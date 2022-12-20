Европа готова предать США и добиваться мира на Украине: Как отреагируют Байден и Зеленский

Следующие несколько месяцев будут трудными для Байдена Фото: REUTERS

Очень откровенное оценочное суждение сделало американское издание Politico: «Находясь за океаном от боевых действий, США имеют более сильную экономику (чем страны ЕС - ред.) и, следовательно, больше терпения».

Боевые действия идут, разумеется, на Украине. Байден, отмечает Politico, добился от западных лидеров обещания поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». Но опасения, что Европа дрогнет и не будет «держать фрунт», как обещала, все же появились.

Все больше свидетельств тому, что некоторые европейские союзники Вашингтона все же не горят желанием бороться с Россией «до последнего украинца». И дело не в том, что им украинцев жалко, хотя это заслуживало бы понимания, а в том, что слишком тяжким бременем обернулось обещание поддерживать конфликт с Москвой «сколько потребуется».

Politico так и пишет: «Новые испытания для администрации Байдена, дома и за рубежом, растут, как раз в то время, когда температура в Восточной Европе падает». Под «испытаниями» замаскировано усиливающееся в Европе желание завершить конфликт миром. Потому что там, при падающей температуре, еще и рвущаяся вверх инфляция и все признаки наступающей экономической рецессии.

Еще один кошмар для европейцев - новая волна беженцев из Украины, которая усиливает и без того серьезные экономические проблемы. А Киев уже призвал своих сограждан: домой этой зимой не возвращайтесь. Вот и беспокоится Белый дом, как объясняет Politico, тем, что, «поскольку конфликту не видно конца, настроения Зеленского начали испытывать терпение европейских лидеров». А настроение украинского президента самые решительные - о чем-либо говорить с Москвой он будет только после того, как она «вернет все земли его страны». И Байден, подчеркивает американское издание, неоднократно заявлял, что не будет давить на Зеленского. Значит, тупик…

Но это для Европы тупик, а для Соединенных Штатов, у которых, как уже отмечалось, экономика от конфликта только накачивается, все не так уж плохо. Ведь новые вооружения, поставляемые Киеву, - это распахнутый настежь портфель заказов американскому ВПК. И не будет преувеличением сказать, что Зеленский, требуя, прося, вымаливая у Запада оружия и еще оружия, выступает лоббистом американских компаний, у которых самые радужные, в отличие от украинских, перспективы.

Только что, выступая на встрече лидеров Соединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства, Зеленский обратился к лидерам европейских государств с призывом увеличить поставки Украине конкретных типов вооружений. В частности: системы ПВО и снаряды к ним у Британии и Норвегии; танки, «Гарпуны» и артиллерийские снаряды у Нидерландов; самоходные артиллерийские установки Archer, зенитно-ракетные комплексы RBS-98 и самолеты Gripen у Швеции… И еще много чего было им названо. Но ни для кого не секрет: избавляясь от своей, как правило, устаревшей военной техники, европейцы рассчитывают на получение новой. Откуда и чьей? Неужели американской?

Еще одно признание от Politico: «К нынешнему моменту Байден получил высокие оценки за возрождение НАТО и создание трансатлантического альянса для противостояния Путину». Помните, как альянс маялся без серьезного противника, который придал бы смысл его существованию после смерти Варшавского договора? Даже «международный терроризм» вынужденно во враги записали, хотя, как известно, его же, другой рукой, и подкармливали. Но эти тяжелые времена прошли. Враг обретен, союзники сплочены.

Есть, правда, помимо начавшихся сомневаться европейцев, и домашняя проблема - взявшие на промежуточных выборах большинство в конгрессе республиканцы грозятся, что больше не позволят выписывать Украине «чистый чек». А то они не понимают, куда идут деньги? Да и работает уже с ними Белый дом плотно, не раскрывает никакого секрета издание.

Но все же следующие несколько месяцев будут трудными для Байдена, делает вывод Politico. Тут и предупреждение украинских военных о возможном наступлении России в ближайшие недели - вплоть до Киева. И страх слабонервных в Европе за состояние экономики. И, кто знает, что могут выкинуть собственные республиканцы… Вот и придется Байдену, как считают аналитики администрации, «лоббировать европейских лидеров, чтобы сохранить курс».

Лоббиста, таким образом, в этом конфликте получается два - Зеленский и Байден. И оба работают на экономику США. И на их же мировое господство.

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