Россия ликвидирует Чернобыльскую зону отчуждения: Что это значит

После катастрофы загрязненные территории были разделены на несколько зон Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 января 2024 года в России перестанет существовать зона отчуждения, которая была установлена после аварии на Чернобыльской АЭС. После катастрофы загрязненные территории были разделены на несколько зон. Самые грязные земли (от 40 Кюри на квадратный километр и выше) отнесли к зоне отчуждения - находиться там было запрещено. На этой территории располагалось 4 населенных пункта Брянской области, теперь они из зоны отчуждения исключены. Что это значит - природа очистилась? Или причины этого решения в другом? Об этом мы решили расспросить профессора, доктора технических наук Владимира Кузнецова, бывшего начальника инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР, участника ликвидации аварии на ЧАЭС,

После пожаров в Брянске радиационный фон в Вильнюсе вырос в 40 раз

- Владимир Михайлович, сразу после взрыва на Чернобыльской АЭС говорили, что радионуклиды будут загрязнять эти территории сотни, а то и тысячи лет. Не прошло и 40 лет, а в зону отчуждения возвращаются люди. Получается, по горячим следам опасность заражения переоценили?

- Нет, если у вас из реактора вылетело и где-то осело 190 тонн ядерного топлива, то радиоактивные элементы никуда не делись. Территория так и осталась загрязненной. Еще и вашим внукам и правнукам хватит. Дело в другом: ликвидация зоны отчуждения вовсе не значит, что туда вернутся люди. Насколько я знаю, более двух десятков населенных пунктов всё равно остаются закрытыми для проживания. До возвращения людей в эти районы еще очень далеко, потому что в юго-западной части Брянской области есть места - особенно лесистая местность, где загрязнение остается очень значительным, где-то порядка 40 Кюри на квадратный километр.

- А для чего тогда поменяли статус территорий?

- Чтобы вести там какую-то хозяйственную деятельность. Де факто, она там все равно ведется, люди ходят в лес, собирают грибы, ягоды, потом все это продается на рынке. Мы регулярно читаем новости, что санитарные службы обнаружили и забраковали загрязненную продукцию. А сколько они не обнаружили? А во-вторых идея, что если мы оставим территории в запущенном состоянии, то природа сама восстановится - она неправильная. Потому что если леса бросить на произвол, то деревья со временем умирают: от загрязнения, от старости или от болезней. И наблюдается такое явление как бурелом. Когда в лесу много поваленных деревьев, то вы никуда не проедете и не пройдете.

- А зачем куда-то ездить и ходить в загрязненной зоне?

- Хотя бы для того, чтобы бороться с лесными пожарами. Давайте вспомним 2010 год, когда в Брянской области горели леса. Это привело к тому что радиационный фон в Вильнюсе вырос в 40 раз. А это от Брянска - 600-700 километров. Ведь что такое пожар в радиоактивных лесах? Радиоактивный пепел поднимается аж до стратосферы, и куда его ветрами разнесёт и в каком месте он осядет - одному Богу известно. Так вот тушение пожаров в подобных условиях вообще не представляется возможным, потому что никакую технику вы в непроходимые леса не загоните. А кроме того, это радиационно-опасная территория, люди там тоже не смогут работать.

Когда зона станет райским уголком

- И что же делать?

- На самом деле это большая проблема и без всяких лесных пожаров. Потому что деревья, которые там растут, впитывают радиоактивность. Пилить их надо дистанционно, нужна спецзащита и спецтехника, которой нет. И потом - ты спилил, складировал, а что дальше? Нужно захоронить зараженные деревья в специальных могильниках. Однажды в какой-то начальственной голове возникла дурость, и эти деревья начали сжигать. Но деревья-то радиоактивные, соответственно и пепел такой же…

Если у вас из реактора вылетело и где-то осело 190 тонн ядерного топлива, то радиоактивные элементы никуда не делись Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- То есть смысл постановления такой: народ все равно в лес ходит, на тихую что-то на этих территориях делают. Так лучше не пускать это дело на самотек, а легализовать и контролировать?

- Да, нужен контроль и запустение это плохо.

- Получается, природа быстрее затягивает раны, чем мы думали. В свое время народ пугали двухголовыми животными-мутантами, которые якобы родятся в Чернобыльской зоне. А потом биологи обнаружили, что для животных зона отчуждения стала райским уголком, где они плодятся и размножаются без видимых последствий для здоровья. Человек оказался для животных более страшным врагом, чем радиоактивное загрязнение.

- Я не знаю, откуда вы эту информацию берете. Возьмите Чернобыльскую зону, туда же никто не собирается возвращать народ. Хотя там ситуация значительно лучше, чем в брянских лесах.

- Почему лучше? Ведь, чем ближе к Чернобылю, тем ближе к эпицентру. Брянск все же на окраине зоны заражения.

- У Чернобыля нет таких лесов, практически непроходимых. И потом всё-таки в свое время в Чернобыльскую зону кинули значительную часть людских и финансовых ресурсов. Самое грязное место это был, так называемый, Рыжий лес. Его смогли убрать и утилизировать. Для того, чтобы вернуть людей в места, которые вы называете райским уголком, нужно проводить исследования почвы и воды. А я не знаю ни одного широкомасштабного исследования, которое бы регулярно изучало состояния зоны заражения. Потому что это дело очень дорогое. Восемь лет назад одна радионуклидная проба в Санэпиднадзоре стоила 1500 рублей. Сейчас дороже. На одном квадратном метре вам нужно взять 5 проб - это уже 7500 рублей. А если нужно обследовать населенный пункт площадью несколько квадратных километров? Лет 10 назад проводилась разовая работа по одному населенному пункту, который не был выселен. А еще в 2011 году швейцарский “Зеленый крест” нашел деньги и наша компания проводила исследование по конкретному населенному пункту уже в зоне отчуждения.

Куда делось кладбище зараженной техники?

- Что обнаружили?

- Мы подтвердили информацию о том, что распад идет. Но распад чего? Основные дозообразующие радионуклиды в Чернобыльской зоне заражения - это цезий-137, стронций-90 и в ряде случаев плутоний-239. У цезия и стронция период полураспада 28 лет. Это значит, в Чернобыльской зоне произошёл только один акт распада. Для того, чтобы распался весь цезий и стронций на таких загрязненных территориях, нужно чтобы прошло 10 периодов. Соответственно, райский уголок, о котором вы говорите, получится из Чернобыльской зоны примерно через 300 лет. Люди еще долго туда не вернутся. Даже в Европе - в Швейцарии, Франции, Швеции, Финляндии - до сих пор есть территории, которые выведены из оборота. Там все четко соблюдается и контролируется. Они проводят работы по рекультивации этих территорий, стараются снизить радиационный фон.

- А у нас?

- А у нас все нужно проверять и перепроверять. Но в Чернобыле ситуация еще хуже. Украинцы стали организовывать экскурсии, проводить военные учения. Они не понимают, что делать такие вещи можно только под жесточайшим контролем. А куда делась из отстойника в селе Рассоха техника, которая участвовала в ликвидации аварии на ЧАЭС? Кладбище машин занимало территорию в несколько футбольных полей. А там были ряды вертолётов Ми-24 и Ми-26, инженерные машины разграждения, бетоновозы, автобусы, пожарные машины. Сегодня этой техники нет - сдали в металлолом и переплавили, а что можно было реанимировать - подшаманили и вернули военным. И я не знаю, что стало с теми людьми, которые работали на подобной технике. Мы делали доклад в свое время, пытались достучаться до властей: у нас ведь с Украиной не было таможенных пунктов, которые были бы оборудованы системами радиационного контроля. Поэтому не исключено, что вся эта радиоактивная дрянь ввозилась в Россию. Так что Чернобыль нам будет аукаться еще очень долго.