«Несчастные дети без Родины»: Пугачева пошутила об эмиграции Лизы и Гарри в Израиль

Дети Пугачевой — 9-летние Гарик и Лиза Галкины теперь ходят в израильскую школу. Фото: соцсети.

Алла Пугачева потихоньку обживается в Израиле. Певица устроила вечеринку в своем доме, пригласив на нее соседей. В соцсетях артистка показала, как они развлекаются вечером выходного дня. Пугачева опубликовала на своей странице видео зажигательных танцев 9-летней дочери Лизы в компании других детей старшего и младшего возраста.

Девочка явно унаследовала творческие гены своих звездных родственников. В ролике Елизавета с распущенными волосами, в белой толстовке и джинсах зажигательно танцует в стиле шаффл. Брат Лизы Гарри Галкин предпочел не участвовать в общем веселье. В это время он стоял в сторонке, держа в руках смартфон.

Пугачева подписала видеоролик цитатой из своей песни, слегка изменив ее.

«Куда уходит детство? В какие города? Оказывается, в Израиль. Вот это да-а-а!!!», - пошутила певица.

В ролике Лиза зажигательно танцует, пока Гарри стоит в сторонке. Фото: кадр видео.

Композиция «Куда уходит детство» на музыку Александра Зацепина и стихи Леонида Дербенева увидела свет в 1976 году – она вошла в альбом Аллы «Зеркало души».

Многие подписчики Пугачевой ее юмор по поводу вынужденной эмиграции детей за границу не оценили. Пользователи Сети уверены, что Алла и ее муж Максим Галкин (признан в России иноагентом) лишили близнецов Родины и права выбора.

«Несчастные дети без Родины», «Да, пока классно, но ведь придется детям служить в израильской армии!», «Вы своим поступком на всю их жизнь поставили на них печать», - пишут пользователи Сети.

Сын певицы предпочел заниматься своим смартфоном. Фото: кадр видео.

Максим Галкин после отъезда из Москвы колесит по миру, пытаясь заработать на жизнь. Уехавший из России комик теперь должен давать в два раза больше концертов, чтобы хоть как-то приблизиться к доходам, которые у него были на родине. Поэтому домочадцы - Алла Пугачева и двойняшки Гарри и Лиза – видят его нечасто. Жена комика и его дети развлекаются преимущественно без него, в компании приятелей и соседей.

В Израиле супруги поселились в доме, который даже близко не сравнится с их недвижимостью в России. Судя по снимкам на страницах Пугачевой и Галкина в соцсетях, особняк не поражает той роскошью, к которой Алла Борисовна привыкла в родной стране. Между тем, в Подмосковье у них по-прежнему пустует замок в деревне Грязь. По слухам, певица и ее муж ищут покупателя на эту недвижимость, и готовы продать дом с землей за миллиард рублей. Шестиэтажный замок занимает участок в два гектара, его площадь – 2,5 тысячи квадратных метров. Несмотря на масштабы строения, риэлторы уверены, что заявленная стоимость особняка сильно завышена. На самом деле продать его удастся, только если снизить цену примерно вдвое.

Еще один любимый дом Пугачевой также выставлен на продажу. Внук певицы Никита Пресняков продает бабушкину дачу на Истре за 225 миллионов рублей. Площадь дома - 800 квадратных метров. Два года назад Алла отдала дачу внуку и его жене Алене Красновой. Однако осенью прошлого года Никита и его спутница жизни перебрались жить в США, и бабушкина дача стала им не нужна.