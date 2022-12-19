У рубля на это пять причин: Почему российская валюта слабеет и что будет дальше

Россияне еще будут вспоминать о временах, когда доллар был по 60 рцблей, с ностальгией. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Доллар по 60 – это было прекрасно. Думаю, мы еще будем вспоминать об этих временах с ностальгией. Почти весь год рубль был сильным – несмотря на все санкции и прочие проблемы в политике и экономике. Но теперь доллар и евро нагоняют. Очередная неделя началась с лихого скачка. Обе мировые валюты прибавили по шесть с лишним процентов. Евро перемахнул отметку в 73 рубля, а доллар остановился на уровне в 68 рублей. Что происходит? В чем причины таких резких изменений? И что будет дальше?

Причина 1. Дешевая нефть

Проблемы в мировой экономике начинаются сказываться на сырьевых ценах. Нефть пытается удержаться в районе $80 за баррель. Но вряд ли это возможно. Глобальный спрос снижается. Когда у стран нет денег на покупку сырья, цены неизбежно падают. И, похоже, даже сокращение добычи в рамках ОПЕК+ вряд ли сильно изменит ситуацию. Да, сгладит и притормозит падение, но не больше.

А для России ситуация еще хуже. Нашу нефть продают с большим дисконтом. К примеру, с 15 ноября по 14 декабря средняя цена продажи нашей Urals составил $57,5 за баррель. И это при средней в том же периоде цене сорта Brent – в $86 – 87. Нашим экспортерам приходится скидывать треть стоимости. Плюс европейцы ввели потолок цен.

- В целом, ослабление рубля можно считать продолжением тенденции последних недель и результатом сочетания целого ряда факторов. Так, российская валюта остается под давлением новых санкций и просевших котировок нефти. При этом участники рынка пока не могут объективно оценить полноценный эффект от введения потолка цены для российской нефти, но, вероятно, заранее отыгрывают неблагоприятный для рубля сценарий, при котором ожидается сокращение объема экспортной валютной выручки в следующем году, - считает Юрий Кравченко, начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал».

При этом расходы казны растут. Во многом за счет трат на оборону и безопасность. Дефицит в несколько триллионов рублей будет и в этом году. Жить в долг придется и в следующие три года. Это заложено в федеральном бюджете. И чем ниже стоимость нефти, тем меньше налогов платят нефтяники. А значит, один из способов их увеличить – опустить курс рубля. При стоимости нефти в $100 за баррель даже большой дисконт не выглядел критичным. Денег хватало. Сейчас ситуация уже не такая радужная. Поэтому, чтобы исполнить обязательства бюджета, в формуле расчета нужно поменять одну переменную.

- Основной причиной резкого ослабления рубля выступает его необоснованно завышенный курс, который уже на протяжении нескольких месяцев оказывает все более негативное влияние на доходы госбюджета и экспортеров. К тому же за последние полгода нефть и другое сырье ощутимо подешевело, значительно снизив по сравнению с пиковыми значениями 2022-го экспортную выручку, поступающую в страну, - объясняет Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Причина 2. Замедляющаяся инфляция

У дешевого рубля есть один негативный фактор – он провоцирует рост цен. Доля импортной продукции у нас всегда была велика. Сейчас, конечно, уменьшилась, но не так сильно, чтобы ее влияние резко ослабло. А чем дешевле рубль, тем дороже зарубежная продукция. Продавцам приходится поднимать цены в магазинах – и это отражается на общей инфляции.

В последние месяцы цены в России, наоборот, даже падали. Либо стояли на месте, что тоже хорошо. Значит, предпосылки для разгона инфляции исчезли. И небольшое изменение курса вряд ли сильно повлияет на общий индикатор. Тем более что объемы импорта хоть и растут, но все равно не дотягивают до прошлогодних значений. Да и ЦБ оставил ключевую ставку без изменений – в районе 7,5% годовых. Это довольно высоко, а значит будет сдерживать дальнейший рост цен.

Причина 3. Печатный станок.

В явном виде большинство стран давно уже не включают печатный станок. Но косвенно время от времени поддерживают собственные экономики. Так, США и Европа активно печатали деньги в последние 12 - 13 лет – сразу после кризиса 2008 года и во время пандемии. Для этого выпускали гособлигации. То есть, занимали деньги у финансовых институтов или частных инвесторов. А полученными деньгами покрывали дефициты своих бюджетов. Что-то подобное в нынешних условиях стали делать и российские власти. Минфин стремительно выпускает облигации федерального займа. Примерно тем же занимается и Центробанк.

- Не забываем, что Банк России рекордными темпами «печатает» деньги через операции РЕПО. Рост доллара – это его реакция на «русское QE» (QE - Quantitative easing, «количественное смягчение», то есть увеличение денежной массы в экономике. – Ред.), - объясняют аналитики портала InvestFuture.

К примеру, в ноябре-декабре ЦБ разместил в банках почти 1,5 трлн рублей (это и называется аукционы РЕПО). В спокойные годы сумма была в разы меньше. Подобный объем можно сравнить разве что с денежной помощью, которую власти оказывали рынку во время пандемии – в 2020 году.

Причина 4. Рост импорта

Если на экспортном рынке дела у нас не очень. Объемы сокращаются. Валовая выручка – тоже. То с импортом ситуация улучшается. Бизнес находит все больше обходных путей. Часть товаров доставляют напрямую, часть – по схеме параллельного импорта. Это предъявляет дополнительный спрос на валюту.

К примеру, с мая в страну по схеме параллельного импорта завезли 2,4 миллиона тонн товаров на общую сумму свыше $20 млрд. Об этом в понедельник заявил глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин.

Причина 5. Поведение инвесторов

Курс доллара определяется соотношением спроса и предложения на валютной секции Московской биржи. Крупных финансовых институтов там сейчас нет. Балом правят экспортеры и импортеры. При этом повысилась доля частных инвесторов. Многие из них покупают валюту на бирже, переводят на счет в российском банке, а оттуда – на свой заграничный счет. Переводы по системе SWIFT до сих пор возможно проводить через некоторые крупные банки. А лимит большой - $1 млн в месяц.

- Волнообразный спрос населения на валюту — еще один важный фактор влияния на рубль. В этом году население активно вовлекается в операции на валютном рынке. На счетах в иностранных банках россияне за 10 месяцев 2022 года накопили более $69 млрд, в основном в долларах США и евро. Этот год показывает, что угроза санкций, геополитические риски и тому подобные факторы могут спровоцировать скачок спроса на валюту, - считает Сергей Коныгин, старший экономист аналитического департамента ИБ «Синара».

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Чего ждать дальше?

Большинство аналитиков считают, что ближе к концу года рубль еще немного укрепится. Должен сработать налоговый период. Экспортерам придется продавать доллары, чтобы получить рубли и отдать часть денег государству.

- Полагаю, что валютное ралли все же близко к своему завершению на данном этапе, а предстоящие налоговые платежи выровняют баланс на рынке до конца года, - считает Юрий Кравченко.

- Впереди нас ждет налоговый период, так что рост доллара и евро может замедлиться уже на этой неделе. Но среднесрочный тренд на рост доллара, похоже, сформирован, - считают аналитики портала InvestFuture.

Скорее всего, в следующем году рубль будет постепенно ослабляться. При дефиците бюджета и относительной слабой экономике это неизбежно. Другое дело, что вряд ли падение национальной валюты будет резким и обвальным. Финансовые власти уже научились сглаживать колебания рыночными методами. А резкие взлеты доллара и евро на бирже обычно заканчиваются таким же резким укреплением рубля. Обращать на них внимание особого смысла нет, лучше быть прагматичным – покупать валюту тогда, когда она вам нужна, а не тогда, когда вам кажется, что на этом можно поспекулировать.