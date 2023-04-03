НАТО ждет открытия «второго фронта»: Генсек военного блока перешел от дипломатии к угрозам

Какой «второй фронт» для НАТО видит его генсек в Восточной Азии – голову ломать не приходится. Речь о Тайване Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг озадачил в очередной раз: выступая на пресс-конференции накануне министерской встречи альянса он сказал: «То, что произошло на Украине, может повториться в Восточной Азии». В этой связи натовцы обсудят все большее сближение Китая и России и подчеркнут, что «поставки китайского оружия России станут большой ошибкой».

Какой «второй фронт» для НАТО видит его генсек в Восточной Азии – голову ломать не приходится. Речь о Тайване. А значит, жди того, что «авторитарный» Китай вот-вот нападет на «свободолюбивый остров». И придется альянсу его защищать. Как еще, если сравнивать с «тем, что произошло на Украине»?

Тут, правда, дурацкие вопросы сразу в голову лезут. НАТО - это североатлантический военный блок или нет? Где Северная Атлантика и где Тайвань? Ладно, если бы США об этом предупредили, они уж давно заявляют, что Тайбэй их союзник и обидеть его они Пекину не дадут. А что в Юго-Восточной Азии забыли прочие европейцы-натовцы? Извините за дерзость, а вот как Таллин с Ригой, да и с самой Варшавой думают противостоять «китайской агрессии»? Ведь сравнение с Украиной, повторим, а там для Запада именно такой вариант…

В последнее время, действительно, НАТО выходили за размеры своего военного «пастбища» - и в Афганистане, и в Ираке. Но чтобы так далеко Брюссель счастья искал, пока не было. Разумеется, хотелось бы понять: с чего это вдруг?

Тут, конечно, ключевые слова - «все большее сближение Китая и России». В США уже на днях сказали, что они готовятся воевать сразу с двумя ядерными державами, ясно какими. Но Европа здесь при чем? Откуда у нее в сердце «тайваньская грусть»? Хотя, раз в Вашингтоне задачу сформулировали, то идет подготовка «рабочего задания» и для Брюсселя, вот Столтенберг и озаботился.

Тут за НАТО можно даже порадоваться. Сколько сил в последние годы было потрачено, чтобы доказать: нужен альянс, без него в мире - просто беда. Варшавский договор коварно распустился, срочно нужен был враг, который бы снял вопросы, для чего надо НАТО. Сначала появилась «российская угроза». Теперь вот очевидна и «китайская». Вопросы еще есть? Так что срочно принимаем в блок 31-го члена, Финляндию. И не задавайте других дурацких вопросов: где Тайбэй и где Хельсинки…

Забавно, что практически одновременно с обсуждением натовскими министрами угрожающего для них сближения Москвы и Пекина в Поднебесную приедет президент Франции Эммануэль Макрон в сопровождении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Их главная задача - убедить китайское руководство не слишком уж дружить с российским, а сохранять всяческие связи с Европой. И тут вдруг предупреждение из Брюсселя: Тайвань - это новая Украина (ну, близко к этому). Это как понимать? Конфликт левой руки с правой?

Объяснение дал сам Макрон более двух лет назад: НАТО, заявил он, полностью утратил координацию внутри союза по стратегическим решениям между США и их союзниками, что можно охарактеризовать как «смерть мозга». Может, действительно, верный диагноз? Ведь недавно тот же Столтенберг говорил, что альянс не видит признаков поставок Китаем России летального оружия. А госсекретарь США Блинкен одновременно заявлял, что Китай изучает возможности поддержать Россию в конфликте, в том числе вооружениями. Сейчас они, похоже, договорились.

А Макрон знает об этом, собравшись очаровать товарища Си? Ведь он будет первым из западных политиков, который отправится в город Гуанчжоу, где работал отец китайского лидера, когда был губернатором провинции Гуандун. Разве это не попытка подобрать «ключик» к сердцу председателя КНР? А может, Макрону просто поручено сыграть с хозяином роль «доброго следователя»? Но если это так, то речь опять о «смерти мозга» - в гостях себя так не ведут.

Объяснение, конечно же, есть, и оно весьма незамысловатое. НАТО, провозглашая готовность бороться с новыми «угрозами глобальной безопасности», создаваемыми, как правило, самим же блоком, действительно оправдывает свое существование. Только необходимо уточнить: подлинный смысл этого существования - сохранение мировой гегемонии Запада. Тогда все встает на свои места, и «смерть мозга» может даже показаться симуляцией. Или это все же верный диагноз? Просто уходящие из-под его контроля события заставляют Запад сильно нервничать…