменте Рокфеллер-старший позднее создал свою империю Standard Oil. И стал самым ненавистным человеком Америки, контролируя добычу и перевозку (по своим же железным дорогам) 90% национальной нефти. Более того, в отличие от кредо Ротшильдов: держаться в тишине — Рокфеллер принимал участие в политике, финансируя «нужных» кандидатов. Например, победившего в 1896 году президента Мак-Кинли.

Понятно, что «Вашингтонская жаба» в гробу видела таких конкурентов в борьбе за теневое господство над Америкой — и некогда единую Standard Oil в 1911 году по решению «честного и беспристрастного» суда разделили на 34 мелких компании. А Ротшильды, как раз вынашивание идею создания ФРС, радостно потирали руки — кажется, одним оппонентом меньше…

Впрочем, Джон Рокфеллер снова смог всех переиграть, с помощью хитрых схем сохранив контроль над осколками своей империи и став первым американским миллиардером (сейчас, с учётом инфляции, — пожалуй, и «триллиардером»). Более того, он одним из первых стал развивать благотворительность, основав «гуманитарный фонд» своего имени, и вкладываться в медицинские исследования. Результаты: Джон Рокфеллер-старший умер в 1937-м в возрасте 97 лет; его наследник, тоже Джон, дожил до 86-ти; в свою очередь, его сын (и внук основателя династии) скончался в 2017-м, и был ему аж 101 год!

Кстати, нынешнее состояние Рокфеллеров неизвестно. Трясти мошной на всю страну — это для рэперов и поп-музыкантов, и не для уважаемых людей…

Республиканский губернатор штата Нью-Йорк Нельсон А. Рокфеллер, 1976 год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЗОЛОТО ПРОТИВ ЧЁРНОГО ЗОЛОТА

Но не будем забегать вперёд. Ресурсы на планете ограничены, поэтому столкновение двух богатейших кланов в борьбе за богатства земные было неизбежно. В конце XIX века новый вид топлива, нефть, захватил мир так же стремительно, как интернет-технологии — сто лет спустя.

А 85% мировых поставок нефти к 1880-м годам, как вы помните, обеспечивали США — то есть компания Джона Рокфеллера. Дабы не потерять перспективный рынок, французская ветвь Ротшильдов срочно начала контригру — инвестиции в предприятия братьев Нобелей по добыче чёрного золота в Баку. И про «антисемитизм в Российской Империи» все как-то сразу забыли — «это же другое».

Разразившаяся вскоре Первая мировая война оказалась на руку обоим кланам: старые национальные государства в ходе неё сильно ослабли, а некоторые — и вовсе развалились, позволяя международным банкирам прибирать к рукам всё новые активы.

В итоге между двумя кланами сложилось этакое разделение труда. Базовый регион Ротшильдов — Британия и Франция, базовые отрасли — банки и золотодобыча. Кстати, среди крупнейших экспортёров золота — как раз страны, бывшие их колониями: ЮАР, Австралия, Мали…

Тогда как для Рокфеллеров это — США и нефть. И в XX веке вместе с доминированием Америки начался закат «золотого стандарта», а британская и французская колониальная империя развалились. Можно сказать, «раунд остался за Рокфеллерами».

Но затем в конце того же столетия окончательно оформился Евросоюз, «из ничего» появилась новая валюта, евро, заметно потеснившая доллар США. И стояли за этим контр-проектом ровно те же страны Западной Европы, куда 250 за лет до того разъехались сыновья Майера Амшеля Ротшильда…

Любители конспирологии готовы объяснить «сквозь призму конфликта двух кланов» любую мировую заварушку. Например, Ротшильды в палестино-израильском конфликте по понятным причинам поддерживают евреев, а их враги Рокфеллеры — совпадение, помогают арабам.

Или вот французский президент Макрон регулярно предлагает создать «отдельную от НАТО и США европейскую армию». А сам он — бывший банкир, «птенец Ротшильдов». Что многое объясняет…

Сенатор Соединенных Штатов Джон Д. Джей Рокфеллер IV, 1987 год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ТАК ВСЁ ЖЕ, КТО ЗА ЭТИМ СТОИТ?

Впрочем, в главном оба клана едины. Они хотят построить тот самый «новый мировой порядок», который некоторые оппоненты называют «либеральным концлагерем».

Так, в 2010 году Фонд Рокфеллера представил отчет «Сценарии будущего технологий и международного развития». Где описаны четыре варианта предстоящих событий. Один — под названием «Шаг к закрытию» (англ. Lock Step). В этом сценарии мир поражен пандемией, чрезвычайно опасной и вирулентной. Государства вводят жесточайший локдаун, что вызывает протесты жителей… Прямо ковид-2020!

И, похоже, накануне мировых катаклизмов извечные враги готовы заключить перемирие. В 2012 году траст Ротшильда выкупил треть акций в компании, управляющей инвестиционными фондами Рокфеллеров. А сами лидеры кланов изъявили желание сотрудничать. Причина банальна: глобализм рушится, Запад — уже не властелин мира, на арену выходят новые (или «воскреснувшие» старые) игроки: Россия, Китай, Турция, Иран, Африка, Бразилия… Так что даже всемогущим Рокфеллерам и Ротшильдам придётся потесниться: будь ты хоть трижды гений финансовых афер, но законы реальной экономики не обманешь.