Зачем переезжать на Сахалин: эксперты обсудили главные привилегии жизни на «краю Земли»

На Сахалине прошел форум, посвященный привлечению специалистов в Дальневосточный округ. Фото: Юрий Ким

На Сахалине состоялся Форум Национальной кадровой инициативы, главной темой которого стало привлечение профессионалов на остров и сохранение в регионе ценных кадров. С предложениями о том, как этого добиться, выступили первые лица области и эксперты индустрии.

Спикерами пленарного заседания «Кадровый суверенитет на практике – от региона до страны. Как поднять “парус профессионала” в регионе?» стали: генеральный директор Агентства развития навыков и профессий, директор дивизиона «Кадровый потенциал» Агентства стратегических инициатив Роберт Уразов, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

- На прошедшем недавно совещании президент страны Владимир Путин сказал, что сейчас мы целенаправленно осваиваем рынки, которые активно развиваются. Прежде всего, это те, что находятся в Азиатско–Тихоокеанском регионе. И, несмотря на события в мире — а сегодня происходят экономический и политический кризис — ни один проект на Сахалине не пострадал от этого. Все идет вперед. И понятно, что главной проблемой для развития могут стать только трудовые ресурсы. И мы уже несколько лет работаем над минимизацией этих рисков и с АСИ, и с министерством труда, — подчеркнул Валерий Лимаренко.

Он уверен: чтобы люди поехали трудиться на Дальний Восток, нужно предложить им хорошие вакансии, а для их семей создать комфортную среду.

Над этим сейчас работает Агентство стратегических инициатив, реализуя прогрессивные проекты по обучению, привлечению и удержанию специалистов на Сахалине. В регионе запущен проект форума «Сильные идеи для нового времени» АСИ и Фонда Росконгресс «Заработай вместе». Задача, которая встала перед областью, - подготовить 15 тысяч высокотехнологичных рабочих мест.

«Заработай вместе» в пилотном формате стартовал в Сахалинской области в 2022 году. Инициатива нацелена на выстраивание индивидуального карьерного плана, обучение и гарантированное трудоустройство человека на желаемую должность с более высокой зарплатой. Будущему работнику не придется вносить за обучение предварительный платеж. Деньги он вернет из доходов, которые в итоге получит.

- Проект дал первые результаты. Они пока штучные, но оценить потенциал можно. В первой волне участвовало 38 человек, и 28 из них изъявили желание работать в области соцзащиты, а 10 — в сметном деле. Сейчас пойдут первые возвраты инвестиций. В декабре стартует вторая волна участников. На Дальнем Востоке дефицит квалифицированных кадров и на наш взгляд проект «Заработай вместе» должен помочь его закрыть, — отметила Елена Мухтиярова.

Привлечение специалистов на остров требует всестороннего подхода, и директор дивизиона «Кадровый потенциал» АСИ Роберт Уразов озвучил следующее предложение.

- Любые проекты развития потребуют людей, которые способны их создавать и участвовать в реализации. При этом важно понимать, что именно мотивирует человека связать свою судьбу с будущим региона и страны. Команда АСИ сделала методику построения кадрового суверенитета страны – «Парус». Она базируется на трех сторонах мотивации человека: на развитии, таланте и профессионализме; на наличии мировых и глобальных вызовов; возможности быть востребованным и приносить пользу Родине. Сахалин — это уникальная территория. Многие кадровые вызовы здесь гипертрофированы, но зато управленческие модели современные, высокоадаптивные. Если «Парус» сможет эффективно сработать на острове, то его тиражирование на другие регионы станет предрешено.

Также сейчас десять субъектов Дальнего Востока участвуют в программе «Мобильность», которую финансирует правительство РФ. Деньги получает работодатель, который привлекает специалистов из других регионов. На Сахалин приехали 92 специалиста. По всему ДФО – 1400 человек. И все приняли решение остаться на новых местах.

Насколько качественно будет вестись работа хедхантеров, зависит во многом от Службы занятости населения.

- Она должна перейти из формата биржи труда в полноценного карьерного сопровождающего. В Южно-Сахалинске создали один такой флагманский центр. Здесь введен новый комплексный подход к оказанию услуг как соискателям, так и работодателям. Расширен перечень сервисов, персонал прошел переобучение. Теперь там оказывают адресную помощь клиентам, - сказала Елена Мухтиярова.

Появляется надежда на то, что стереотип относительно Службы занятости уйдет в прошлое и ее станут воспринимать не просто кассой по выдаче пособий по безработице, а партнером.

На Сахалине едва ли не каждый может найти для себя дело по душе.

- Люди едут туда, где есть интересная работа. У нас продолжает развиваться «Сахалин-1», «Сахалин-2» и в новую фазу переходит «Сахалин-3». Тем более, что мы теперь работаем не только на добычу, но и на переработку газа. Это принципиально важно. Также прогрессируют сервисы, то есть услуги компаний, занимающихся добычей и переработкой, и мы построим технопарк, который запустит производственные мощности в 2024 году. Это и есть растущие рынки. Именно поэтому нужно ехать на Сахалин, — подчеркнул губернатор.

Вместе с тем развивается транспортная логистика. Северный морской путь будет одним из главных треков доставки грузов. Сейчас решается вопрос с тем, чтобы сделать глубоководный порт Корсаков, который может сильно дополнить транспортную инфраструктуру Владивостока.

- А еще у нас развивается большой туристический бизнес. В центре города стоит горнолыжный курорт. Шикарное место. Все чаще туристы отправляются на Курильские острова. Они были объявлены особой экономической зоной. Там появляются новые заводы по переработке и разведению рыбы. Также у нас самый большой Тихоокеанский флот и мощности по переработке рыбы. Вот почему нужно ехать на Сахалин. Еще на острове строят жилье. Мы сегодня в первой тройке по введению количества жилья, и, кстати, в первой пятерке по величине заработной платы в РФ. А еще сахалинцы летом в воскресное утро едут завтракать на берег моря, а в воскресенье зимой — кататься с горы на лыжах, — резюмировал Валерий Лимаренко.