Европа беспричинно оскорбила Россию: Мерзкая шутка прозвучала из уст главы дипломатии Евросоюза

Председатель Объединенного комитета начальников штабов, четырехзвездный генерал армии США Марк Милли решил высказаться о перспективах "украинского сопротивления российской агрессии". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По всей видимости, на западе в прямом смысле поняли нашу поговорку, что "два дебила – это сила" и решили, что чем больше дебилов соберутся, тем сильнее они станут. Трудно иначе объяснить резкое падение интеллектуального уровня персон, которые определяют политическую повестку дня, осуществляют командование армиями и руководят, а значит, и ответственны за жизнь десятков и сотен миллионов людей.

Вот, например, председатель Объединенного комитета начальников штабов, четырехзвездный генерал армии США Марк Милли решил высказаться о перспективах "украинского сопротивления российской агрессии". И что мы видим? С одной стороны, генерал вполне обоснованно считает, что "Украина вряд ли сможет одержать победу", оговариваясь, что "в этом году". Но с другой Милли выдает такой спич, от которого глаза в кучку собираются: "Это сыновья и внуки людей, которые сражались против Сталина и Жукова в течение 10 лет с 1945 по 1955 годы. Поэтому украинцы – не те, кого легко завоевать, несмотря ни на что. Даже если они будут воевать с вилами и копьями, они дадут отпор".

Тут, конечно, можно отметить, что американский генерал отказал в праве быть украинцами миллионам бойцов Красной армии, оставив его лишь за десятками тысяч бандитов-бандеровцев, которые уничтожали мирное население, нападали из засад, но избегали прямых столкновений с регулярными армейскими частями и теми же украинцами-красноармейцами. Да и откуда тому же Милли знать, что амнистированные Хрущевым бандеровцы потом предпочитали не возвращаться в места своей сомнительной "боевой славы", не без основания опасаясь самосуда со стороны местного населения. Но примечательнее тут другое. Милли в заслугу этим бандитам ставит то, что они "сражались против Сталина и Жукова", совершенно забывая, что в течение пяти лет до этого временного отрезка против "Сталина и Жукова" сражался "фюрер немецкого народа Адольф Гитлер". А, кстати, та же армия США, пусть и с опозданием, но начала воевать против Гитлера плечом к плечу со "Сталиным и Жуковым".

Ау, генерал, ты сам-то понял, что сказал и что признал, восславив пособников Гитлера и их потомков?

Еще "красивее" выступил на днях глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. На него, Боррель ему в Жозеп, внезапно напал приступ остроумия, который он не смог сдержать и решил потрясти мир. Предметом остроумия стал переход председательства в Совете Безопасности ООН на месяц к Российской Федерации. Обычная бюрократическая процедура, предусмотренная регламентом. Но не для главного европейского дипломата, которого начало буквально распирать от смеха.

- Начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака. Несмотря на то что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН. Евросоюз будет противостоять любым злоупотреблениям со стороны РФ на посту председателя, - написал он в своем микроблоге.

Полегчало, Жозепчик? Или пронесло? Скорее, второе. Такая демонстрация "высокой дипломатии" вызывает только недоумение. Это уровень воспитанника детского садика для имбецилов или, например, украинской дипломатии. Кстати, у них председательство России в СовБезе ООН тоже вызвало острый приступ диареи после несварения. Жозепчик, Боррель тебе в этот самый Жозеп, не остроумие это, а "ослоумие". Приличным людям стыдно за такое не только когда случается у себя, но и когда подобное приключается с соседом, как за шумно испорченный воздух в компании.

Проще всего объяснить резкое оглупление западной элиты общением с представителями нынешней (да и прошлой тоже) украинской власти. Мол, украинство заразно. Но украинство в данном случае лишь катализатор, субстанция, ускоряющая реакцию, но не расходующаяся в ходе нее. А реакция шла и сама по себе, порожденная тем, что вместо профессионалов на руководящие должности стали назначать по разнарядке, исходя из критериев представленности национальных и сексуальных меньшинств, феминизма, толерантности и т.д.

А в итоге мы видим и фиксируем сейчас на Западе вырождение элит. Дело дошло до того, что даже заметно одряхлевшего зубра международной политики Генри Киссинджера в нынешних США представители элиты во власти просто не могут понять. Как, впрочем, и в Европе, где власть в руках у детских сказочников, гинекологов, и прыгуний на батуте, в молодости, как говорят, баловавшихся эскортом.

Но главная проблема Запада заключается в том, что идущие за нынешними завтрашние еще хуже. Право слово, Запад ускоренно летит в ту ситуацию, которую Салтыков-Щедрин описывал в своих сказках более 150 лет назад:

- Да, — отвечал другой генерал, — признаться, и я до сих пор думал, что булки в том самом виде родятся, как их утром к кофею подают!

А, впрочем, это уже день сегодняшний. Спорят же американский сенатор и губернатор, тысячу или две тысячи лет Китай воюет с США, которым не исполнись и двухсот пятидесяти годиков. А сенатор США Дебби Стебенау не стесняется признаться, что не понимает, почему всех так волнует подорожание бензина, если всем известно, что электричество добывается из розетки, и можно купить электромобиль, решив тем самым все проблемы.

Боже, разреши им совать в эту розетку пальцы. Пожалуйста!