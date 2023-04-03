Кристина Асмус честно рассказала, из-за чего набрала лишний вес

Кристина Асмус. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кристина Асмус в соцсетях ответила на вопросы поклонников о лишнем весе. Подписчики звезды фильма «Текст» заметили, что на последних снимках актриса выглядит не такой худенькой, как обычно. По их мнению, Кристина заметно поправилась. На своей странице Асмус честно рассказала, из-за чего набрала килограммы.

«На Харламова стала похожа, квадратная Асмус, раскабанела бабенка, беременна, что ли – эти и другие комментарии можно почитать под моими постами. Всех. Волнует. Мой. Вес», - написала Кристина.

Актриса сейчас живет в Сочи, куда она прилетела на встречу с продюсером. Вместе они работают над сценарием нового кинопроекта. Артистка покаялась, что так увлеклась местными ресторанами, что сама не заметила, как поправилась.

«Итак, открывают вам человека, ответственного за него. И это не мой мужчина. Это продюсер, который привез меня в Сочи не только для написания сценария, но и на гастротур. Да, я набрала. И чё? Зато тепло. Не переживайте, идеальные вы мои, дотянусь я до вас и скоро опять буду влезать в свои джинсы 24 размера и читать комментарии «накормите ее», - пошутила звезда.

Кристина Асмус призналась, что объедается в сочинских ресторанах. Фото: соцсети.

Подписчики начали активно обсуждать вес Асмус после того, как она опубликовала видео из бани. Камера запечатлела, как разгоряченная Кристина выскакивает из парилки в одном купальнике. Бюст артистки призывно колышется, Кристина с воплями добегает до открытого бассейна и с разбегу плюхается в прохладную воду.

- Поддай-ка лайков, дружище, - требует актриса в подписи к посту.

Подписчики начали активно обсуждать вес Асмус после того, как она опубликовала видео из бани. Фото: кадр видео.

«Асмус какая-то квадратная», «А что с Асмус случилось? Я ее в спектакле не узнала. Всегда такой худышкой была», «А Асмус не такая уж и худая», «Надо фильм «Текст» пересмотреть. По-моему, она и вес набрала, и грудь сделала», «Поправилась, и ей так лучше, на мой взгляд», - написали пользователи Сети.

«А Асмус не такая уж и худая», - пишут пользователи Сети. Фото: кадр видео.

В своих публикациях в соцсетях Кристина то и дело в шутку упоминает бывшего мужа Гарика Харламова. О своем расставании Кристина и Гарик объявили в июне 2020 года. Суд развел шоумена и актрису в октябре того же года. Супруги долго тянули с официальным расторжением брака. По словам Гарика, его останавливал ребенок. Харламов и Асмус до последнего не говорили дочке Насте, что они больше не вместе. Более того, недавно выяснилось, что супруги по-прежнему живут в одном доме на Рублевке и до сих пор не разъехались. Видимо, поэтому Кристина нет-нет, да и помянет бывшего мужа в соцсетях.

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