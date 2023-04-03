Поддержка проектов по внедрению искусственного интеллекта в 2023 году превысит 900 млн рублей

Мера поддержки предусмотрена федеральным проектом «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика». Фото: Shutterstock

Мера поддержки предусмотрена федеральным проектом «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика». Куратором направления является вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Претендовать на получение грантов могут компании, внедряющие ИИ-технологии для цифровой трансформации бизнеса. Проекты с применением искусственного интеллекта для совершенствования продуктов, сервисов и платформенных решений компаний должны быть пилотными. При этом поддержка возможна при условии софинансирования заказчиками ИТ-решений не менее 50 % от сметы проекта из внебюджетных источников.

Основные условия участия в программе:

• статус налогового резидента России;

• соответствие проекта критериям в сфере ИИ, установленным Минэкономразвития России;

• проект экономически эффективен, а внедряемое решение обладает потенциалом тиражирования и конкурентоспособностью.

Максим Колесников, заместитель министра экономического развития РФ, руководитель федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика»: «Мы взяли курс на обеспечение широкомасштабного внедрения технологий искусственного интеллекта в отраслях. Ключевая задача – создать отечественный рынок сбыта ИИ-решений. Уверен, что подобная мера в текущих условиях найдёт отклик у множества компаний и станет отправной точкой на пути повсеместного внедрения отечественных решений».

Игорь Дроздов, председатель правления Фонда «Сколково»: «Мера поддержки была запущена в 2021 году. Тогда Фонд поддержал восемь проектов пилотного внедрения ИИ на общую сумму 569 млн рублей. В числе грантополучателей – предприятия промышленности, здравоохранения, образования, сельского хозяйства. В этом году мы планируем поддержать не менее девяти проектов. Ожидаемый результат меры поддержки – расширение практического применения искусственного интеллекта в целях повышения эффективности производственных процессов, улучшения доступности и качества товаров и услуг для наших граждан».

Подробная информация об участии в конкурсе доступна на сайте: https://dtech.sk.ru/.

В рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика», разработанного Минэкономразвития России, «Сколково» выступает оператором государственной поддержки апробации технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях. Программа рассчитана до 2024 года.

Справочная информация

«Сколково» – крупнейший инновационный центр России – играет весомую роль в укреплении фундамента национальной экономики. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, Биорг, РапидБио, Моторика, Uchi.ru, Якласс, VisionLabs, Вокорд, С-Инновации, Гепатера, ЦРТ Инновации, Спутникс и многие другие. Сколковская экосистема – это сумма профильных клиентоориентированных сервисов для инновационных отраслей: от акселерации и программ поддержки частных инвесторов и университетских стартапов до зарубежного патентования и таможенного оформления экспорта/импорта. Технопарк «Сколково» является крупнейшим в Восточной Европе. Научное сердце «Сколково» – Университет Сколтех – в 2021 году повторно вошел в число лучших молодых университетов мира по версии рейтинга Nature Index, заняв 65-е место, и впервые попал на 35 место в рейтинге по физике.

В 2021 году выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 55% по сравнению с 2020 годом и составила 247,8 млрд рублей. На конец 2022 число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3500. Количество рабочих мест в экосистеме стремительно приближается к 70 тысячам.