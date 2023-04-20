Гид потребителя: Как выбрать по-настоящему качественный сахар

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня мы хотим поговорить о сахаре. Без него, как ни крути, обойтись сложно — это самая быстрая энергия для мозга, поэтому при усталости и истощении рекомендуют крепкий сладкий чай. Сахар входит в большую часть выпечки. И даже если вы не покупаете кондитерские фабричные изделия, предпочитая печь дома сами, все ингредиенты должны быть безопасными и качественными.

Как выбирать сахар, сегодня разберемся с экспертом-технологом одного из сахарных заводов — ГК «Продимекс» — Еленой Сергуткиной.

КОММЕНТАРИЙ ДИЕТОЛОГА: КОГДА САХАР ПОЛЕЗЕН

- Нет пищи плохой или хорошей, все зависит от способности организма усваивать и извлекать из нее необходимые вещества, - говорит наш эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. - К сахару это относится в полной мере. В первую очередь, сахар — легко усваиваемые углеводы, самая скоростная энергетическая «батарейка». И самая любимая еда для мозга. Безусловно, как диетолог я не могу не сказать, что избыточное потребление сахара, как и многих других продуктов, — вредно. Потому что все хорошо в меру! Если совсем отказаться от сахара, мозг постоянно будет нуждаться в глюкозе. Но если просто ограничить потребление чистого сахара, то это будет куда полезнее для организма, чем полный отказ. Постарайтесь ограничиться 6 чайными ложками, рекомендуемыми ВОЗ. Главное, чтобы вы были уверены в качестве сахара!

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЧЕК-ЛИСТ: КАК ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ САХАР НА ПОЛКАХ МАГАЗИНА

1. Выбирайте сахар, на упаковке которого указано название компании-производителя.

Сегодня это ключевое правило. Производители дорожат своим именем и уж если наносят его на упаковку, значит, проводят многоэтапную проверку товара на всем пути от поля до отправки в сети.

- «Продимекс», например, уже более 30 лет занимается производством сахара в России, - поясняет технолог ГК «Продимекс» Елена Сергуткина. – И для того, чтобы гарантировать потребителям качество своей продукции, компания выращивает собственное сырье и перерабатывает его на предприятиях, которые входят в Группу компаний. На сегодняшний день это 14 сахарных заводов. Согласитесь, что с таким подходом можно быть уверенными в качестве конечного продукта».

2. Пленка, целлофан или крафт-бумага?

Упаковка сахара не имеет большого значения. Важнее именно момент отслеживания качества продукции на каждом этапе, а это делают компании с именем, отвечающие за свой товар.

Бренд на упаковке добавляет уверенности, что все ступени производства сахара были пройдены с соблюдением необходимых технологических требований и вы покупаете качественный продукт.

Раньше компании-производители упаковывали сахар в мешки по 50 кг, а поставщики фасовали продукт для конечного потребителя в упаковку меньшего объема. Позже компании-производители начали инвестировать достаточно большие средства в линии для фасовки своей продукции. И со временем доля производителей, которые сами начали фасовать сахар для потребителей, увеличилась. Именно контроль всего цикла производства, от получения сырья и до упаковки готовой продукции, гарантирует то самое высокое качество.

Кстати, крупные производители, в том числе и ГК «Продимекс», переходят на экологичную бумажную упаковку своей продукции!

3. Ищите на упаковке ГОСТ и важную информацию.

Проверяйте категорию: «Экстра» — высшая, ТС1 и ТС2. Напомним, по ГОСТу, категория «Экстра» — это белый сахар с массовой долей сахарозы не менее 99,80%, а белый сахар категорий ТС1 и ТС2 — не менее 99,70%. То есть чем выше категория, тем белее сахар. Разница в цвете может быть минимальной, но кому-то, может, просто не нравится чуть желтоватый оттенок. Используется сахар этих категорий для выпечки, а также для добавления в чай, какао и кофе.

У компании «Продимекс», например, есть сахар категории ТС2, он продается в знакомой нам зеленой упаковке. А сахар категории «Экстра» продается под брендом Naturiqa.

Также в маркировке должна быть указана другая доступная информация: состав, калорийность и вес, дата изготовления, срок годности и условия хранения, информация о производителе.

4. Упаковка не должна быть надорванной, мятой.

Любое нарушение упаковки грозит не только потерей массы, но и возможным проникновением бактерий, внешних загрязнений.

5. Сахар должен быть сыпучим.

Попробуйте слегка сжать сахар в упаковке — он должен рассыпаться. Сахар может немного комковаться, но он должен поддаваться нажатию. Это абсолютно нормально и отдельные комочки не критичны. А вот если упаковка слишком твердая на ощупь, значит сахар неправильно хранился, в помещении была высокая влажность.

ЧЕК-ЛИСТ: ПРОВЕРЯЕМ КАЧЕСТВО САХАРА ДОМА

1. Положите 2-3 ложки сахарного песка или пару кусочков рафинада в стакан с водой и размешайте до растворения. Если вода прозрачная, а на дне нет осадка, то вы купили качественный сахар.

2. Есть и другой эксперимент: положите в сотейник 2 ложки сахара и добавьте 1 стакан воды, вскипятите. Если сахар начинает быстро исчезать — буквально за считанные минуты, то он просто отличного качества! Если же смесь стала мутной или белой, то этот сахар некачественный и содержит примеси.

А КАК ПОЯВЛЯЕТСЯ КАЧЕСТВО?

Каждый уважающий себя производитель сахара открыто показывает все этапы производства. О том, как сахар производит ГК «Продимекс», нам рассказала технолог Елена, которая работает на предприятии уже более 10 лет.

Этап 1. Все начинается с земли

Семена свеклы весной засеваются на специально подготовленное поле (вспаханное и удобренное), свекла вызревает все лето. За это время свекла набирает 15-20 процентов сахарозы, которая делает сахар сладким. Сахаристость свеклы зависит от сортовых особенностей, количества влаги, состава минерального питания и технологии возделывания. Осенью урожай убирают и отвозят на производство.

Этап 2. Тщательно отмываем и нарезаем

Для временного (или долгосрочного — в зависимости от оборудования) хранения на каждом производстве есть кагатное поле — это участок земли, как правило, бетонированный, с хорошей вентиляцией, куда сгружают привезенный урожай. На кагатном поле компании «Продимекс» есть интеллектуальная система активной вентиляции, которая позволяет продлить срок хранения свеклы.

С кагатного поля свекла поступает по транспортеру в свекломоечное отделение.

Там она проходит через несколько этапов очистки: через отделение случайных камней и соломы, предварительную мойку и окончательную мойку. Вода используется холодная, чтобы избежать потери сахаристости.

Уже потом чисто вымытая свекла поступает в свеклорезку, где становится тонкой стружкой (длиной не более 6 мм и толщиной около 1 мм).

Этап 3. Получаем сок

Стружку из свеклы нужно «избавить» от сахара, поэтому ее отправляют в диффузионную установку, где обрабатывают горячей водой. В результате получается жом, который потом используют в качестве корма для животных, и диффузионный сок, содержащий около 15% сахара. А также много лишних примесей.

Чтобы избавить сок от осадка, его фильтруют с помощью извести. А потом сок нужно избавить от остатков извести, для чего он направляется на первую сатурацию, где его обрабатывают углекислым газом. Известь переходит в углекислый кальций и осаждается вместе с несахарами. А сок освобождают от осадка с помощью механических фильтров.

Этап 4. Получаем кристаллы сахара

Очищенный сок поступает в выпарные установки, где он становится сиропом. Из свекловичного сиропа получают так называемый утфель. На центрифугах его разделяют на сырой сахар и мелассу. Сахар далее поступает в сушильный барабан, откуда выходит привычным нам сахарным песком.

Меласса поступает в емкости для хранения и в дальнейшем используется для изготовления дрожжей, лимонной кислоты, бетаина, кормовых компонентов и многого другого.

Этап 5. Если нужен любимый сахар в кубиках

Кусковой сахар производится из белого кристаллического сахара как категории ТС2, так и категории «Экстра». А дальше происходит магия. Кристаллический сахар подается на линию прессовки, из которой выходит в форме кубиков. Затем они проходят этап сушки в печках длиной 30 метров и бережно упаковываются в картонные коробки.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЧТО ГОВОРИТ ГОСТ?

На сахар есть ГОСТ 33222-2015 «Белый сахар». Определение в документе такое: «Белый сахар — пищевой продукт, представляющий собой кристаллизованную, без вкусоароматических добавок сахарозу, полученную в результате переработки сахаросодержащего сырья — сахарной свеклы или тростникового сахара-сырца».

Какие же виды сахара на сегодняшний день существуют на продовольственном рынке по ГОСТу:

• Сахар белый «Экстра» — сахар без вкусоароматических добавок с массовой долей сахарозы 99,80%.

• Белый сахар — массовая долей сахарозы не менее 99,70% (категории ТС1, ТС2).

• Фабричный белый сахар — массовая доля которой не менее 99,50% (категория ТС3).

• Коричневый сахар — сахар, содержащий вещества, придающие ему цвет от светло-желтого до коричневого (они содержатся в исходном сырье, то есть это совершенно естественные добавки).

А также вне ГОСТа:

• Обогащенный сахар — с дополнительными витаминами, макро- и микроэлементами, аминокислотами, растительными экстрактами.

• Продукт сахарный (чаще всего леденцовый сахар) — смесь кристаллического сахара и пищевых добавок или ароматизаторов, предназначенный для реализации в розничной торговле и для переработки на предприятиях пищевой промышленности.