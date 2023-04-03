«Тело буквально разваливается»: Трансгендеры в США массово признают смену пола своей главной ошибкой

Мнение граждан США становится всё более негативным по отношению к движению трансгендеров Фото: EAST NEWS

Америка, похоже, совсем запуталась: еще вчера там аплодировали чуть ли не каждому подростку, согласившегося на смену пола после многочисленных рассказов и лекций защитников прав ЛГБТ-сообщества. Теперь она становится полем боя, на которое против трансгендеров, школьных педагогов, психологов и врачей выходят так называемые детрансы, то есть те, кто, совершив смену пола, позднее раскаялся в этом. И детрансов понемногу начинают в Новом свете поддерживать.

В числе первых детрансов, призывающих Америку одуматься, - отставной «морской котик» Крис Бек, публично заявивший, что «смена пола разрушила его жизнь». Он теперь часто появляется на телеэкранах, умоляя американцев не принимать скоропалительных решений и не покупаться на россказни владельцев тысяч гендерных клиник, обещающих своим юным пациентам райскую жизнь после смены пола.

Форпостом детрансов стала столица Калифорнии, город Сакраменто, на улицах и площадях которых раскаявшиеся в смене пола уже провели не одну битву с теми, кто продолжает настаивать на том, что трансгендерный переход есть дарованная американским государством свобода и истинное благо.

Одним из организаторов борьбы детрансов за свои права в США является 18-летняя Хлоя Коул, подавшая судебный иск против клиники Kaiser, специалисты которой убедили несовершеннолетнюю девушку в необходимости срочной перемены пола. Спустя несколько месяцев после операции Хлоя поняла, что никоим образом не отождествляет себя с мужчинами, но было уже поздно. Руководство клиники на первом судебном заседании заявило, что предоставило пациентке «лечение, соответствующее стандартам медицинского обслуживания и передового научного опыта».

В поддержку Коул выступили известные политики, в числе которых потенциальный кандидат на пост президента США, губернатор Флориды Рон Десантис, инициировавший подготовку законопроекта, запрещающего смену пола для несовершеннолетних. Дело дошло до того, что на Конференции консервативных политических деятелей, одном из самых авторитетных политических форумов в США, прозвучал призыв «полностью искоренить трансгендерное движение из общественной жизни Америки», сорвавший бурные аплодисменты. Что, конечно же, не понравилось многочисленным поборникам прав сексменьшинств, устроивших побоище на митинге детрансов в Сакраменто.

Детрансы получили разрешение на проведение митинга перед зданием местного Капитолия, туда же, но уже безо всякого разрешения, подтянулись трансгендеры. Митингующие требовали запрета на оказание медицинских услуг, связанных со сменой пола для несовершеннолетних, а также повышения информированности подростков о возможной детрансформации.

Одна из выступавших поделилась своей историей.

- Я была психически нездоровым подростком. – рассказала она. – Я скатилась в ненависть к себе и к своему телу. Мне объяснили, что это потому, что я просто родилась не в том теле. И что смена пола мне поможет. Мне провели гендер-утверждающую терапию, не предложив никакого другого выбора, который мог бы мне помочь. В 16-летнем возрасте я пережила первую в своей жизни хирургическую операцию – двойную мастоэктомию, спустя несколько месяцев меня подсадили на гормоны. Сегодня мне 21 год, и с последствиями этой так называемой помощи мне придется жить до конца моей жизни. Я наблюдаю, как мое тело буквально разваливается… И это при том, что мне говорили, что это помощь, это лечение, что это спасет меня… Самое больше преступление моих родителей в том, что они поверили тем, кто дал клятву «не навреди».

Другие выступавшие говорили о том, что в США сформировалась целая индустрия, зарабатывающая деньги на смене пола подростками, а возрастающее количество проблем, возникшие из-за этого игнорируются как СМИ, так и политиками.

Митинг закончился потасовкой. Полиция Сакраменто признала, что драку затеяли трансгендеры. Двух из них также обвинили в краже кошельков и сумок участников митинга и многочисленных зевак.1