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Звезды3 апреля 2023 16:27

Леонид Гайдай не смог победить страсть к азартным играм, но помог Дмитрию Харатьяну справиться с другой бедой

Тридцать лет назад на широкие экраны вышла кинокомедия «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди»
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Гайдай отдал главную роль уже знакомому ему по предыдущей работе Дмитрию Харатьяну

Гайдай отдал главную роль уже знакомому ему по предыдущей работе Дмитрию Харатьяну

Фото: кадр из фильма

Это - последний фильм великого советского комедиографа Леонида Гайдая. Режиссера не стало через полгода после выхода фильма на экраны.

В 1993 году картина заняла первое место в прокате. Однако критики записали её в разряд неудач, в отличие от самого Гайдая, который считал «На Дерибасовской...» своей большой удачей, сравнимой разве что с успехом «Бриллиантовой руки».

Съёмки фильма начались ещё до распада СССР, в августа 1991 года. Премьера состоялась уже после того, как Союз рухнул.

Действие происходит, когда между Советским Союзом и США закончилась холодная война. Президенты двух сверхдержав должны встретиться для важных переговоров. Однако их встреча под угрозой срыва из-за разгула русской мафии, обосновавшейся в Штатах. Помочь американским коллегам ликвидировать русскую мафию отправляется из Одессы в Нью-Йорк суперагент Фёдор Соколов (Дмитрий Харатьян).

Такой поворот сюжета (авторы сценария: Аркадий Инин, Леонид Гайдай, Юрий Волович) родился благодаря реальной громкой истории, когда председатель КГБ СССР Вадим Бакатин официально передал США схемы подслушивающих устройств в американском посольстве. В фильме есть эпизод, где генерал КГБ (его сыграл Юрий Волынцев) даёт указание передать сотрудникам ЦРУ списки агентов КГБ и карту секретных объектов.

На роль суперагента КГБ Гайдай планировал взять актера Александра Кузнецова, который сыграл главную роль в комедии «Джек Восьмеркин – «американец»». Но Кузнецов собрался эмигрировать в Америку (что он и сделал в дальнейшем) и его кандидатуру завернули. Гайдай отдал главную роль уже знакомому ему по предыдущей работе Дмитрию Харатьяну.

Сцены в казино снимались в Атлантик-Сити в знаменитом «Тадж-Махале» с разрешения его владельца - Дональда Трампа. Ради съемок Трамп на три дня закрыл казино для посетителей. Денег со съёмочной группы он не взял, но поставил условие перед русскими — дать интервью американским журналистам, чтобы в местной прессе лишний раз пропиарить своё казино. В то время русская съёмочная группа была экзотикой, американцев набилось на пресс-конференцию битком.

Гайдай поблагодарил Трампа за помощь, но когда будущий Президент США через помощника попросил сыграть хотя бы крошечную роль, Гайдай категорически ему отказал: мол, у него не самодеятельность, а профессиональное кино, в котором снимаются русские актёры первой величины, настоящие звезды: Леонид Куравлев, Армен Джигарханян, Андрей Мягков, Спартак Мишулин, Эммануил Виторган…

Андрей Мягков сыграл в этой комедии главного мафиози по кличке Артист, который перевоплощается то в Ленина, то в Сталина, Хрущева, Брежнева… А на фотографиях он запечатлён в образах Гитлера, Наполеона, Петра I, Саддама Хуссейна и… Отелло. На грим уходило часов шесть-восемь, и в каждом образе Мягков был очень похож на своего героя.

Агента ЦРУ Мэри Стар должна была играть американская актриса. На эту роль претендовали: выпускница театрального факультета Нью-Йоркской школы искусств Келли Мак-Грилл и 16-летняя начинающая актриса Милла Йовович. Келли на пробы приехала первой, и Гайдай решил вторую претендентку даже не приглашать, тем более ему показалось два «Иовича» в одном фильме - это «too much». В фильме Келли Мак-Грилл озвучила актриса Наталья Варлей.

Американская актриса прилетела на съемки в Москву 19 августа 1991 года – в первый день путча. И когда увидела танки на улицах российской столицы, хотела сразу взять обратный билет. Дмитрий Харатьян её успокоил: «В стране переворот, но это не мешает нам снимать кино. Ничего страшного». И вообще: «Don’t Worry, Be Happy». Тем не менее сниматься в России актрисе не понравилось. Ей не хватало привычного сервиса. Во время съёмок в Крыму её шокировало отсутствие уборной на съёмочной площадке и уличных туалетов в принципе. После этих съемок она больше не приезжала в Россию и вообще не снималась в кино - посвятила себя семье и детям.

Леонид Гайдай был очень азартным человеком! И, конечно, упустить такой шанс - в казино - он не мог. Однажды он «потерялся» во время съёмок и потом «нашелся» рядом с игровыми автоматами. Особенно он уважал «однорукого бандита». Над своей слабостью он иронизировал и даже сыграл в фильме эпизод, где одержимого игромана выносят из казино охранники. Жена режиссера Нина Гребешкова рассказывала, как однажды в Лас-Вегасе Леонид Иович проиграл все свои деньги. И спросил у неё: «Нинок, у тебя есть доллар? Одолжи мне. Я всё проиграл, дай мне доллар, я тебе пять принесу». Выпросил. Проиграл. Через 10 минут приходит и говорит: «Я тебе отдам в русских деньгах». Но Нина Павловна с этой проблемой не боролась. Она говорила: «Он же свои проигрывает. Пусть играет».

У исполнителя главной роли Дмитрия Харатьяна тоже были свои «пригорки-ручейки». Ранняя слава повлекла неблагоприятные последствия. Молодой артист позволял себе крепко выпить. Но именно Гайдай каким-то своим способом помог Харатьяну преодолеть эту пагубную привычку.

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