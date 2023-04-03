«Я не сваливаю из России, как некоторые»: Галустян объяснил, зачем получил гражданство Армении

Михаил Галустян. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Михаил Галустян стал гражданином Армении. О том, что у него теперь есть армянский паспорт, комик сообщил во время презентации нового жилого комплекса в Ереване. 43-летний артист заявил, что собирается приобрести недвижимость на своей новой родине.

«Во-первых, раз уж так пошло, я вынужден сказать, как есть. Справедливость восторжествовала, я наконец-таки получил гражданство Армении», - рассказал Галустян присутствующим.

Михаил также заявил, что собирается стать одним из первых жильцов комплекса, поскольку ему «нужно прописаться где-то». По словам шоумена, он пошел «самым честным и правильным путем»: собрал все документы, необходимые для получения гражданства. Как этническому армянину Галустяну его оформили по упрощенной процедуре.

В Армении разрешается иметь двойное гражданство, так что отказываться от российского он не собирается. Более того, комик подчеркнул, что не намерен уезжать из России.

«Расслабьтесь. Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия - моя Родина, и точка», - написал Галустян на своей странице в соцсетях.

Шоумен посетовал, что после новости о его армянским паспорте некоторые российские СМИ тут же «отправили» его в эмиграцию.

«Хочу внести ясность, чтоб не было никаких кривотолков. Во-первых, я армянин, и горжусь этим. Армения - моя историческая и этническая Родина, которая, я уверен, всегда будет в добрососедских и дружественных отношениях с Россией», - подчеркнул артист.

У шоумена и его жены Виктории растут две дочери - Элина и Эстелла. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Галустян не раз публично высказывал свое мнение по поводу событий на Украине, он полностью поддерживает позицию России.

«Все события, которые происходят на Украине, начиная с их Майдана, срежиссированы теми, кто хочет ослабить наши страны, натравить их друг на друга… Я верю, что украинский народ сможет понять, как жестко его подставили на Майдане, прогонит своих олигархов, которые отдают приказы убивать мирных граждан, и снова сможет жить в мире друг с другом и с нами», - говорил юморист.

Михаил Галустян родился и вырос в Сочи, в его семье говорили и на русском, и на армянском языках. При этом, по словам шоумена, сочинский армянский отличается от ереванского.

«Честно говоря, армянин в Сочи отличается от армянина в Ереване. Ереванский армянский очень правильный и литературный, а сочинский армянский немного другой», - рассказал юморист на презентации в Армении.

Со своей будущей женой Викторией Штефанец Михаил познакомился еще в начале 2000-х, на дискотеке в Краснодаре. Мише было 24 года, Виктории – всего 16. Свадьбу они сыграли в 2007 году, когда Штефанец уже выучилась на бухгалтера в Кубанском государственном университете. Кроме того, молодожены устроили еще одно пышное торжество по армянским традициям. В 2010 году у супругов родилась дочь Эстелла, а еще два года спустя Виктория родила второго ребенка – дочь Элину.