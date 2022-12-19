Озвучен результат ударов по энергетике Украины: "Восстановить уже не удастся"

После российских ударов по энергосистеме Украины о полном восстановлении энергетики в Киеве и в других крупных городах речь уже не идет. Фото: REUTERS

После российских ударов по энергосистеме Украины о полном восстановлении энергетики в Киеве и в других крупных городах речь уже не идет. Власти «незалежной» пытаются «латать дыры», перенаправляя электроэнергию из одних регионов в другие, но решать проблемы таким образом становится все труднее. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

Ведущие пообщались с Юшковым в понедельник, 19 декабря, когда поступила информация о новых ударах по объектам энергетики в столице Украины и Киевской области.

- Американское космическое агентство НАСА опубликовало спутниковый снимок Земли, на котором можно увидеть отсутствие света на Украине после российских ударов 16 декабря. Фото датируется 17 декабря, Украина в полной темноте. Игорь Валерьевич, что успевают восстанавливать в том же Киеве? Вообще, возможно ли что-либо успеть восстановить, или разговоры о ликвидации последствий — это просто слова, попытки мэра Кличко успокоить людей?

- Конечно, это в том числе и попытка успокоить горожан. Информация до украинского населения доходит дозировано, не могут ведь киевские власти сказать: да, у нас все разбомбили, ничего не осталось. Это сразу вызовет панику. Поэтому они говорят: все нормально, сейчас мы все восстановим. А потом, при следующих ударах, даже если они наносились не по инфраструктуре, а по каким-то другим объектам, населению доводится следующая порция информации: вот у нас тут еще авария, и тут. То есть, до общества информацию об объемах повреждений и о том, какое будет теплоснабжение, водоснабжение, энергоснабжение, доносят постепенно.

При этом совершенно ясно, что накопленный эффект от ударов очень большой ударов, в полной мере восстановить инфраструктуру уже не удастся. Говорить, скорее, имеет смысл о том, удастся ли выдержать хоть какой-то график подачи энергоснабжения, удастся ли сохранить теплоснабжение и так далее. Даже в Киеве во многих районах речь скорее идет о том, удастся ли населению хоть несколько часов в сутки провести с электроснабжением, или все электричество придется отдать исключительно под инфраструктуру: на работу водоканала, канализации и, главное, теплоснабжение.

То есть восстановить полностью энергоснабжение в масштабах Киева и области не удастся, об этом и думать нечего. Сейчас власти пытаются где-то обеспечить переток из соседних регионов, где это возможно. Но таких возможностей все меньше и меньше. Пытаются также запитать дизельными генераторами те же водоканалы, системы теплоснабжения. Ситуация усугубляется тем, что похолодало, и потребности в энергии становятся все больше. Поэтому, конечно, ситуация для Киева все хуже и хуже.

- По свету — да, мы видим снимки из космоса, темное пятно. А что у них с газом?

- По объектам газовой отрасли Украины мы видели только один удар. В одной из волн ударов были атаки, направленные на газовую инфраструктуру в Харьковской области. Но в остальном газовая отрасль не становится целью российских атак. В этом плане газовый баланс на Украине постепенно может и сойтись. Потому что на начало года у них объем потребления был 30 млрд. кубов в год, а собственная добыча 20 млрд. кубов. Сейчас производство там практически остановлено, промышленности как потребителя уже де-факто почти нет. А значит, они могут прийти к тому, что потребление упадет до тех самых 20 млрд. кубов, которые они добывают. Будут на самообеспечении. Им, конечно, от этого не легче. Но, быть может, они как-нибудь выдадут это за собственное достижение. Однако есть нюанс: газовая добыча сосредоточена в основном в Харьковской области и на Западе Украины, у самой границы. И вопрос в том, смогут ли они доставлять газ, например, с Западной Украины по всей территории?

- К слову как раз о газе. Евросоюз пишет, что обсудит снижение предполагаемого лимита цен на газ до 188 евро за 1 мегаватт/час. О чем это говорит? Люди пытаются затормозить рыночную экономику?

- Действительно, они десятилетиями создавали эти биржи, и говорили нам, что самая справедливая цена именно там. Даже заставили «Газпром» переписать контракты со всеми европейскими компаниями – так, чтобы привязка была не к стоимости нефти, а к цене газа на тех самых биржах. А теперь говорят – знаете, нам не нравится, когда на бирже дорого, поэтому мы сейчас установим максимальный уровень, который готовы платить. Но для них основной риск в том, что сейчас они в Европе обозначат низкий потолок, а в Азии цены повысятся, и все танкеры развернутся и уйдут в Азию, потому что продать там - выгоднее. Они этого боятся, поэтому и не могут договориться которую неделю. Здесь, кстати, очень важно, что речь идет не о российском газе, а о газе вообще. То есть, это не санкции против России, это именно инструмент влияния европейцев на рынок. И это их пугает. Сейчас ты начнешь вмешиваться в рынок, компаниям это не понравится, все, кто смогут уйдут на азиатские рынки. И получится, что ты, вроде, хотел, чтобы газ дешевле был, а в реальности получишь еще больший дефицит.

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