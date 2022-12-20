В Приморье толстый тигр вышел к людям

Краснокнижник спокойно прогуливался по улице, игнорируя лай собак

Этой ночью в частном секторе ЗАТО Фокино в Приморье заметили и сняли на видео амурского тигра. Краснокнижник спокойно прогуливался по улице, игнорируя лай собак. Совершив вечерний променад, он ушел в лес. Обеспокоенные таким визитом незваного гостя местные жители обратились в Охотнадзор. Сегодня весь день специалисты изучали следы хищники и ареал его обитания и пришли к выводу, что тигра мог прогнать с его территории более сильный собрат. По другой версии – хищники испытывают голод из-за уменьшения численности кабанов в регионе и в поисках легкой добычи идут в деревни. Поэтому рекомендовали всем быть начеку.

«Просьба, пока не будет пойман зверь, домашних животных закрыть. При обнаружения тигра просьба незамедлительно звонить по телефону 112 - служба экстренного вызова или оперативному дежурному диспетчерской службы (ЕДДС) 8(42339) 2-50-01» - написал в своем Telegram-канале глава администрации ЗАТО Фокино Александр Баранов.

Примечательно, что амурские тигры все чаще стали выходить из тайги к людям. Так, на прошлой неделе в приморском поселке Дунай зверь утащил с цепи и загрыз собаку. Также местные жители заметили следы его лап на песке в бухте Безымянной. А в Хабаровском крае краснокнижне коты держит в страхе сразу несколько населенных пунктов. В фермерском хозяйстве Кофон хищник загрыз лошадь, а в поселках Корфский и Сита задрал по одной собаке. Всего за последний месяц в Хабаровском крае уже зафиксировали 23 визита в 18 поселков. И.о. начальника управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края Юрий Колпак запросил разрешение на отлов как минимум шести тигров у Министерства природы России.

Напомним, в 19 веке на территории России проживало более тысячи особей тигра, а уже к 1940 году — осталось около 30. Животное было на грани вымирания, поэтому охоту на него запретили, а зверя внесли в Красную книгу. Сегодня их численность — около 750 кошек.