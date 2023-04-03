Украина использовала агентуру Навального*, чтобы убить русского военкора

Цветы у места гибели военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Национальный антитеррористический комитет (НАК) в связи с убийством военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) выступил с заявлением, в котором каждое слово является результатом взвешенного анализа.

- Установлено, что совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге теракт в отношении известного журналиста Владлена Татарского, был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией* Навального*, активной сторонницей которого является задержанная Трепова, - говорится в нем.

Прозвучало именно «теракт», а не просто убийство общеопасным способом, как поначалу квалифицированно совершенное преступление. В кафе находились около 100 человек. Помимо гибели военкора, десятки людей пострадали (ранены). Сам акт был был не просто убийством, но и явно запугиванием людей, прежде всего военных журналистов. Не говоря уже о том, что кафе-клуб было местом дискуссий, где собирались и спорили люди разных идеологических убеждений.

Дарья Трепова после задержания. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

О планировании преступления говорят факты, согласно которым подозреваемая не просто сняла квартиру рядом с местом преступления для слежки за Татарским, но и озаботилась запасной квартирой (лежкой), где могла бы провести время перед тем, как скрыться. А главное - покупка заранее авиабилета в Узбекистан, чтобы уехать из страны сразу после теракта.

Сотрудничество Треповой с экстремистским и ликвидированным по решению суда Фондом борьбы с коррупцией (ФБК)* также факт доказанный, она и сама этого не отрицает. Впрочем, этому есть и документально оформленные доказательства, а не только ее признания и показания свидетелей, активно сотрудничающих со следствием.

Подозреваемая сама призналась, что выполнила ряд поручений "украинских журналистов" и нет сомнений, что под этим прикрытием выступили агенты спецслужбы Украины.

* ФБК - Экстремистская организация, запрещенная в России, признанная иностранным агентом

** Алексей Навальный внесен в перечень физлиц, «в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму»