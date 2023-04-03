Открыто универсальное "лекарство" от проблем со сном: простой способ назвали ученые

Во сне восполняются все наши ресурсы: восстанавливаются клетки и их функции, расслабляются мышцы, замедляется метаболизм, восполняются нейромедиаторы в нервной системе
Фото: Shutterstock
Как слишком короткий, так и слишком длинный сон одинаково плохо влияют на продолжительность жизни. Но есть выход, выяснили китайские ученые.
«Наше исследование показало, что повышенный уровень физической активности снижает риск смертности, связанный с короткой или излишней продолжительностью сна», - сказал автор исследования доктор Джихуэй Чжан из Медицинского университета Гуанчжоу.
Результаты исследования, в котором приняли участие более 90 000 взрослых (средний возраст 62 года), опубликованы в журнале Европейского общества кардиологов.
Продолжительность ночного сна была классифицирована как короткий (менее шести часов), нормальный (от шести до восьми часов) или длительный (более восьми часов).
Показатели нормальной физической активности оценивали по параметрам ВОЗ: согласно расчетам специалистов, взрослые должны уделять различным упражнениям от 150 до 300 минут в неделю (от 2,5 до 5 часов). Этого количества достаточно для поддержания формы и здоровья.
Исследователи брали именно этот параметр и изучали, как физическая активность влияет на влияние сна на смертность. Анализы были скорректированы с учетом факторов, которые могли повлиять на эту взаимосвязь (возраст, пол, уровень образования, сезонность измерения сна, индекс массы тела, диету, курение, потребление алкоголя и т.п.).
И в итоге получили интересные данные:
* При низком уровне физической активности (меньше 2 часов на упражнения или хотя бы ходьбу в неделю) риск смерти повышался на 16% у тех, кто спит мало. И на 37% у тех, кто спит больше 8 часов!
* У участников со средним уровнем физической нагрузки вреден был только короткий сон, при этом вероятность смерти от всех причин повышалась на 41%.
* У тех, кто много занимался физическими упражнениями, продолжительность сна не была связана с риском смерти.
* Что касается смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, то у людей с коротким сном и низким объемом физических нагрузок риск был повышен на 69%. При этом он полностью нивелировался, когда физические нагрузки увеличивались до умеренных или высоких объемов.
* Также до нуля снижался риск смерти от окнозаболеваний при условии, что любители сна повышали уровень физической активности (без нормальных физических нагрузок излишний сон увеличивал риски рака на 21%).
- В идеальном сценарии люди среднего и пожилого возраста всегда должны получать здоровое количество и сна, и физнагрузки, чтобы эффективнее предотвращать преждевременную смерть, - говорит доктор Джан. - Однако наше исследование показывает, что достаточная физическая нагрузка может частично компенсировать пагубные последствия отсутствия хорошего ночного сна.
Об этом же пишет семейный доктор Наталия Горн в книге «7 нот здоровья» издательства «Комсомольская правда». Она уверена, что сон играет самую важную роль в жизни и здоровье, от звучания этой «ноты» зависит весь хор:
«Во сне восполняются все наши ресурсы: восстанавливаются клетки и их функции, расслабляются мышцы, замедляется метаболизм, восполняются нейромедиаторы в нервной системе, дыхание становится редким и глубоким. Это природный anti-age!»
Не менее важен и спорт. Но тут главный вопрос — сколько спорта нужно конкретно вам. И какого? Вот как отвечает Наталия Горн:
«Ежедневная физическая нагрузка — очень тонкая и индивидуальная для каждого категория. Что рекомендую я?
Первый критерий: физическая активность должна приносить удовольствие. Кто-то любит йогу, кто-то — кроссфит, кто-то — работу со свободными весами, с собственным телом, резиночками, эспандерами и так далее.
Второй критерий: нагрузка должна быть вам по силам. Важно выбрать тот уровень активности, который соответствует вашему уровню физического развития. И заканчивать тренировку следует вовремя, а не тогда, когда вы чувствуете себя как выжатый лимон.
Третий критерий: физическая активность должна быть индивидуальной, построенной с учетом всех ваших нюансов — накопленного багажа заболеваний, вашей массы тела, климатической зоны, времени года, вашего состояния (возраста, наличия/отсутствия беременности, повседневной активности)».
И даже кожа от правильного сна становится чище
Вот что пишет об этом в книге «Под покровом кожи»(издательство «Комсомольская правда») практикующий дерматолог Мария Журавлева:
«По возможности ложитесь спать до 23 часов — именно в это время наиболее активно вырабатывается гормон мелатонин, способствующий обновлению кожи. Лучше отдохнувший вид, чем пара лишних изученных постов в социальной сети или даже страниц в книге».