Молитвенник для воинов, предательство Примадонны и ошибка беглых звезд: Интервью-исповедь автора песен Пугачевой Ильи Резника

Поэт сочинял для Примадонны долгие годы и надеется, что она поздравит его хотя бы по телефону. Фото: Архив «ЭГ»

Блокадный мальчишка мечтал о хлебных крошках

- Не все знают, что Илья Резник – блокадник, ребенком пережил осаду города немецкими фашистами. Однажды вы вспоминали, как с бабушкой идете по блокадному Ленинграду, вам три годика, вы увидели, как крошки хлеба упали в снег.

- Это мы шли из детского садика зимой по улице Восстания. Бабушка дала мне кусочек хлеба. И крошечка упала в снег. Я стал в снегу рыться, искать. А бабуля сказала: «Оставь, воробушек прилетит и скушает, а у нас дома еще есть крошечка».

- А вы знаете, что люди в интернете, в соцсетях друг другу ваши стихи цитируют, пересылают? Многие «болеют» вашей поэзией.

- Для меня это новость, что мной переболели. У меня всегда было чувство, что чего-то не получается, чего-то не хватает, что меня недопоняли. Тем более, что в свое время и радио было закрыто для нас – не членов Союза писателей, и все это трудно пробивалось.

У меня все время был комплекс, что надо идти вперед, но очень тяжело.

Хороший поэт легкомысленного жанра

- Однажды вы назвали эстраду «легкомысленным жанром». Получается, вы легкомысленный поэт?

- Да, я был легкомысленным, конечно. Пушкин тоже был легкомысленным на определенной стадии своего творчества. Все мы легкомысленные. А когда наступает трагическое время, мы трагические. Когда драматическое – мы драматические. А когда сказочное, мы пишем басни, сказки.

- Вот сейчас вы какой поэт?

- Сейчас я понял, что хороший.

- Это вне всякого сомнения. А вот из этой градации - драматический, трагический?

- Нет, я никогда самоанализом и изучением своего творчества не занимался.

Большие проблемы «Маленькой страны»

- Ваш проект - детский музыкальный театр «Маленькая страна» - совершенно необычный - живет. Вы с женой Ириной содержите его на свои средства, без посторонней помощи.

- Сейчас стало труднее. Потому что рухнули же авторские отчисления из-за Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Тамары Гвердцители, Валерия Леонтьева.

Они же все исчезли. А поэтому и хиты этих артистов, созданные на мои стихи, перестают «крутить» на радио и телеканалах.

И мы сейчас взываем к спонсорам, потому что очень тяжело. И очень не хочется закрывать этот проект для ребятишек.

27 руководителей работают в ансамблях. Можете себе представить?

Ведь ребята получают всестороннее развитие: учатся вокалу, ансамблевому пению, хореографии, актерскому мастерству.

Отряд не заметил потери бойца

- Илья Рахмиэлевич, сожалеете о том, что в нынешнем году ваш юбилейный концерт прошел без Пугачевой, без Леонтьева?

- Сожаление всегда есть.

Но, знаете, у меня были такие случаи. На одном юбилее на афише был Киркоров крупно, красными буквами обозначен. Но он не пришел по разным причинам. И - отряд не заметил потери бойца. Никто не крикнул: «Давай Филиппа!».

А на одном из юбилеев Алла не пришла, потому что у нее впереди был свой концерт, она не хотела засвечивать наши новые песни. И опять отряд не заметил потери бойца. И никто не крикнул: «Давай Пугачеву! Алла!» Никто, ни один человек.

Потому что у меня же много всего. У меня очень все насыщено. У меня не ля-ля-тополя, знаете, а каждая песня – драматургия, глубина и прочее.

Да, мне грустно, что Аллы нет… Все-таки 71 песню я для нее написал в свое время, и это кусок моей жизни.

А Раймонд Паулс (знаменитый латвийский композитор, автор многих хитов Аллы Пугачевой на стихи Резника. – Авт.) прислал видеопоздравление. Очень хорошо говорил. Но снято сбоку как-то, дома, по-видимому, и по качеству это на большой экран на сцене не проходит.

- Паулс молодец, что не забывает. А Алла ничего не написала, не прислала?

- Может, позвонит. Обычно она звонит в день рождения, в Новый год.

Пусть беглецы возвращаются. Может, зрители их простят

- Раз уж мы заговорили о наших артистах, которые уехали с началом СВО и сейчас пребывают где-то за рубежом, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что в российских городах отменяют их концерты? Скажем, группы «Би-2». Понятно, почему - потому что они выступили против СВО. Но есть люди, которые считают, что как бы там ни было, творчество – одно, а политика - другое.

- Это же решают местные власти, местная публика. Конечно, рейтинги у сбежавших артистов упали, конечно, публика испытывает разочарование глубочайшее. Но есть же у них и такие поклонники, которые с ума сходят. А другие не переживают – ну и Бог с ними, заслужили. Это разные мнения.

Вот у меня все эти уехавшие вызывают сожаление. Потому что я знаю, что за границей они долго не продержатся. Первые концерты для наших эмигрантов пройдут, а потом острота их поступков пропадает, нивелируется, интерес к ним угасает. И у них жизнь будет очень грустная. Поэтому, я бы посоветовал возвращаться на Родину, где их любили. И, может быть, люди все простят им и начнут опять уважать.

- У нас народ добрый, вообще-то. Мы всегда всех прощаем. Сколько волн эмиграции было, беглецы возвращались, и мы их принимали с распростертыми объятьями. Хорошо это или плохо?

- И хорошо, и плохо. По сути, принципиально - это плохо. А по-человечески, наверное, хорошо.

С молитвой у сердца

- Какие мы сложные люди, получается. Илья Рахмиэлевич, а вы сейчас что пишете, какие-то у вас любимые темы появились?

- У меня за четыре года вышло четыре больших тома духовной поэзии, которую благословил Святейший Патриарх. А ещё - книга с двумястами сонетов. В издательстве «Вече» издан огромный двухкилограммовый фолиант «Солнечная кошка». Это - как энциклопедия детской поэзии, песен, басен, сказок, повестей.

- Нам известно, что вы даже сделали карманный молитвенник для воинов.

- Да, из четырех томов моих, в которых две тысячи страниц, вычленили притчи, жития святых и молитвы, посвященные воинам земли русской. И такой сборничек выпустило издательство «Граница». Он небольшого формата, чтобы солдат мог положить в карман. В кожаном переплете, чтобы не стерся.

И первые десять тысяч экземпляров пошли на передовую. Мне уже присылают фотографии солдат, которые держат эти книжечки. Очень трогательно.

(Илья Рахмиэлевич умолчал, что первыми владельцами молитвенников стали раненые бойцы, пациенты госпиталя, который поэт опекает.)

- То есть - востребована вещь. Мы слышала от одного воина, что на фронте все в Бога верят. Приезжайте, говорит, в окопы - и вы поверите.

- Да, это молитвенник, который - у сердца солдата. Надеюсь, что будут повторные тиражи.

Маленькие секреты творческой кухни

- Илья Рахмиэлевич, приоткройте некоторые тайны творческой кухни. Скажите, пожалуйста, а вот песни, которые поют артисты на юбилейном концерте, их кто выбирает?

- Я, конечно.

- А конкретных исполнителей конкретной композиции тоже вы назначаете?

- Это уже «Крокус Сити Холл» и Первый канал, ну, конечно, и я. Это такое решение, можно сказать, коллегиальное…

- Дело в том, что нам всегда интересно, почему, скажем, вот Спиридоновой дали такую песню, а Панайотову - другую.

- Панайотов взял песню своего друга Преснякова на мои стихи. Я ее не слышал никогда. Для меня это премьера.

Полконцерта для меня - удивление просто.

И голос - точь-в точь, как у Шаляпина

- А у вас есть какие-то любимые композиции на ваши стихи?

- Новая песня почти всегда любимая. А потом она идет в народ, она уже не твоя, не Паулса, не Пугачевой, а народная. Если хорошая, конечно.

Я люблю песню «Скупимся на любовь». И «Как тревожен этот путь», и «Старинные часы». Можно перечислять очень много.

- Перечислять мы полдня будем. У вас столько замечательных хитов! А вы дома сами поете?

- Дома, когда… пока не ругают меня, я пою.

- И что именно? Свои или чужие песни?

- Да нет, я народные песни пою.

«Эх, дороги», это самая любимая песня. Потом

«Вниз по матушке по Волге». Я пою, знаете, то, что Шаляпин поет. Послушайте: «Вниз по матушке по Волге, по широкому раздолью…»

(Илья Рахмиэлевич поет точь-в точь голосом Шаляпина, со всеми шаляпинскими интонациями. Даже несовершенства старинной записи воспроизводит. Закрываешь глаза – полное ощущение, что граммофон играет. Вот что значит настоящий артист – ведь Илья Резник вообще-то по образованию – актер драматического театра, окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино и трудовую деятельность начал в труппе Театра имени В.Ф.Комиссаржевской. Это потом его «хобби» - поэзия - вот так счастливо стало настоящим призванием и настоящей профессией.)

- Круто! Илья Рахмиэлевич, вот сняли бы фильм про Федора Шаляпина немножечко пораньше, вы бы здорово подошли на роль великого певца. (А что, талант есть, и стать, и порода, и даже голос очень похож.)

- Извините, звонят. (Говорит кому-то: «Я в машине еду. Нет, еще не ел с утра, очень занят». А на часах уже половина третьего.)

А завтра - снова мир чудесен

- Вас видели в храме Божьем. Что вы просили у Господа, как человек православный?

- Я просил мира, я просил здоровья моим родным, Ирочке, жене, в первую очередь.

- На прощанье можете прочитать хотя бы четверостишие?

- Думаете, я помню свои стихи?

Ну, давайте вот это:

А завтра - снова мир чудесен,

И жить без песен нам нельзя.

До новых встреч, до новых песен,

Мои хорошие друзья.