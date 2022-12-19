Первые фото Новогоднего голубого огонька 2023: как нарядились Пелагея, SHAMAN, Басков и Пьеха

Певец SHAMAN на сцене «Новогоднего Голубого огонька 2023» с песней «Я русский». Фото: телеканал "Россия"

Новогодние огоньки отсняты, их готовят к телеэфиру. Звезды выбирали наряды и готовились к этим праздничным съемкам старательно – все-таки в их компании встретят Новый год миллионы телезрителей. На телеканале «Россия» после Новогоднего обращения Президента России, и сразу после последнего удара курантов начнется «Новогодний голубой огонек». Мы публикуем первые фото со съемок «огонька» - можно разглядеть как нарядились наши артисты для новогодних съемок.

Все ведущие «Новогоднего огонька» в сборе и при параде: Веденеева, Басков, Вовк, Малахов, Ситтель, Губерниев. Фото: телеканал "Россия"

Состав ведущих «Новогоднего огонька-2023» такой: Николай Басков и Татьяна Веденеева, Андрей Малахов и Ангелина Вовк, Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев. SHAMAN споет свою песню «Я русский», Гоша Куценко и Олеся Железняк «Если у вас нету тети», Алсу – «Зимний сон», «Земляне» - «Трава у дома», Владимир Пресняков и Наталья Подольская – «Белый снег», Николай Басков – «Разговор со счастьем», Сергей Лазарев – «Остров невезения», Аскар Абдразаков - «Подмосковные вечера», Александр Розенбаум и Анастасия Макеева – Вальс-бостон». Будет много хитов разных лет, споют для зрителей много звезд. Помимо эстрадных звезд в «огоньке» выступят участники Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» Мелия Ализаде и Ярослава Галдина, таланты-самородки из программы «Песни от всей души» Раиса Отрадная и группа «Садко».

Пелагея для съемок в «огоньке» выбрала платье из бархата (стилисты советуют выбирать этот материал для праздничных платьев) с креативными рукавами. Фото: телеканал "Россия"

Группа «Дискотека Авария» в роли Дедов Морозов. Фото: телеканал "Россия"

Стас Пьеза в костюме любимого цвета символа 2023-го года Черного Водяного Кролика. Фото: телеканал "Россия"

«Новогодний голубой огонек» в эфире больше 60 лет, и в новогоднюю студию приглашали всегда почетных гостей - героев труда, шахтеров, сталеваров, врачей, ученых. Так, 1964 год в студии «Голубого огонька» встречали с целым отрядом первых космонавтов во главе с Юрием Гагариным, в 1965-й – год двадцатилетия Великой Победы в студии чествовали участников Великой Отечественной войны. В 2021 гостями «Новогоднего огонька» были врачи, спасавшие людей во время пандемии. 2023-й год телезрители будут встречать с почетными гостями студии «Огонька» - Героями России, прибывшими с передовой СВО.

Необычный музыкальный дуэт: Гоша Куценко и Олеся Железняк. Фото: телеканал "Россия"

Полина Гагарина в тренде: от прически до сарафаны в стиле 70-х. Фото: телеканал "Россия"

А провожать уходящий год на «России» начнут 31 декабря в 18.10 – на экраны выйдет новогодний спецвыпуск передачи «Песни от всей души» с ведущим Андреем Малаховым. В программе самые популярные певцы из народа исполнят любимые народные песни, хиты.