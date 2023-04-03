Россияне рассказали, почему не пускают коммунальщиков к себе домой

Треть россиян призналась, что не пускает в квартиры и дома работников ЖКХ Фото: Олег ЗОЛОТО

Россиян хотят обязать пускать в квартиры работников ЖКХ, а тех, кто по-прежнему будет отказываться, начнут штрафовать. С такой инициативой выступил Минстрой. В ведомстве рассказали, что сейчас процент людей, не пускающих к себе работников ЖКХ, просто огромен. А тем временем, во многих домах требуется установка и поверка умных счетчиков, проверка газовой системы и так далее. Однако как выяснилось, чаще всего россияне не пускают коммунальщиков не по злому умыслу, а из страха или недоверия, а также из-за невозможности находится дома в рабочие часы. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Как оказалось, не пускают коммунальщиков домой просто потому, что не хотят, только 9% россиян. И при том, что не открывают двери для проверки треть населения, остальные имеют веские причины.

Так, 14% опрошенных говорят, что боятся нарваться на мошенников, боятся, что человек, представившись работником ЖКХ, ограбит их или попытается продать дорогостоящую ненужную вещь, начнет запугивать, поэтому и не пускают посторонних в дом.

«Никого не пускаю. Слишком много мошенников ходит, называясь работниками ЖКХ», - говорит участница опроса.

«А что им делать в моей квартире, если я их не вызывал?» - удивляется другой.

«Моя собственность, не хочу и не пускаю», - отмечает третий.

А еще 9% объясняют, что попросту отсутствуют дома в рабочие часы и не могут принять днем в будни газовщика или работника по установке счетчика. Особенно, если тот приходит без предупреждения.

Зато 45% опрошенных говорят, что если управляющая компания предупреждает жильцов о визите коммунальщиков заранее, вешает объявление, то они обязательно пускают работников в дом. Порой, даже отпрашиваются с работы, чтобы быть дома в положенный час и решить все жилищные вопросы.

8% россиян говорят, что пускают домой только газовщиков, которые приходят с проверкой. А вот если кто-то хочет посмотреть счетчик, водопровод, батарею или что-то еще, то таким работникам дверь не откроют.

И только 15% опрошенных говорят, что всегда пускают домой коммунальщиков, чтобы те проверили все, что нужно. Ведь это же собственная безопасности и безопасность всего дома, уверены респонденты.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 10,2 тысячи человек.