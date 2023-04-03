Когда менять зимние шины на летние: дан однозначный ответ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОГДА МЕНЯТЬ КОЛЕСА

Не сегодня завтра автомобилистам нужно будет выполнять очередной сезонный ритуал: менять зимние шины на летние. Об этом уже напомнил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- На юге России после 5-го числа уже можно переобуваться, в Москве – до 10 апреля нецелесообразно, - сказал эксперт.

По его словам, менять зимнюю автомобильную резину на летнюю следует, если в течение хотя бы пяти дней ночные температуры не опускались ниже +5 градусов, передает РИА «Новости».

Примерно такого же подхода придерживаются и автомобильные эксперты.

- Как только с дороги сойдут снег и лед, а среднесуточная температура днем и ночью установится на отметке +5, а лучше +7 градусов, то пора обновлять покрышки, - сказал KP.RU директор по сервисному обслуживанию компании «Автодом-Алтуфьево» Роман Тимашов. - Раньше — не стоит. Во-первых, при среднесуточной температуре ниже 5-7 градусов тепла еще возможен гололед на дорогах, а во-вторых, летние шины еще не приобретут достаточной эластичности, сцепление с дорогой будет хуже, чем при более высокой температуре — оба эти фактора могут привести к аварии. А после того, как среднесуточная температура превысит порог 5 градусов тепла, затягивать с переобувкой не следует. Зимние шины в теплое время быстрее изнашиваются.

ВНЕСЕЗОНКА И ЛЕТО

А как быть тем, кто ездит на «всесезонке»?

- Несмотря на то, что эксплуатировать всесезонную резину можно круглый год, использование в теплое время года ухудшит ее характеристики и эффективность, - сказали KP.RU в пресс-службе компании «АвтоСпецЦентр». - Особый состав, из которых производится этот вид шин, при теплых температурах теряет эластичность, при этом увеличивается расход топлива и повышается износ шин.

ДЕФИЦИТА НЕТ, НО ЦЕНЫ РАСТУТ

По мнению экспертов, дефицита шин в России нет и не предвидится.

- Шин достаточно, чтобы удовлетворить текущий спрос, - говорит Тимашов. - Китайские производители обеспечивают четверть российского рынка. У них хорошее качество и доступная цена. В целом же на импортную продукцию приходится 35% объема отечественного рынка. Кроме китайских заводов, шины поставляют компании из Гонконга, Южной Кореи, Турции, Узбекистана.

По мнению экспертов, дефицита шин в России нет и не предвидится. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Однако цены растут. По данным Росстата, стоимость шин к началу 2023 г. в среднем увеличилась на 23,5%, а резина для топовых марок (в основном, внедорожников) выросла до 60%. В таких условиях автомобилисты, очевидно, не будут частить с покупкой новых колес. Но эксперты предостерегают от покупки бэушной резины.

- Езда на таких шинах может привести к непредсказуемым последствиям, - сказал kp.ru заместитель гендиректора по запчастям АГ «Авилон» Сергей Паршиков.

Другой вариант экономии — ездить на старой до упора. Но это может обернуться штрафами за использование изношенных шин — такую резину в народе называют лысой.

ЛЫСЫМ - ШТРАФ

- Использование шин с протектором ниже установленного минимума является нарушением, - напомнили в «СпецАвтоЦентре». - Для летних минимальная высота протектора - 1,6 мм, для зимних - 4 мм.

За езду на лысой резине могут оштрафовать на 500 руб (ст. 12.5 КоАП РФ). Такой же штраф могут получить и те, кто ездит на «сборной солянке» - то есть когда размеры шин правого и левого колеса на одной оси отличаются. А если на передней оси стоят одинаковые колеса, а на задней — тоже одинаковые, но, например, шире, чем на передней, то так ездить можно.