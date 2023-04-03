Дмитрий Песков: Президент незамедлительно был проинформирован о теракте в Питере

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

В понедельник, 3 апреля, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля обсудить следующую тему…

… - Дмитрий Сергеевич, произошедшее вчера (в воскресенье, 2 апреля) вечером в Питере убийство военкора Татарского правоохранительные органы квалифицируют как теракт. Наверняка об этом доложили президенту. Может быть, даны какие-то поручения, как это всё оценивают в Кремле?

Вот - дословно - ответ Пескова:

- Ну, это террористический акт. Собственно, мы с вами видели заявление НАКа. (Национального антитеррористического комитета. - А.Г.)

Сейчас идет активная фаза следствия.

Мы видим достаточно энергичные шаги по задержанию подозреваемых. Давайте, в данном случае, наберемся терпения и дождемся следующих заявлений наших специальных служб, которые работают над этим.

Есть данные, судя по заявлению НАКа, о том, что украинские специальные службы могут иметь отношение к планировке этого теракта (естественно, это является терактом).

И, конечно, мы желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в результате этого теракта.

И, конечно, соболезнуем родным и близким Фомина (настоящая фамилия военкора Татарского, он публиковался, чаще всего, под псевдонимом. - А.Г.), который погиб в результате этого теракта.

- Президент, конечно же, в курсе, я правильно понял?

На этот вопрос «Комсомольской правды» пресс-секретарь ответил так:

- Вчера был незамедлительно проинформирован об этом.

- Спасибо большое.

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