Джо Байден Фото: REUTERS

По Крымскому мосту пошло нормальное движение

В Минтрансе России сообщили: автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено в полном масштабе. Движение открыли в понедельник, 19 декабря, в 16.45 по московскому времени. Оно было приостановлено в связи с ремонтно-восстановительными работами после того, как на автомобильной части Крымского моста в октябре произошел подрыв грузового автомобиля с последующим возгоранием цистерн железнодорожного состава. Тогда в результате теракта погибли четыре человека. А в Киеве после взрыва жители украинской столицы активно, с широкими улыбками фотографировались на фоне плаката с кадрами подрыва. Время таких селфи ушло безвозвратно и желание смеяться над чужим горем, кажется, тоже вытравливает безжалостное время.

Киев шлет елочные игрушки с призывами убивать русских

По заданию украинских спецслужб житель Северодонецка готовил провокацию в Луганске. Этот хлопец пытался ввезти елочные игрушки с призывами убивать русских. Такие новогодние украшения были обнаружены при проверки водителей на блокпосту. У одного из них нашли пакет с елочными игрушками, с надписями, разжигающими межнациональную рознь, в частности призывами убивать русских. Мужчина по заданию ЦИПСО планировал развесить эти игрушки на елке у одного из учебных заведений в центре города. Это должно было продемонстрировать якобы проукраинские настроения местного населения. Маленькой елочке холодно зимой, а тупым шарикам надо бы домой.

Лес рубят, щепки летят

ВСУ на Купянском направлении начали массовые вырубки лесов и лесополос для продажи. Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинское командование приказало военнослужащим вырубать древесину, которую затем отправляют на продажу. Вырубка ведется варварским способом. Лесовозы из зоны боевых действий уже заметили в Харькове и Купянске.

НАСА показала украинскую тьму

НАСА опубликовало спутниковый снимок Земли, где хорошо видно, что территория незалежной осталась без света после российских ударов, нанесенных 16 декабря. Дата снимка - 17 декабря, очевидно что территория самостийной погружена в полную темноту. В соседних странах видны яркие пятна от света городов и инфраструктуры. Тьма накрыла ненавидимый прокуратором город.

НАСА опубликовало спутниковый снимок Земли, где хорошо видно, что территория незалежной осталась без света Фото: NASA

Киев отвечает за убийство Донецка

Виталий Кличко, мэр украинской столицы заявил, что в Киеве повреждены объекты критической инфраструктуры. Кличко сообщил: «В результате атаки на столицу есть повреждения объектов критической инфраструктуры. Энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию по энерго- и теплоснабжению». Ранее и глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба подтвердил, что в украинской столице и ее пригороде в результате атак дронами повреждена критическая инфраструктура. Донецк бомбить без ответа не получится.

Британцы пытаются спасти Зеленского поставками боеприпасов

Канцелярия британского премьер-министра Риши Сунака сообщила: в 2023 году Лондон обеспечит бесперебойный поток артиллерийских боеприпасов Киеву. Украина получит несколько сотен тысяч артиллерийских боеприпасов. Британские власти заключили сделку на соответствующую закупку на 304 млн долларов. В 2022 году Лондон направил Киеву свыше 100 тысяч артиллерийских боеприпасов. Сколько из них прилетели на головы мирным жителям Донбасса?

Пять миллионов беженцев прибыли в Россию

С февраля этого года в Российскую Федерацию прибыли более пяти миллионов беженцев с территории Донбасса и Украины. В числе этих беженцев - более 721 тысячи детей. Со всеми беженцами проводится работа, им оказывается помощь в решении насущных проблем по размещению, питанию, предметам первой необходимости и выплатам соцпособий. Выдано более 12 млрд рублей материальной помощи тем, кто прибыл с территории Донецкой и Луганских народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Байден боится ехать в гости к Зеленскому

Издание Politico сообщает, что президент США пока не планирует визит к Зеленскому из соображений безопасности. Издание сообщает об этом со ссылкой сразу на нескольких чиновников Белого дома. То есть его коллеги из Лондона и Парижа и Берлина — отважные парни, которым сам черт - не брат, а старик Джо — трусишка, зайка серенький? Или ему не нравится передвижение на паровозе?

Мобилизованным государство поможет по полной программе

Андрей Турчак, секретарь генсовета ЕР, выдвинул предложение: «Надо включить мобилизованных, добровольцев и членов их семей в категорию граждан, пользующихся приоритетной поддержкой в органах занятости при трудоустройстве». Он предложил включить членов семей участников спецоперации в программу поддержки граждан с помощью социального контракта. Эта программа предоставляет возможность получить до 350 тысяч рублей на обучение, открытие своего дела или ведение личного подсобного хозяйства. Страна солдата не обидит.

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