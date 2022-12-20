«Перекрёсток» выдаст гранты малому бизнесу на развитие доступной среды

Цель инициативы - помочь малому бизнесу повысить устойчивое развитие компаний и сделать их инфраструктуру доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках проекта «Перекрёсток» представил систему грантов для представителей малого бизнеса в сфере услуг на развитие доступной среды. Десять предпринимателей смогут получить финансирование на адаптацию входной группы, оборудование пандуса и другие виды обустройства точки обслуживания или на оплату обучения для сотрудников по коммуникации с клиентами с инвалидностью.

Для получения гранта необходимо до 31 января 2023 года провести оценку доступности своего бизнеса, используя специальные чек-листы на сайте и заполнить анкету участника, а затем отправить письмо на info.fsrnom@gmail.com с обязательной пометкой «Заявка на конкурс 2023». Более подробная информация об условиях получения гранта размещена на сайте.

Согласно официальным данным Правительства РФ за 2021 год около 40 млн россиян относятся к категории людей с инвалидностью, маломобильным гражданам и членам их семей. «Для полноценного включения в общество, очень часто им мешает именно недоступная среда. И даже если предприниматели хотят адаптировать свои услуги для клиентов с инвалидностью, то у них нет инструкций и инструментов, как это можно сделать», — прокомментировала Елена Мартынова, директор по развитию и сооснователь Everland.

«Перекрёсток» с партнёрами разработал и разместил на сайте проекта универсальные чертежи правильного доступного пандуса, который можно использовать при создании входной зоны объекта, готовые онлайн-решения для сайтов компаний, адаптированные для слабовидящих людей, основные правила сервиса для клиентов с разными видами инвалидности.

Для развития доступной среды в своих супермаркетах «Перекрёсток» в 2021 году запустил социальную программу «Доступная среда». Почти 6000 сотрудников прошли обучение по коммуникации с клиентами с инвалидностью, проведено тестирование на доступность 400 магазинов. В 2023 году «Перекрёсток» продолжит системно развивать этот проект. Кроме того, запланирован аудит на доступность официального сайта и мобильного приложения.