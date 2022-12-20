В Вашингтоне закатили роскошный банкет в честь продолжения конфликта на Украине: вскрылись пугающие подробности

Посольство Украины в США отпраздновало день ВСУ в Вашингтоне роскошным банкетом. Фото: Shutterstock

Посольство Украины в США отпраздновало день ВСУ в Вашингтоне роскошным банкетом. 8-го декабря в роскошном Международном центре на Пенсильвания-авеню был снят не менее роскошный банкетный зал. На мероприятие заранее, еще 2-го декабря разослали официальные приглашения от имени посольства. Гости прибыли без опозданий.

Столы ломились от деликатесов, высоких гостей встречали посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова и военный атташе Борис Кременицкмй, каждый тост сопровождался пафосными выступлениями и речами о международной солидарности, неизбежности победы Киева и готовности для этого последний цент потратить заработать и содрать с и без того ободранной украинской шкуры. Это в Киеве нет света, темно и холодно, а в Вашингтоне свет и дамы в роскошных вечерних платьях, это под Артемовском (Бахмутом) украинские вояки в дерьме и грязи жарят на самодельных вертелах пойманную местную фауну, вплоть до мышей, а в банкетном зале по адресу 1300, Пенсильвания-авеню икра горой и охлажденное шампанское в ведерках со льдом и прочие омары и лобстеры.

Да и с чего, собственно экономить украинскому посольству, если весь банкет был щедро оплачен американскими спонсорами из числа корпораций ВПК Соединенных Штатов Америки. Northrop Grumman, Raytheon, Lockheed Martin, Pratt & Whitney, производители комплексов ЗРК, РСЗО, артиллерийских систем и бронетехники, ракет, снарядов и бомб не поскупились на угощения. А с чего им скупиться, если Украина обеспечила им гигантские доходы, и каждый доллар, потраченный на этот банкет, обернется, как минимум, миллионом прибыли.

Стоимость акций американских компаний сектора ВПК с начала конфликта выросла на 36-38%. Белый дом поставил с начала Специальной военной операции на Украину вооружений более, чем на 19 млрд. долларов. Это только США и только непосредственно систем вооружений, боеприпасов и оружия. А сколько там еще помощников! Министр обороны Украины Алексей Резников давеча заявил о готовности "разделить победу над Россией поровну с 52 странами", помогающими Киеву. И все они поставляют Киеву совсем не памперсы. А Байден обещал Украине поставки еще на десятки миллиардов, ч том числе и через специально принятый в апреле, а обсуждавшийся еще до начала российской операции закон о Ленд-лизе для Украины.

Поставки вооружений Украине высвободили старые складские запасы, и предприятия американского ВПК (как и ВПК в других странах Запала) получили новые правительственные заказы на производство и поставки самых современных систем вооружений. В военных заводы просто вдохнули новую жизнь.

Слава, слава Украине! Осанна Мальчишу-плохишу в потасканной футболке в стиле милитари от производителей оружия и торговцев смертью! Который верно исполняет приказ "воевать до последнего украинца" и не сходит с этого курса.

И пока в украинских окопах на передовой шныряют жирные мыши, а "пушечное мясо" стабильно отправляется на убой, в Вашингтоне не иссякнут шампанское, икра и крабы. Ими даже одних украинцев будут угощать. Пока другие будут превращаться в трупы и калек.