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Национальные проекты России3 апреля 2023 9:40

Поддержка проектов по внедрению искусственного интеллекта в 2023 году превысит 900 млн рублей

Фонд «Сколково» в 2023 году продолжит поддержку проектов российских компаний, внедряющих отечественные решения на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ). Размер гранта составит от 20 до 100 млн рублей
Мера поддержки предусмотрена федеральным проектом «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».

Мера поддержки предусмотрена федеральным проектом «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».

Фото: Shutterstock

Мера поддержки предусмотрена федеральным проектом «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика». Куратором направления является вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Претендовать на получение грантов могут компании, внедряющие ИИ-технологии для цифровой трансформации бизнеса. Проекты с применением искусственного интеллекта для совершенствования продуктов, сервисов и платформенных решений компаний должны быть пилотными. При этом поддержка возможна при условии софинансирования заказчиками ИТ-решений не менее 50 % от сметы проекта из внебюджетных источников.

Основные условия участия в программе:

• статус налогового резидента России;

• соответствие проекта критериям в сфере ИИ, установленным Минэкономразвития России;

• проект экономически эффективен, а внедряемое решение обладает потенциалом тиражирования и конкурентоспособностью.

Максим Колесников, заместитель министра экономического развития РФ, руководитель федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика»: «Мы взяли курс на обеспечение широкомасштабного внедрения технологий искусственного интеллекта в отраслях. Ключевая задача – создать отечественный рынок сбыта ИИ-решений. Уверен, что подобная мера в текущих условиях найдёт отклик у множества компаний и станет отправной точкой на пути повсеместного внедрения отечественных решений».

Игорь Дроздов, председатель правления Фонда «Сколково»: «Мера поддержки была запущена в 2021 году. Тогда Фонд поддержал восемь проектов пилотного внедрения ИИ на общую сумму 569 млн рублей. В числе грантополучателей – предприятия промышленности, здравоохранения, образования, сельского хозяйства. В этом году мы планируем поддержать не менее девяти проектов. Ожидаемый результат меры поддержки – расширение практического применения искусственного интеллекта в целях повышения эффективности производственных процессов, улучшения доступности и качества товаров и услуг для наших граждан».

Подробная информация об участии в конкурсе доступна на сайте: https://dtech.sk.ru/.

В рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика», разработанного Минэкономразвития России, «Сколково» выступает оператором государственной поддержки апробации технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях. Программа рассчитана до 2024 года.

Справочная информация

«Сколково» – крупнейший инновационный центр России – играет весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, Биорг, РапидБио, Моторика, Uchi.ru, Якласс, VisionLabs, Вокорд, С-Инновации, Гепатера, ЦРТ Инновации, Спутникс и многие другие. Сколковская экосистема – это сумма профильных клиентоориентированных сервисов для инновационных отраслей: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта/импорта. Технопарк «Сколково» является крупнейшим в Восточной Европе. Научное сердце «Сколково» – Университет Сколтех – в 2021 году повторно вошел в число лучших молодых университетов мира по версии рейтинга Nature Index, заняв 65-е место, и впервые попал на 35 место в рейтинге по физике.

В 2021 году выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 55% по сравнению с 2020 годом и составила 247,8 млрд рублей. На конец 2022 число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3500. Количество рабочих мест в экосистеме стремительно приближается к 70 тысячам.

Национальные проекты: Цифровая экономика