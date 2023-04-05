Агутин доказывает, что он не масон, а Макаревич* не отдает "СМАК": с кем судятся звезды этой весной

Общение через суд продолжает и еще одна актерская пара: Агата Муцениеце и Павел Прилучный Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В соцсетях вам об этом точно не расскажут, да и в глянцевых интервью упомянут вряд ли. Между тем, каждый день звёзды с кем-нибудь да судятся, а судебные секретари знают о них куда больше, чем поклонники. Этой весной Фемида тоже не дремлет: картотеки суда полны знаменитых фамилий. Сайт KP.RU изучил, кто с кем и за что выясняет отношения.

АГУТИН ПРОТИВ МАСОНОВ

Пока желтая пресса охотится за подробностями личной жизни певца, у сторонников теории заговора есть подозрения полюбопытнее. Оказывается, в Сети всерьез обсуждают символы масонов, которыми якобы напичканы клипы Агутина и с помощью которых он зомбирует публику. Чтобы отбиться от обвинений в масонстве, певец уже два года судится с блогером из Орла, который разглядел тайные знаки в видеоролике на песню "Включите свет".

- На тринадцатой секунде фон резко меняется на тревожно-алый закат. А нам показывают рассвет. Что это, решайте сами. Но у меня есть подозрение, что это наш закат - человеческий, и ИХ рассвет, - многозначительно известил блогер в своем получасовом обзоре клипа, где разобрал буквально каждый кадр. - А вот - истинный масонский свет: здесь девять ламп, тут шесть - получается их любимая пирамидка. Нужен ли тебе такой свет, воин? Думаем, осознаем, перематываем, забираем в себя либо растворяем. Работаем с этими энергиями, которые они в нас закачали...

Оказывается, в Сети всерьез обсуждают символы масонов, которыми якобы напичканы клипы Агутина Фото: Борис КУДРЯВОВ

По мнению блогера, вполне себе рядовой клип Леонида Агутина - на самом деле, "ритуал магической программы, которая отражает волю мирового правительства". И даже ноутбук Apple в кадре "заговорщик" расценил как демонстрацию "греховно надкушенного яблока" (покусанный фрукт - фирменный логотип бренда). Ну а сам артист посчитал, что подобные заявления порочат его деловую репутацию и выкатил иск на 1 млн рублей с требованием удалить ролик-обзор. Суд уже давно встал на сторону певца, правда, миллион за время тяжбы сдулся до 60 тысяч в пользу Агутина - это возмещение судебных расходов и затрат на проведение экспертизы. Однако официально разбирательство еще не окончено: ответчик забросал суды апелляционными жалобами.

МИЛЛИОНЫ ДЛЯ КЛИМОВОЙ

Спустя девять лет после развода одна из самых красивых пар отечественного кинематографа все еще продолжает выяснять отношения. Так, в прошлом году, Игорь Петренко попал в зону пристального внимания судебных приставов, задолжав Екатерине Климовой на содержание двоих сыновей более 6 млн рублей. По счетам актер все-таки заплатил, однако, подал иск в суд о снижении размера выплат: мол, в новом браке с артисткой Кристиной Бродской у него родились трое дочерей - их тоже надо содержать.

Правда, первый блин получился комом: заявление вернули, так как «истцом не соблюден установленный законом для данной категории дел досудебный порядок урегулирования спора». То есть Петренко до обращения в суд не попытался решить вопрос миром и не предложил экс-жене новые условия выплат. Хотя шансы снизить алименты у него есть. По закону, на двоих детей положено ежемесячно платить 33% доходов (если супруги не договорились об иных суммах и регулярности), но когда у мужчины трое и более детей, на содержание всех могут взыскать максимум 50%. У Игоря Петренко пятеро наследников, значит, каждому положено всего по 10% от его заработков (а Екатерине Климовой на сыновей достанется 20%, а не 33%).

Игорь Петренко попал в зону пристального внимания судебных приставов, задолжав Екатерине Климовой на содержание двоих сыновей более 6 млн рублей Фото: Борис КУДРЯВОВ

Но есть важный нюанс: рождение троих дочерей для суда еще не означает, что актер их обеспечивает. Чтобы Фемида уменьшила размер выплат, новая жена актера должна... подать на него в суд с требованием взыскать алименты. Разводиться при этом не нужно.

"МАЖОРА" - НА УЛИЦУ

Общение через суд продолжает и еще одна актерская пара: Агата Муцениеце и Павел Прилучный. При разводе в 2020 году они полюбовно поделили имущество: ей с детьми осталась четырехкомнатная квартира в Москве стоимостью 30 миллионов, ему - загородный дом в Подмосковье за 100 миллионов, за который "мажор" продолжал выплачивать ипотеку. Но, как выяснилось, экс-муж, успевший сочетаться новым браком с молоденькой актрисой Зепюр Брутян, все еще прописан в апартаментах Муцениеце.

Чем помешал Агате дух бывшего в квартире, неизвестно: может, в ее почтовый ящик сыпались повестки или послания от поклонниц. Так или иначе, в феврале актриса обратилась в суд с требованием снять экс-супруга с регистрации. Тот, по ее признанию, отреагировал кустистым матом, но деваться актеру некуда: Прилучный давно не живет в квартире, отдал ее добровольно - так что закон на стороне хозяйки жилья. А "мажору" теперь придется искать место прописки. Загородный особняк артист продал и вложил деньги в строительство нового дома, так что с регистрацией придется что-то придумать. Выписать Прилучного должны после 17 апреля: на эту дату назначено судебное заседание, которое, скорее всего, завершится одним днем.

САМЫЙ "СМАК"

Пока лидер "Машины времени" курсирует между Америкой и Израилем, отечественный производитель не дремлет. В конце прошлого года крымская фирма "Добрый смак", выпускающая колбасы и мясопродукты, обратилась в Суд по интеллектуальным правам, чтобы отсудить у Андрея Макаревича (признан иноагентом в РФ) бренд "Смак". Если точнее, колбасники потребовали "досрочно прекратить правовую охрану серии товарных знаков". Мол, в далеких нулевых музыкант запатентовал знаменитые четыре буквы, как свои, чтобы выпускать под "смачным" именем различные товары и услуги. А на деле - сам не гам, и другим не дам: охраняемый законом бренд давно пылится без дела, тогда как другие предприниматели воспользоваться им не могут.

Однако забрать "Смак" у Макаревича так и не вышло: крымские бизнесмены на днях отказались от иска. Почему да как, судебные документ умалчивают. Но не исключено, что конфликтующие стороны как-то договорились между собой.

Забрать "Смак" у Макаревича так и не вышло Фото: Первый канал

МИЛЛИАРДЕРШЕ НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ

Еще месяц назад миллион рублей у блогерши Лерчек (в миру Валерия Чекалина) мог легко уйти деткам на конфетки или на новую сумочку. Но накануне 8 Марта все изменилось: в дом звезды соцсетей с 10-миллионной армией подписчиков и друзьями в шоу-бизнесе нагрянул ОМОН. Особняк обыскали, а все имущество - машины, недвижимость, банковские счета арестовали. Следствие полагает, что на своих онлайн-марафонах похудения Лерчек зарабатывала миллиарды, уходя от налогов и отмывая деньги. Возбуждены уголовные дела, общая сумма ущерба государству превышает 450 млн рублей.

Между тем, пока Чекалина разбиралась с уголовкой, она проиграла суд по гражданскому иску: 28 марта рекламное агентство, которое продвигало продукцию Лерчека, отсудило у блогерши 1 млн 75 тысяч рублей. Видимо, это деньги, недоплаченные за услуги фирмы. И как их теперь платить, когда карты не работают, - большой вопрос. Обычно при любых сложностях и без звезды соцсетей обращаются к подписчикам с просьбой скинуться деньгами (например, чтобы порадовать себя на день рождения ювелиркой от Cartier - и сердобольный народ ведь платит!), но у Лерчека этот номер не пройдет: до суда ей запрещено пользоваться Интернетом, в том числе, заходить на свою страничку.

Между тем, пока Чекалина разбиралась с уголовкой, она проиграла суд по гражданскому иску Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

*Признан иноагентом в РФ.