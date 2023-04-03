Пробки, погибшие и хаос на дорогах: В мире начали массово запрещать электросамокаты

Уличный прокат самокатов в Париже будет прекращен с 1 сентября. Фото: Shutterstock

В Париже на референдуме решали, запрещать или нет аренду электросамокатов в городе. Удивительно, но решение вышло почти единогласным. Поддержали запрет 90 процентов горожан. Как сообщает Le Parisien, уличный прокат самокатов в Париже будет прекращен с 1 сентября.

К слову, подобный референдум по муниципальным вопросам был проведен впервые в истории французской столицы. В нем приняли участие чуть более 103 тысяч избирателей из 1,38 миллиона парижан, имеющих право голоса. Голосование имело консультативный характер, поэтому решающий голос оставался за администрацией города. Сама мэр Парижа Анн Идальго уже давно известна как противник проката электросамокатов, поэтому городские власти не колебались с вердиктом.

«Я буду руководствоваться мнением горожан, и с 1 сентября в Париже аренда электросамокатов будет прекращена», – заявила Анн Идальго, комментируя итоги прошедшего референдума.

Париж был одним из первых городов в мире, внедривших систему краткосрочной аренды самокатов, которая получила название «кикшеринг» (по аналогии с каршерингом и велошерингом). Сейчас в нем насчитывается 15 тысяч электросамокатов, при этом лицензия на аренду у каждого третьего просрочена.

Сторонники запрета утверждают, что прокат самокатов приносит больше вреда, чем пользы. Их поддержала и мэр французской столицы, считающая, что движение на улицах Парижа стало слишком хаотичным после того, как к автомобилям и велосипедам добавилось огромное количество мопедов и электросамокатов.

Париж был одним из первых городов в мире, внедривших систему краткосрочной аренды самокатов. Фото: Shutterstock

По данным Le Figaro, в 2022 году в Париже в инцидентах с участием самокатов пострадали 456 человек, 3 погибли. Одной из главных причин травм стало отсутствие касок у любителей опасного вождения, лавирующих в потоке машин или разгоняющихся на пешеходных дорожках до 27 км/ч. Критики кикшеринга также отмечают, что арендаторы электросамокатов часто бессистемно паркуют их, загромождая тротуары, парки и скверы, а иногда даже сбрасывают в реку Сену.

А КАК В ДРУГИХ СТРАНАХ?

Законодательство многих стран до сих пор не признает электросамокаты. К примеру, они полностью запрещены в Индонезии, Канаде, Сингапуре и китайском Шанхае, как на дорогах, так и на тротуарах.

В США законы различаются по штатам: например, в Нью-Йорке нельзя использовать самокаты, способные развивать скорость более 24 км/ч, а в Индиане водитель самоката должен иметь действующие водительские права.

В Швейцарии запрещено использовать электросамокаты на тротуарах, а на велосипедных дорожках нельзя разгоняться более 20 км/ч. В Бельгии управлять электросамокатом можно только с 18 лет.

В Дании, Испании и Норвегии власти требуют носить шлем при езде, не парковаться в центре городов и соблюдать минимальные технические стандарты, такие как преднастроенное ограничение скорости и звуковые сигналы на руле.

В Великобритании управлять электросамокатом можно только с 18 лет, а сам водитель должен иметь действующие водительские права. Нельзя использовать самокаты, способные развивать скорость более 20 км/ч и не имеющие постоянно включенных фар. Частные электросамокаты также запрещены для использования.

Власти Италии обнародовали планы по повышению минимального возраста для проката электросамокатов в Риме до 18 лет, снижению их максимальной скорости до 20 км/ч и сокращению числа операторов проката с семи до трех с ограничениями на парковку. Но меры, которые должны были вступить в силу в январе этого года, так и не были реализованы.