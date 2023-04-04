Не везет пикапам и «крабам»

Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нивелировала полторы украинские роты, две бронемашины, пикап и гаубицу Д-30. «Западная» группировка войск на Купянском направлении вывела из строя до 75 бойцов ВСУ, две бронемашины, два автомобиля и гаубицу Д-30. «Южная» группировка войск на Донецком направлении уничтожила до 285 украинских солдат и наемников, танк, три БМП, два БТР, одну бронемашину, восемь автомобилей, два пикапа, РСЗО «Град», 4 гаубицы Д-30 и два склада боеприпасов. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесла противнику такие потери: полтора взвода, два пикапа, гаубица Д-30, и польская самоходка «Krab». На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 10 бойцов ВСУ, два автомобиля и самоходка «Акация». Наши ПВО перехватили 10 снарядов РСЗО «HIMARS» и «Смерч». Приземлены семь украинских беспилотников. Пикап не доедет, БПЛА не долетит.

ВСУ не хватает классных пилотов для F-16

The Telegraph собщает, что в ВСУ всерьез встревожены тем, что пилотов, способных освоить управление F-16, у Киева все меньше. Опрошенные британским изданием представители украинских ВВС связывают это с огромными потерями ВСУ, в том числе, в воздухе. Начальник авиаотдела командования ВВС Украины, полковник Владимир Логачев сообщил: «Пока мы будем ждать поставок западных истребителей и обучения их использованию, мы будем терять все больше летчиков. У нас был список самых продвинутых пилотов, но часть их уже погибли в бою». А майор Вадим Ворошилов, рассказал об изменениях в военной тактике российских ВКС. Которые применяют тактические ловушки для истребителей ВВС Украины. Ну и средства слежения у российских летучих машин намного лучше, чем украинские. В общем, сливайте керосин и летайте на дирижаблях.

Варшава этот МиГ запомнит

Марчин Пшидач, глава бюро международной политики канцелярии президента Польши, сообщил, что его держава передала самостийной несколько истребителей МиГ-29. Пшидач добавил, что в ближайшие несколько лет Варшава заменит эту технику более современной. Заменит, если успеет.

Почему Париж не убедит Пекин порвать дружбу с Путиным

Издание Politico сообщает, что на Западе не ждут серьезных результатов от визита лидера Франции в Пекин. Особенно в плане того, что Макрон убедит Си Цзиньпина изменить его позицию по конфликту на Украине. Издание предполагает, что «Франция надеется отговорить лидера Китая от сближения с президентом России и хочет, чтобы вместо этого китайцы играли посредническую роль в конфликте на Украине», но подчеркивает, что «в США и в других странах есть сомнения в том, что эта поездка принесет серьезные результаты». Полагая, что Си Цзиньпин «вряд ли выполнит просьбу Макрона или свернет напористые действия Китая в Тихом океане». Не выполнит и не свернет. Учите историю, следите за руками.

Гендиректор ЮНЕСКО тоже отметилась в Киеве

Эмине Джапарова, замглавы МИДа незалежной сообщила о прибытии в столицу самостийной гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле. Джапарова заявила: «Этот визит является огромным знаком поддержки наших усилий по защите и восстановлению сфер культуры, образования, науки, молодежи, спорта и медиа в Украине». В этой стране остались наука, культура и спорт?

Украинский генерал считает, что НАТО не спасет Киев

Генерал Сергей Кривонос, бывший заместитель командующего сил спецопераций ВСУ, заявил, что даже если страны северо-атлантического альянса смогут увеличить производство снарядов и мин, они не в состоянии будут выпускать нужное для нынешней украинской армии количество боеприпасов. У русских все равно будет в разы больше. Ну, об этом надо было думать в декабре 2021-го.

У десантников потеплело на душе от «Солнцепека»

В Минобороны РФ сообщили, что в российские ВДВ впервые поступили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», которые успели отлично проявить себя в зоне СВО. В сообщении оборонного ведомства говорится: «В Саратовской области в одном из передовых соединений войск радиационной, химической и биологической защиты впервые состоялась передача систем ТОС-1А «Солнцепек» в интересах Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации». По словам начальник службы РХБЗ ВДВ полковника Алексея Гончарова, этим системам «нет равных в арсеналах коллективного Запада», и они наводят панику на наших врагов. Да, на тех, кто не успел попасть под это горячее солнышко — остальные уже не паникуют.

Мельника вновь подняли на смех

Андрея Мельника, замглавы украинского МИД, который отметился хамским поведением на посту посла в ФРГ, пользователи Twitter раскритиковали за его реакцию на призыв немецких политиков к содействию миру на Украине. Мельник, увидев письмо немецких социал-демократов к канцлеру Шольцу с призывом помочь потушить конфликт в незалежной путем диалога, послал авторов инициативы, включая сына бывшего канцлера Вилли Брандта, историка Петера Брандта, к черту. А саму инициативу назвал «маразматической». Реакция была следующей. «Мельник, ты будешь одним из первых, кто будет спасаться бегством, когда солдаты вернутся с войны», — отреагировал @Iannis75. «Если вы так настроены на войну, идите на фронт сами!» — заметил @BleibtGabi. «Заткнитесь и не вмешивайтесь в наши дела!» — дал виртулаьного пинка @notice111. И это самые мягкие из сотен откликов на хамство украинского «дипломата». Ну да Мельнику языком молоть — не мешки ворочать.

Американцы отметились в ЛНР сотней снарядов HIMARS

Артиллеристы ВСУ с января 2023-го выпустили по Луганской народной республике более 100 снарядов из РСЗО HIMARS. Такие данные привели в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Также по населенным пунктам республики выпущены один снаряд из украинской РСЗО «Ольха», 10 снарядов из РСЗО «Град» и более 80 снарядов натовского калибра 155 мм. Жертвами обстрелов стали 32 человека. Среди них два ребенка. Еще 94 мирных жителя, семь из которых дети, получили ранения. Война за свободу и демократию продолжается?

Следственный комитет работает с вероятной убийцей Татарского

В пресс-службе Следственного комитета РФ, сотрудники которого расследуют убийство военкора Владлена Татарского в Питере, при подрыве которого также пострадало более 30 человек, сообщили: «У следствия есть данные, что планирование и организация совершенного преступления осуществлялись с территории Украины. При этом Дарья Трепова (подозреваемая в теракте — ред.), придерживающаяся оппозиционных взглядов, является сторонницей Фонда борьбы с коррупцией ( запрещенного в РФ)». Уголовное дело о взрыве в кафе на Университетской набережной было переквалифицировано на террористический акт. С задержанной по подозрению в совершении преступления Дарьей Треповой проводятся следственные действия. В Киеве продолжают ликовать не имеющие ни ума, ни сердца.