О чем говорили Путин и Лукашенко: Названа настоящая цель встречи

Лидеры стран будут обсуждать интеграцию и вопросы безопасности. Фото: REUTERS

У трапа самолета Путина встречал сам Александр Лукашенко - хлебом с солью и букетом роз. Каравай российский лидер вежливо попробовал, цветы отдал помощнице, коротко за руку поздоровался с сыном своего коллеги Николаем, и пригласил белорусского коллегу в свой Аурус.

Официально сообщалось, что лидеры стран будут обсуждать интеграцию и вопросы безопасности. Но телеграм-каналам прошли слухи, будто за закрытыми дверями президенты заговорят о непосредственном участии Белоруссии в спецоперации. Не зря же с Путиным в Минск прилетел и министр обороны Сергей Шойгу (он, кстати, был в гражданском). Но сам российский лидер эти слухи отверг:

- Сегодня договорились подвести итоги переговоров правительств и ведомств в сфере экономики, - заявил он.

Что касается участия Белоруссии в российской спецоперации, то Александр Лукашенко много раз отвечал на этот вопрос: он поднимет армию только в случае, если Украина нападет первой. А все «новости» о начале мобилизации в стране регулярно опровергались или просто не подтверждались реальными действиями.

На самом деле цель встречи двух президентов куда более прозаичная и лежит на поверхности. Ее в понедельник озвучило само Минэнерго Белоруссии: до сих пор Москва и Минск не договорились о ценах на газ для республики.

- В союзных программах есть подвижки. Но не все получилось, и это сдерживает развитие. По чувствительным темам правительства исчерпали переговорные возможности. Правительства считают, что без нас достичь согласия невозможно. Что ж давайте еще обсудим и примем решения, - начал беседу Лукашенко.

И хотя год назад, когда в Москве вроде бы подписали все 28 интеграционных программ Союзного государства, много говорилось, что теперь преград нет, но они почему-то остались.

- Белоруссия – наш союзник в самом прямом смысле. В экономической сфере мы старались решить вопросы, исходя из этих данных. Что касается экономики – это наш приоритет. Если какие-то вопросы не решены – найдем решения, - ответил Путин.

Главный вопрос, для которого придется искать решение - газовый. Одна из программ создания Союзного государства - единый рынок газа. То есть Белоруссия будет покупать его по внутренним российским ценам. В свое время Лукашенко даже возмущался, что его республика платит за газ больше, чем Смоленская область.

Цена для российского союзника хоть и экстра-низкая (128,5 долларов за тысячу кубов), но все-таки выше, чем на внутреннем рынке. Кроме того, она каждый год индексируется на уровень инфляции. И каждый год перед повышением, возобновляются переговоры.

Еще одна тема - военная промышленность. Российский лидер упомянул промышленную кооперацию и развитие технологичных отраслей.