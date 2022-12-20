Почти 90% игрушек Хагги Вагги содержит ядовитый фенол: он вызывает у детей головные боли и дерматиты

Обожаемые детьми игрушки со страшными зубастыми улыбками оказались страшными и в плане безопасности Фото: Shutterstock

Спинеры, попиты, слаймы — мода на игрушки у детей меняется стремительно. В этом году невероятную популярность обрела игрушка, созданная на основе компьютерного персонажа Хагги Вагги — страшненького пушистого монстра с острыми зубами и дикой улыбкой. Его роль в игре — заобнимать до смерти и откусить от тебя (игрока) кусочек.

Ни моя дочь, ни я ничего не знали об игре. Но когда папа в тире выиграл игрушку, дочь потянулась именно к розовой подружке Хагги Вагги. Как потом выяснилось, ее зовут Кисси Мисси. Она тоже пушистая и страшненькая. Но розовая! А это любимый цвет дочери. Выбора у нас не было. Этот пушистый монстр уже полгода живет с нами...

Как выяснилось 20 декабря, когда Роскачество рассказало об исследовании этих игрушек, не зря она мне не нравилась.

ВЫЗЫВАЕТ ГОЛОВНУЮ БОЛЬ

Обожаемые детьми игрушки со страшными зубастыми улыбками оказались страшными и в плане безопасности: в 16 из 18 проверенных образцах содержится фенол. Причем, в одной игрушке его содержание выше в 4 раза! Фенол — это ядовитое вещество, его используют для производства, например, нейлона и капрона, различных смол. Ели ребенок постоянно будет взаимодействовать с ядовитой игрушкой это может вызвать аллергическую реакцию кожи (дерматиты), а также головную боль от отравления парами фенола.

А 8 из 18 образцов оказались еще и токсичны, что тоже может привести к отравлениям и аллергическим реакциям.

И знаете, в чем проблема? Игрушки закупались везде, где они продаются — в переходах, в интернет-магазинах, крупных торговых сетях и гипермаркетах. И нигде нет гарантии, что вы купите безопасную игрушку. А еще у большей части игрушек нет нормальной маркировки (которая бы рассказала, из чего сделана игрушка) и даже сертификатов безопасности.

- Да, Хагги Вагги продаются без сертификатов, но за это практически невозможно привлечь к ответственности, - говорит заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. - Происходит это из-за того, что изделия продаются под видом сувенирной продукции хендмейд. А она не подпадает под действие технических регламентов. Роскачество уже предложило ужесточить требования к обороту, чтобы подобные игрушки не могли продаваться под видом сувенира.

А ВОТ НА ПСИХИКУ ВОВСЕ НЕ ВЛИЯЮТ ПЛОХО

Чтобы понять, почему же детям так нравятся эти игрушки, их отдали на экспертизу специалистам Московского государственного психолого-педагогического университета.

Опросы и беседы проходили 265 воспитателей и 1872 родителя детей раннего, дошкольного и младшего школьного возраста. А в экспериментальном исследовании приняли участие 130 детей от 4 до 10 лет.

Выяснилось, что дети воспринимают Хагги Вагги просто как обычную игрушку-обнимашку. Но она придает им статусность: «Ой, у Маши такая есть, у Саши тоже, значит, и я хочу, я буду крутой», именно поэтому и вызывает повышенный интерес. В играх же Хагги Вагги вовсе не ведет себя плохо, в отличии от компьютерной версии. То есть большая часть детей и не подозревает, что персонаж отрицательный, играет с ним как с обычной мягкой игрушкой.

Как сказала в эфире радио «КП» кандидат педагогических наук, руководитель Центра цифровых технологий образования «Академия Министерства просвещения РФ» Юлия Федорова: «Дети не подозревают, что перед ними убийца из компьютерной игры. Они видят просто милого пушистого человечка с липучками на руках, которое может тебя обнять.

Так что, с одной стороны, важно понимать, что это, откуда, к чему может привести. С другой стороны, понимать и осознавать, что ребенок не всегда знает эти вещи. Он видит просто то, что видит. И если начать акцентировать внимание, отнимать, отбирать, говорить, тогда интерес только возрастет».

ШОК-ЦИФРА

По данным интернет-сервиса Price.ru, c сентября 2021 года по сентябрь 2022 года интерес покупателей к куклам-монстрам вырос почти на 9 миллионов (!!!) процентов.

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