«Вы спасаете жизни убийц? Их детей и матерей?»: Жена Макаревича* обрушилась на российского хирурга

Эйнат Кляйн и Андрей Макаревич живут в Израиле. Фото: соцсети.

Андрей Макаревич перебрался в Израиль еще до начала спецоперации России на Украине. Музыкант говорил, что уехал туда из-за беременности жены. После того, как Эйнат Кляйн родила сына в одном из роддомов Тель-Авива, звездное семейство не торопилось возвращаться в Москву. Хотя сам музыкант не раз говорил, что хотел бы приехать в Россию и снова давать концерты.

В прошлом году стало окончательно ясно, что возвращение лидера группы «Машина времени» откладывается на неопределенный срок. А с сентября Минюст РФ пополнил именем Макаревича список иностранных агентов. Поговаривали, что музыкант публично осудил действия России, находясь под влиянием жены – уроженки Украины. 38-летняя Эйнат Кляйн в девичестве носила имя Инна Калинина и жила в Киеве.

На днях супруга музыканта устроила русофобскую истерику в соцсетях. Эйнат Кляйн набросилась на известного российского хирурга Алексея Кащеева. Руководитель нейрохирургического отделения Университетской клиники МГУ рассказал подписчикам, почему он давно ничего не писал на своей странице. По словам врача, он участвовал в ликвидации эпидемии холеры в Каире и много работал в московской клинике. За прошедший год доктор провел 1286 операций, из которых 20 были сложными и уникальными.

Эйнат, являющаяся подписчицей Кащеева, обрушилась на него с упреками. Супруга Макаревича обвинила доктора в том, что он спасает жизни «убийц» - то есть своих пациентов-россиян. Молодая мать, воспитывающая малолетнего сына, в гневе не пощадила даже детей.

«Господин доктор, много лет вас читаю с восхищением. Спасение жизни стоит выше личной эмиграции? Однако чьи именно жизни вы спасаете сегодня в России, доктор? Убийц? Их детей? Их матерей?» - возмущенно обратилась к Кащееву Кляйн.

Супруга музыканта обрушилась с обвинениями на российского хирурга Алексея Кащеева. Фото: соцсети.

Большинство комментаторов пришли в ужас от подобных обвинений. Почти все подписчики благодарят хирурга за его работу и отмечают, что он несправедливо подвергся травле.

Сейчас Андрей Макаревич сидит без работы. Ценник на выступления артиста и его коллег по группе стартует от 9 миллионов рублей, однако желающих заплатить такие деньги нет. А вот Эйнат, напротив, уже вышла на работу. Она подрабатывает фотографом, гидом и занимается виноделием. Пока жена трудится, 69-летний музыкант занимается годовалым сыном и домашним бытом. Некоторые подписчики Эйнат удивляются, как она умудряется совмещать путешествия и заботу о малолетнем сыне. На это Кляйн отвечает – мол, она не мать наседка.

«Понимаю, товарищи, ваш праведный гнев. Сами-то вы, небось, по три года в декретах отсидели, а работа у вас ненавистная, ну, или во всяком случае, не такая захватывающая, как моя. Осуждаете вы при этом не самих себя, а меня. И именно поэтому тропы у нас с вами разные. В общем, да, „самая ужасная мать года“ опять зовет всех в поход!», - написала жена Макаревича в соцсетях.

*Признан в России иноагентом.