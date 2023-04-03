ОПЕК+ сокращает добычу нефти: Как это скажется на России

Неожиданное решение ОПЕК+ позволит котировкам нефти вернуться к цене 100 долларов за баррель Фото: REUTERS

Для мирового сообщества новость о сокращении добычи нефти стала внезапной. Накануне ряд стран ОПЕК+ (см. «Справку «КП») заявили, что с мая и до конца года уменьшат производство на 1,65 млн баррелей в сутки. А предыдущее сокращение на 2 млн баррелей в сутки произошло в октябре прошлого года.

То, что происходит сейчас, весьма и весьма осложняет ситуацию для западных стран-экспортеров. Неожиданное решение ОПЕК+ позволит котировкам нефти вернуться к цене 100 долларов за баррель. А пока цена на нефть марки Brent за два дня уже поднялась с $79 до $83 за баррель.

СКОЛЬКО ЗАЯВИЛИ, СТОЛЬКО И УЙДЕТ

Еще в феврале вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от средней добычи февраля. Сначала предполагалось, что сокращение будет действовать до июня, сейчас эти планы продлены до конца 2023 года.

- Свое обязательство мы начали реально выполнять к концу марта, - говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. – И вот к нам неожиданно присоединились другие страны ОПЕК+. Сделали это не для того, чтобы поддержать Россию, а исключительно ради спасения своих экономик и восстановления баланса на мировом рынке.

Общий объем сокращения – 1,65 млн баррелей в сутки. Больше всего взяли на себя Россия и Саудовская Аравия. Остальные участники поменьше – пропорционально объему своих производств (см. «Конкретно»). Эти цифры очень существенны даже по мировым меркам.

- Это своего рода психологический эффект, чтобы показать решимость ОПЕК+ сбалансировать рынок, - продолжил Игорь Юшков. - Реальное сокращение объемов добычи означает, что сколько страны заявили, столько с рынка и уйдет. Причем в краткосрочной перспективе психологический эффект для рынка будет сильным. В ближайшие дни мы увидим существенный рост цен до $90 за баррель.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?

- Стратегически это решение является ответом на действия со стороны США и Евросоюза, - объясняет эксперт. – Центробанки этих стран и ФРС США подняли ключевые ставки. Когда такое происходит, неизбежное замедление экономики – кредиты дорожают, бизнес ими не пользуется, экономика не развивается. Отсюда меньше покупок товаров, меньше перевозок, меньше спрос на топливо. Но самое главное – меньше денег приходит на биржу, это снижает спрос на нефть. Чтобы цены не снизились и не ушли ниже $60 за баррель, участники ОПЕК+ приняли свое решение. Цель – удержать нефть около $80 за баррель - основная мотивация данного шага.

ВЫИГРАЕТ ЛИ ОТ ЭТОГО РОССИЯ?

По оценке экспертов, сокращение добычи нефти, безусловно, поднимет рыночные цены. И то, что оно происходит сразу у нескольких участников мировой торговли, лишь усилит эффект и окажет влияние на общее состояние торговли нефтью. Для России это выгодно. Чем больше будет цена на нефть, тем больше мы заработаем.

- Потолок цен тут тоже роли играть не будет, - говорит Юшков. – Так как за время его действия мы видим, что независимо от цены нашу нефть перевозит тот флот, который работает с «санкционными» странами – с нами, Венесуэлой, Ираном. «Западный» флот к нам теперь отношения не имеет.

КОНКРЕТНО

Какие страны и на сколько сокращают добычу?

Россия – 500 тысяч баррелей в сутки

Саудовская Аравия - 500 тысяч баррелей в сутки

ОАЭ - 144 тысяч баррелей в сутки

Ирак - 211 тысяч баррелей в сутки

Кувейт - 128 тысяч баррелей в сутки

Оман - 40 тысяч баррелей в сутки

Алжир - 48 тысяч баррелей в сутки

Казахстан - 78 тысяч баррелей в сутки

СПРАВКА «КП»

ОПЕК – организация стран-экспортеров нефти со штаб-квартирой в Вене. По данным на 2022 год, в нее входят 13 стран (Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Венесуэла, Ирак, Иран и др.). В объединение ОПЕК+ входят страны, сотрудничающие с ОПЕК по вопросам добычи и экспорта нефти, но не входящие в нее. В ОПЕК+ сейчас состоят Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Судан и Южный Судан.