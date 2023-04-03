Изнанка провальных концертов МакSим: Почему раздувшаяся певица почти не может двигаться и петь

Врач-нарколог Казанцев объяснил уже второй провальный концерт МакSим приёмом психотропных препаратов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тур певицы МакSим "Я буду жить!" с каждым новым концертом всё меньше оправдывает своё оптимистичное название. Спустя две недели после провального шоу в Сочи, по итогам которого зрителям вернули деньги за билеты, скандал повторился вновь. На выступлении в Твери 1 апреля артистка опять испугала публику странным поведением: она с трудом передвигалась по сцене и еле ворочала языком. Опухшее лицо, раздутый живот, потерянный взгляд - МакSим явно пребывает не в лучше форме, при этом гастроли расписаны на месяцы вперед...

Пока фанаты требуют от менеджмента Максимовой прекратить издевательства и остановить тур, пользователи соцсетей неистово спорят, пьяна МакSим, больна или беременна. Сторонников алкогольной версии, похоже, большинство, тем более, что несколько лет назад артистка сама рассказывала о лечении тяжелой зависимости. Но эксперты считают, что всё не так однозначно.

ВЕРСИЯ №1: ПЕВИЦА ПЬЯНА

- Я бы не стал заявлять, что артистка под градусом - это клеймо, причем, поставленное абсолютно необъективно, - поделился с KP.RU врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев, оценив видеозаписи концерта в Твери. - Судить о наличии алкогольного опьянения только по видео непрофессионально - об этом могут достоверно рассказать разве что анализы. Но я вижу, что МакSим опять находится в заторможенном состоянии. Двигается медленно, покачивается, ноги расставлены на ширине плеч - ровно ей уже тяжело стоять. Иногда певице даже приходится держаться за стойку микрофона, чтобы сохранить равновесие. Единственная разница с концертом в Сочи заключается в том, что на этот раз она не шепчет и не поет полушепотом. Но всё равно это не тот голос, которым МакSим радовала поклонников долгие годы.

ВЕРСИЯ №2: БЕРЕМЕННА

Интересного положения Марины Максимовой доктор тоже не заметил.

- Заторможенных беременных я еще не видел, скорее, наоборот, у них эмоции и поведение меняются довольно резко. А с такой формой токсикоза я лично не сталкивался, - отметил Алексей Казанцев, не став всерьез рассматривать эту версию. - Думаю, певица набрала вес по другим причинам - из-за антидепрессантов или применения гормональных препаратов.

ВЕРСИЯ №3: ПОД ПСИХОТРОПНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

А вот этот вариант врач-нарколог не исключил.

- Возможно, артистка употребляет психотропные вещества. Она проходила лечение от алкогольной зависимости, соответственно, эта проблема с ней на всю оставшуюся жизнь - будет либо ремиссия, либо обострение, - высказался доктор. - Есть препараты, которые подавляют влечение к алкоголю; есть так называемые "корректоры поведения" - и те, и другие в определенной дозировке могут приводить к затормаживанию. Кроме того, все помнят, что Марина в тяжелой форме перенесла ковид, лежала под аппаратами: наверняка, у нее была гипоксия (кислородного голодание. - Ред.) головного мозга и последующая энцефалопатия (поражение мозговой ткани. - Ред.). Не исключено, что после этого артистка употребляет психотропные вещества по назначению врача. Тогда необходимо более тщательно подобрать дозу, чтобы она не пребывала в заторможенном состоянии.

РЕКОМЕНДАЦИЯ ВРАЧА

- Как бы там ни было, я считаю, что в таком состоянии певице лучше не появляться на сцене: она определенно нехорошо себя чувствует. Это чисто физически опасно: артистка может оступиться, упасть, получить травмы, - продолжает нарколог Казанцев. - Для меня загадка, почему организаторы концертов продолжают выпускать МакSим к зрителям в таком состоянии? Говорят, в Сочи у нее было повышенное давление, а что же тогда случилось в Твери? Почему с певицей не занимаются врачи, если она плохо себя чувствует? Существует масса препаратов, нормализующих давление, - это не проблема. Разово это с каждым может случиться, но повторение ситуации заставляет нас задуматься о других причинах. И Марине лучше прервать тур, чтобы пройти лечение, причем, в стационаре. Потому что ее состояние очень серьезно - тут затронут и головной мозг, и центральная нервная система.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

МакSим рассталась с директором

Организаторы нашумевших концертов в Сочи и Твери подробностями с прессой не делятся, да и директор Максимовой Павел Назаров, который вчера выступил с эмоциональной критикой фан-клуба из-за требований отменить тур, отвечать на вопрос о состоянии артистки в беседе с KP.RU отказался.

Между тем, Назаров, которого поклонники обвиняют в жажде наживы ценой здоровья певицы, работает с МакSим не так уж давно. Много лет подряд концертами Максимовой занималась ее директор и близкая подруга Маргарита Соколова. Когда в 2021 году певица попала в больницу с коронавирусом, именно Соколова призывала молиться за ее здоровье и отбивалась от звонков СМИ. И когда артистка лечилась от алкогольной зависимости, Маргарита тоже была рядом.

Однако сейчас бывшие коллеги отписались друг от друга в соцсетях, а на вопросы о МакSим ее экс-директор больше не отвечает. Расставание произошло без шума и пыли - просто в контактах МакSим появился новый сотрудник. Почему разошлись подруги, для широкой публики остаётся загадкой.

...и набрала 10 килограммов

После затяжной борьбы с коронавирусом МакSим весила всего 40 килограммов, но в последние месяцы она заметно поправилась. На недавнем концерте в Краснодаре фанаты вручили артистке целую коробку местных сладостей, на что Максимова отреагировала без особой радости: "Вы что, с ума сошли? У меня и так плюс 10...".

КСТАТИ

Организаторы концертов в шоке

Между тем, гастрольный тур МакSим продолжается: ближайшее выступление запланировано на 9 апреля в Ижевске. Далее - Екатеринбург, Москва, Новосибирск, Челябинск, Питер... Организаторы концертов в ужасе: шумиха уже подкосила продажи билетов, а если придется возвращать зрителям деньги, так это вообще громадные убытки.

- Все затаились и не знают, что делать, - признался KP.RU один из промоутеров. - Переносить концерт - целая проблема. Выпускать артистку в таком состоянии к зрителю - тоже скандал. В общем, выхода нет, только надежда, что как-нибудь обойдется. Пытаемся продать билеты по акции, делаем скидки, розыгрыши. А окружение МакSим молчит, словно ничего не происходит...