Дни и деньги сочтены: Что надо успеть до 31 декабря

Что надо успеть сделать до 31 декабря, чтобы не потратить лишнего? Фото: Евгения ГУСЕВА

Как правило, мы все строим большие планы на начало нового года. И то сделать, и вот этим заняться прямо с первого январского рабочего дня. Но есть планы, которые на январь лучше не откладывать, поскольку в новом году их осуществление обойдется уже дороже. Либо вы лишитесь каких-то возможных поблажек и льгот. Ведь и изменения в законах тоже часто вступают в силу именно с 1 января. Мы составили для вас напоминалку: про какие юридические моменты помнить, чтобы сэкономить или хотя бы не переплатить.

1. Купить квартиру в новостройке по ипотеке под 7%

Льготная ипотечная программа, как стало известно буквально на днях, все-таки будет продлена на следующий год. Но со ставкой уже 8%. Чтобы успеть воспользоваться нынешними условиями, как объяснили корреспонденту «КП» в банках, надо заключить кредитный договор до 31 декабря 2022 года. То есть просто подать заявку на ипотеку мало, надо, чтобы ее уже одобрили и фактически выдали (после подписания кредитного договора деньги сразу и переводятся).

Конечно, если вы в принципе собираетесь покупать квартиру, но до сих пор активных действий по этому поводу не предпринимали, торопиться это делать впопыхах за две последние недели года все же не стоит. Но если вам уже предварительно одобрена ипотека по льготной программе, есть смысл ускориться.

Еще пара моментов, которые стоит иметь в виду тем счастливчикам, у кого есть возможность в нынешних условиях купить жилье и кто размышляет - делать ли это сейчас или подождать.

Скорее всего, в следующем году исчезнут ипотечные программы с субсидированием от застройщиков со ставками около нуля. Против таких игр со ставками резко возражает Центробанк. И не без причин. Застройщики, конечно, не альтруисты и свои «скидки» по ипотечным ставкам, как правило, закладывают в стоимость квартиры. В ЦБ опасаются, что это чревато проблемами и для банков, и для покупателей такого жилья. В залоге у банка оказываются квартиры по завышенным ценам, а ждать роста стоимости недвижимости сейчас не приходится. В общем, если вдруг владелец такой квартиры больше не сможет тянуть ипотеку, шансов расплатиться с банком у него не будет, даже если продать это жилье с молотка. Но при всех больших минусах у этих программ есть и плюс - более посильный ежемесячный платеж по ипотеке. Что для многих не менее важно, чем общая стоимость квартиры.

Льготная ипотека, предновогодние скидки от застройщиков: конец декабря - просто идеальное время для покупки недвижимости. Фото: Shutterstock

Момент два - нынешний конец года не совсем обычный. Традиционного предновогоднего ажиотажа на рынке новостроек, мягко говоря, не наблюдается. Скорее наоборот - аналитики наперебой говорят о падении спроса. Поэтому… Как утверждают, например, эксперты компании «Метриум», если в прошлом году предновогодние скидки у застройщиков составляли не более 5 - 10%, то сейчас - 15 - 20% в среднем, а есть предложения и с дисконтом в 35%. Что будет с ценами в новом году и не будут ли там скидки еще круче, сейчас прогнозировать сложно. Но с учетом того, что льготную ипотеку все-таки продлили, обвала цен на новостройки ждать уже вряд ли стоит.

2. Вспомнить про свои льготы на ЖКХ

От покупателей квартир перейдем к тем, кому зачастую денег не хватает на оплату самого насущного. Ряд экспертов настоятельно рекомендуют: всем, кто имеет право на субсидию на оплату ЖКХ, но до сих пор этим правом не пользовался, до нового года собрать документы и подать заявление. Почему? С декабря плата за «коммуналку» выросла в среднем на 9%. Платежки с новыми циферками мы увидим в январе. И это может стать очень неприятным новогодним сюрпризом: после праздников с деньгами у всех обычно туго, а тут еще вот это. Возможная помощь от государства точно лишней не будет.

Кто имеет право на субсидию? Это федеральная льгота, которая привязана к доле расходов на ЖКХ в среднемесячном совокупном доходе семьи. Если эта доля превышает определенный процент, полагается субсидия. Но конкретная величина процента зависит от региона. В большинстве случаев это 22% от среднего семейного дохода. Но, например, в Москве - 10% (а при совсем низких доходах может быть и ниже), в Санкт-Петербурге - 14%.

Подать заявление, как правило, можно через многофункциональный центр (МФЦ), а навести справки - через портал госуслуг (в Москве вся информация есть на mos.ru).

Стоит иметь в виду еще вот что. На сбор документов уйдет некоторое время, да и компенсацию вам перечислят не на следующий день. Но если все сделаете до исхода декабря, в январе деньги уже придут. А если начнете собираться после новогодних праздников, то, скорее всего, помощь до вас дойдет не раньше февраля.

3. Сэкономить на госпошлине пока можно

Сейчас граждане, которые оплачивают госпошлину через портал госуслуг, могут сделать это со скидкой в 30%. Но только до 31 декабря 2022 года. Как объясняют в Минфине, эта мера изначально планировалась как временная, срок ее действия истек.

В самом деле, завлекать граждан пользоваться госуслугами в электронном виде и оплачивать их онлайн уже, видимо, не надо - большинство и так раскусило, что это весьма удобно.

Когда надо платить госпошлину? В большинстве случаев, когда мы пользуемся какими-то госуслугами - меняем паспорт, права, что-нибудь регистрируем и т. п. Скидка в 30% зачастую довольно существенна. Например, оформление загранпаспорта нового образца со скидкой для взрослого стоит 3,5 тыс. рублей, для ребенка до 14 лет - 1750 руб. А без скидки получается 5 тыс. рублей для взрослого и 2500 руб. для ребенка.

Так что если кому надо что-то зарегистрировать, оформить или обменять, есть смысл сделать это побыстрее - до Нового года. Важный момент: уведомление о том, что надо уплатить госпошлину, вам придет после того, как ваше заявление - например, на обмен паспорта - будет проверено и принято. То есть между тем, как вы подали онлайн через «Госуслуги» документы и можете оплатить в своем личном кабинете пошлину, пройдет некоторое время (обычно несколько дней). И если вы хотите сэкономить 30%, до 31 декабря лучше не тянуть.

Кстати, напоминалка для автомобилистов, которые любят сотворить что-нибудь эдакое со своими «ласточками». С 1 января увеличится госпошлина за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства после тюнинга требованиям безопасности - с 800 руб. до 1500 руб. По сравнению со стоимостью тюнинга сумма смешная, но, если успеете все сделать до Нового года, несколько сотен рублей сэкономите.

4. Получить налоговые вычеты за 2019 год

Конечно, за 2020-й и 2021-й их получить тоже сейчас можно. Но за 2019-й - только до 31 декабря 2022 года. Такой у нас закон - на получение налогового вычета дается три года.

Маленький ликбез: налоговый вычет - это когда государство возвращает уплаченные вами 13% подоходного налога. За то, что вы сделали нечто, в чем власти хотели бы людей, официально работающих (а стало быть, уплачивающих НДФЛ, с которого полагается вычет), поддержать.

Вычеты есть разных видов. Но, как правило, про налоговый вычет при покупке жилья люди не забывают (это самый большой из вычетов: с суммы до 2 миллионов со стоимости самой недвижимости плюс с суммы до 3 миллионов по ипотечным процентам). А вот про такие «мелочи», как социальный налоговый вычет (наиболее характерные ситуации - расходы на образование, лечение и приобретение медикаментов), запросто. Да и не все подозревают, что, если работающий человек полечил платно зубы в организации, имеющей соответствующую государственную лицензию, ему полагается какая-то компенсация от государства.

За социалку получить назад можно 13% от суммы, по совокупности не превышающей 120 тысяч в год. То есть до 15,6 тысячи рублей. В некоторых случаях - расходы на обучение детей и дорогостоящее лечение - может быть и больше. Если эти деньги для вас не лишние, вспоминайте, что вы делали в 2019 году. И если лечились или оплачивали обучение свое или детей, срочно ищите подтверждающие расходы документы (если они не сохранились, их можно запросить в оказавшей вам услугу организации) и изучите раздел «Социальные налоговые вычеты» на сайте Федеральной налоговой службы (nalog.gov.ru) - там довольно внятно расписано, что следует сделать.