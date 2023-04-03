Если дети не могут о нем заботиться, это сделаю я: поклонник готов взять под опеку 92-летнего актера Ивана Краско

Не раз Краско сетовал на судьбу в разговорах со своим самым ярым поклонником Артемом Михайловым, банкиром из Самары Фото: Личный Архив

Пожалуй, самый известный российский актер-долгожитель Иван Краско последний год почти не появляется на публике. Ивану Ивановичу 92 года, и возраст дает о себе знать то одной, то другой болячкой. Год назад он тяжело переболел коронавирусом, потом случился микроинсульт. Оклемался чудом и вопреки печальным прогнозам врачей, но бесследно болезни не прошли.

ОДНА РАДОСТЬ - РАДИО

Сейчас Иван Краско живет в квартире в центре Санкт-Петербурга с двумя младшими сыновьями (Ивану и Федору 19 и 20 лет - Ред.) от предпоследнего брака с Натальей Вяль. Народный артист почти не выходит из своей комнаты, сутки напролет лежит на кровати и слушает старенький радиоприемник.

- Радио - единственная его радость. Не все знают, но Иван Иванович уже почти потерял зрение. Он видит только очертания предметов, - рассказал «Комсомолке» Вячеслав Смородинов, концертный директор актера. - Мы прошли все возможные обследования, но, к сожалению, проблемы с сетчаткой можно решить лишь операцией, которая в силу возраста и здоровья ему противопоказана.

Иван Иванович узнает близких лишь по голосу, а больше всего страдает из-за отсутствия возможности смотреть свой любимый телевизор. Его место на столике у кровати заняли многочисленные лекарства. Но даже их без помощи близких актер принимать не может.

Забота о нем сейчас полностью легла на плечи младших сыновей. Иван и Федор живут вместе с отцом в квартире (см. «Кошелек «КП» - Ред.), которая когда-то принадлежала Краско-старшему. Оба чада нигде не работают и не учатся. Казалось бы, с таким количеством свободного времени родные дети - отличные сиделки. Но молодость берет свое и нередко Иван Краско может остаться без завтрака, обеда или ужина.

- У детей ветер в голове. Они то на одной гулянке, то на другой. Могли бы нанять отцу сиделку, но на какие шиши? Здоровые лбы живут на его пенсию, - поделится с «КП» проблемами семьи друг Ивана Краско по актерскому цеху, который просил не указывать имя и фамилию. - У Ивана Ивановича как у Народного артиста пенсия чуть больше 40 тысяч рублей, ещё 30 он каждый месяц получает от губернатора Беглова. Нормальная сумма, которую полностью забирают дети.

МЕЧТАЕТ УМЕРЕТЬ НА СЦЕНЕ

Не раз Краско сетовал на судьбу в разговорах со своим самым ярым поклонником Артемом Михайловым, банкиром из Самары. После последних жалоб 38-летний почитатель творчества Ивана Ивановича не выдержал и предложил актеру переехать к нему.

- Я просто понимаю, что он заслужил должный уход: сиделку, пятиразовое питание. Никто из его пяти детей не может или не хочет о нем заботиться. А я могу себе это позволить в финансовом плане и хочу стать ещё ближе к дяде Ване, - заявил Артём Михайлов.

Поклонник продумал все до мелочей: актера он планирует поселить в свою свободную квартиру в Самаре, ухаживать за ним попеременно в круглосуточном режиме будут сиделки с медицинским образованием. Сам Артем обещает, что будет каждый день навещать кумира.

Фото: личный архив Артема Михайлова

- Мы знакомы уже семь лет. Впервые встретились после спектакля и сразу сблизились настолько, что я зову его дядя Ваня. Мы проводим вместе много времени, было дело, что я к нему из Самары на такси приезжал. Помогаю финансово, когда это нужно. Да что там, я даже свой день рождения отмечаю с Иваном Ивановичем, - поделился Артём Михайлов.

По словам Артема, он ещё с детства был влюблен в творчество Ивана Краско, а в юности фанател от кино ролей его покойного сына Андрея Краско.

- Был бы он жив, уверен, Иван Иванович ни в чем не нуждался. А сейчас кроме меня он никому и не нужен, - уверяет поклонник актера.

Но согласны с этим не все.

Фото: личный архив Артема Михайлова

- Нельзя Ивана Ивановича в другой город увозить. Он в возрасте уже, где гарантии, что доедет? Да и нужды нет, наши общие сыновья вполне справляются, - заверила «Комсомолку» Наталья Вяль, бывшая жена актера.

Непутевыми двоих детей женщина не считает.

- Да, они не работают. Но как им работать, если надо с отцом сидеть. Иногда подрабатывают, но забота о пожилом человеке отнимает много времени. Что до Ивана Ивановича, то он точно не мечтал никогда умереть в чужом городе. Он всегда хотел умереть на сцене. Он же до сих пор выступает. Сцена его и держит на этом свете, это для него стимул.

Иван Краско действительно иногда выходит на сцену, но состояние здоровья позволяет это делать все реже и реже.

- В последний раз он читал Пушкина после спектакля около месяца назад. Он стоять уже не может, поэтому сидя выступал, - рассказал «КП» директор актера, Вячеслав Смородинов. - Ему все это тяжело дается, здоровье ни к черту. Лично я за переезд в Самару и полный уход за Народным артистом. Он просто уже не может один.

Но в этом вопросе решение не за бывшей женой, не за детьми и не за директором. Последнее слово за самим Иваном Ивановичем.

Корреспондент «КП» дозвонилась Народному артисту. Голос у него не по годам бодрый! Настроение боевое.

- Артем хороший малый. Я про предложение его знаю. Думаю пока, понимаете, это непросто - покидать родные места, - прокомментировал предложение о переезде Иван Краско. - На здоровье жаловаться не буду. Повоюем ещё. Рад, что любимая газета не забывает. Это приятно мне очень.

Фото: личный архив Артема Михайлова

МНЕНИЕ ЮРИСТА

- Предложение переехать - это не сделка. У нас в этом вопросе полная свобода - с кем хочешь, с тем и живи. И возраст 90 плюс юридически ничего не меняет. Другое дело, если человек признан недееспособным, тогда за него все решают опекуны. Как правило такой статус получают люди с расстройством психики, но тут совершенно иная ситуация, - объяснил Денис Костин, юрист, правовой блогер. - Но человек он не юный, поэтому, конечно, спустя какое-то время встанет вопрос о наследстве. В случае если завещания нет, то прямыми наследниками станут дети. Ну и, конечно, он имеет право составить завещание и передать нажитое любому человеку, в том числе и тому, кто взял на себя заботу и нем. В такой ситуации, смею предположить, что сыновья обратятся в суд и будут оспаривать завещание.

Фото: личный архив Артема Михайлова

КОШЕЛЕК «КП»

Но будет ли за что судиться? О том, есть ли у Народного артиста накопления на банковских счетах, история умалчивает. А вот с имуществом негусто. Из недвижимости у Краско есть лишь земельный участок с крошечной банькой в деревне Вартемяги, Ленинградской области. Что до квартиры, на Набережной реки Фонтанки, то там Краско живет на птичьих правах. В свое время он сначала выделил доли в «трешке» сыновьям, а потом и вовсе переписал свою часть на бывшую жену Наталью Вяль. Сейчас с этой жилплощадью Ивана Ивановича юридически связывает только прописка, которую в любой момент могут аннулировать собственники. Сама же квартира - лакомый кусок и стоит прилично.

- Дом, в котором живет Народный артист, находится в Адмиралтейском районе, но это не «сердце» Северной столицы, и недвижимость здесь не стоит космических денег, в отличие от недвижимости, расположенной в «Золотом треугольнике Петербурга», - говорит Константин Калиш, Управляющий партнер агентства недвижимости BRIDGE ESTATE.

Этот типовой доходный дом, построенный в конце 19 века. Он является памятником архитектуры, но при этом нужно понимать, что в центральных районах Петербурга почти все дома построены до революции, они называются «старый фонд». Большинство из них являются либо памятниками архитектуры, либо объектами исторического культурного наследия.

- При СССР большинство квартир в таких домах были коммуналками, в девяностые-двухтысячные у определенной части жителей Петербурга был повышенный интерес к тому, чтобы купить все комнаты в такой коммунальной квартире, сделать современный ремонт, и жить в хорошей просторной квартире в историческом доме в исторической части города, - продолжает Константин Калиш. - С развитием жилого строительства такой интерес пропал, потому что в той же исторической части города появились новые современные жилые комплексы, построенные по современным технологиям, с новыми коммуникациями, квартиры в которых имеют продуманные удобные планировки, современные инженерные системы и прочие удобства.

Что касается возможной стоимости квартиры, в которой живет Краско, по моему мнению, цена за квадратный метр будет составлять от 150 до 250 тысяч за квадратный метр. То есть трехкомнатная квартира площадью 90 квадратных метров будет стоить от 15 до 22 миллионов рублей.