Ученый описал, каким будет настоящий «конец света»: катаклизм может произойти через два или три года

Еще недавно – в прошлом году - Солнце нам «улыбалось». Смайлик образовали корональные дыры

- Астрономическая весна на дворе. Солнце поднимается все выше и выше. Сергей Арктурович, внесите ясность – что при этом с ним происходит. Солнечная активность снижается или нарастает?

- Сообразно согласованному всеми гелиофизиками мира порядку определения начала и конца очередного цикла солнечной активности, 24-ый 11-летний цикл, который, как и положено, продолжался равно 11 лет, завершился, что называется, по расписанию. На рубеже 2019 и 2020 годов активность Солнца снизилась до минимума. Новый 25-й цикл начался в январе 2020 года.

Сейчас уровень активности постепенно нарастает. По прогнозам, максимум может быть достигнут к июлю 2025 года. А может быть и не достигнут.

- Как так?

- Прошлый цикл таким был. Максимум пришелся на 2012 год, далее начался спад. А за ним - вдруг резкое нарастание активности. И появление нового максимума в 2014 году, который превысил по мощности предыдущий. Никто такого не ожидал. Не исключено, что такая аномалия повторится и в нынешнем 25-ом цикле – он тоже станет двухвершинным.

- Чем Солнце ближе к максимуму своей активности, тем, больше на нем пятен – активных областей, как их называют. Наверное, растет вероятность того, что они полыхнут мощными и опасными вспышками. Страшно…

- Увеличивается число не просто пятен, а групп пятен, которые, как правило, и генерируют вспышки. Вероятность их возникновения действительно нарастает.

Однако чуть успокою: далеко не все группы пятен одинаково опасны. Многие, если и генерируют вспышки, то только слабые, от которых никакого вреда нет. Мощные вспышки возникают, как правило, в специфических группах пятен большой площади и со сложной магнитной структурой. А их доля сравнительно невелика.

Последствия… Они явно драматизированы… Каждый живущий на Земле испытал на себе воздействие тысячи солнечных вспышек, в том числе довольно мощных. Как видите, ничего особо катастрофического не случилось.

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- Человечество пережило буйство светила в сентябре 2017 года. Солнце несколько дней подряд «плевало» в Землю вспышками класса Х - самого мощного по существующей классификации: от Х1,3 до X 9.3. Нарушалась радиосвязь, сопровождавшие вспышки корональные выбросы устраивали магнитные бури, которые приводили к скачкам напряжения, поломкам в электросетях. У некоторых граждан «выбивало» предохранители. А у метеозависимых людей болели головы, учащенно бились сердца, зашкаливало артериальное давление. Но больших катастроф, действительно, не было. А вот американцы все-таки опасаются – ждут как раз большую катастрофу. Регулярно в серьезных научных журналах предрекают, что в обозримом будущем произойдет вспышка, сравнимая по мощности с той, которая случилась осенью 1859 года и получила название «Каррингтоновское событие» — по имени английского астронома Ричарда Каррингтона. Он первым заметил солнечные пятна, полыхнувшие небывало сильно.

По приблизительным оценкам, каррингтоновская вспышка могла бы претендовать на Х100. От порожденных ею возмущений геомагнитного поля вырубался телеграф, из аппаратов сыпались искры, жаля телеграфистов и поджигая бумагу. Ныне, пугают американцы, подобная вспышка наведет постоянный ток такой силы, что он буквально сожжет электрические сети. В первую очередь - трансформаторные подстанции. И планета погрузится во тьму. Наступит «конец света» в буквальном смысле. Как вам такой сценарий?

- Не стоит столь сильно преувеличивать влияние солнечных вспышек. Вряд ли, что кто-то из наших читателей вообще сталкивался в жизни с какими-то авариями, которые были бы спровоцированы событиями на Солнце. Вот у вас такое бывало?

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- Нет. От Солнца ни разу. Однажды компьютер вырубился. Но в сильную грозу. Стиральная машинка сгорела, но это когда сосед в распределительном щитке фазу неправильно подсоединил.

- А головная боль? У нее есть множество разных причин. Скажу о себе: я всегда знаю, когда происходят мощные солнечные вспышки, и когда вслед за ними возникают магнитные бури - слежу за событиями. Но голова во время магнитных бурь у меня не болела никогда! Возможно, у некоторых людей, и в самом деле, учащенно бьется сердце во время магнитных бурь. Но мне такие не встречались.

- На счет повторения событие каринтоновкого класса можете успокоить?

- Не могу – думаю, оно неизбежно произойдет снова, раз уж Солнце в принципе способно генерировать подобные явления.

Наверняка никто не знает, но предположение у специалистов есть: тогда – в 1859 году – обширная группа пятен произвела залпом несколько корональных выбросов вещества, и все они угодили в Землю. Может такое повториться? Безусловно, хотя вероятность этого невелика – с тех пор столь сильных вспышек больше не было.

В утешение могу лишь добавить, что наиболее мощные события обычно происходят не во время усиления солнечной активности, а на спаде. Как в 2017 году. А до очередного спада два-три года еще есть.

В случае повторения каррингтоновского события массированные технические катастрофам наверняка будут. И без жертв, думаю, не обойдется: слишком много электроники вмешивается в управление нашей жизнью, а сверхмощная вспышка на Солнце неизбежно вызовет сбои.

- Сейчас метеослужбы предупреждают о солнечных вспышках и магнитных бурях. Реакция людей на них объективная? Они и в самом деле влияют на организм? Или это результат самовнушения?

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- Исследования в этой области продолжаются больше столетия, и до сих пор нет окончательного и однозначного ответа. Причина в том, что человек - очень плохой «измерительный инструмент». Трудно доверять прибору, который то включается, то не включается, реагирует то сильно, то слабо, и реакция его зависит от настроения, от того, что он съел или выпил, поругался ли он с начальством или помирился с женой, болеет ли он, или пошел в бассейн? Реакция человека на магнитные бури зависит от множества факторов. И от самовнушения – тоже.

- Северные сияния наблюдают всё в более низких широтах. Например, недавно сполохи возникали в небе на севере Подмосковья. Красиво… Но как-то тревожно. Ведь это значит, что солнечный ветер усиливается.

- Солнечный ветер – поток заряженных частиц, который, собственно, и вызывает полярные сияние на сравнительно низких широтах, усиливается по два три раза в течение каждого 11-летнего цикла. Это нормально - никакой катастрофы не предвещает.

СТРАШНО ПОДУМАТЬ

Что будет, если Солнце выключится?

Представьте, что Солнце вдруг погасло. Как перегоревшая лампочка. Что случится с Землей?

Ситуация, конечно, нереальная с научной точки зрения – звезды не гаснут мгновенно, а взрываются или перерождаются. Но ученые ради интереса фантазируют.

Сначала с неба исчезнут все планеты, которые светятся в отраженном свете. Юпитер, скажем, мы перестанем видеть примерно через час, а Луну - менее чем через десять минут. Следом и Земля погрузится в темноту. Фотосинтез растений прекратится, а те, что поменьше, погибнут очень быстро. В считанные дни. Большие деревья, лианы и грибы продержатся некоторое время благодаря питательным веществам, которые они уже накопили. По оптимистическим прогнозам, крупные растения могли бы прожить в темноте пару десятилетий, если, конечно, их согревать.

Похолодает, но не резко. Примерно неделю глобальная температура поверхности будет около ноля, но за год она опустится до -100°C. Какое-то время её будет подогревать ядро Земли, мантия, а также окружающие породы, но через пару миллионов лет планета остынет до стабильных -240 °C, «средней» для космоса.

Жизнь на поверхности исчезнет очень быстро — но она еще долго будет «теплиться» в мировом океане под образовавшейся ледяной коркой толщиной в несколько километров. Ученые верят, что такие океаны существуют на Европе -спутнике Юпитера и на Энцеладе – спутнике Сатурна.

Рыбы вряд ли выживут, а вот бактерии и водоросли могут.

Люди – в очень малом количество – могут сохраниться, если успеют поселиться глубоко под землей и наладить там производство пищи. Но от цивилизации вряд ли что-то останется.

Пусть всегда будет Солнце, пусть всегда будем мы.