Зеленский случайно признал страшное: Граждане Украины стали заложниками ВСУ

Зеленский в интервью признался, что население Украины нет смысла выпускать из Киева и других городов Фото: REUTERS

Помните известный лозунг, который при предшественнике Зеленского на посту президента Украины Петре Порошенко стал определяющим в отношении Киева к Донбассу? Напоминаю, если кто забыл: "Донбасс будет или украинским, или безлюдным". Преемник Порошенко распространил его на всю Незалежную. В чем он сам и его соратники искренне признаются, совершенно не обращая внимания на смысл того, что они говорят.

Начнем опять с Донбасса, про который нынешняя украинская власть никак не хочет забыть, мечтая о том, как они его завоюют и "вернут". Вот вам начальник Национальной полиции Игорь Клименко в интервью РБК-Украина, который рассуждает чем будет отличаться "освобождение" Донбасса от завоевания других утраченных территорий.

- Там дети пошли уже во второй класс. Родившиеся в 14-15 годах. Люди отравлены пропагандой России. Большие территории, которые уже 8,5 лет не слышали украинского языка. В которых воспитывалась и пропагандировалась ненависть ко всему украинскому, к Украине. Поэтому главная проблема – это люди, - объяснил Клименко свою позицию. - Перед нами всеми будет стоять задача показать гражданам, которые не участвовали в незаконных вооружённых формированиях, что наша власть законна, настоящая и действительно лучше. И главное, что это территория нашего государства -- не Российской Федерации, не какого-либо "союзного государства", а именно Украины.

- Поэтому, я думаю, что многие проживающие там, пожалуй, пойдут искать "русский мир" на территории Российской Федерации, подытожил он, как всегда, что свойственно нынешнему украинцу во власти, соврав. Как же это не слышали?

- У нас работа будет - у них нет. У нас пенсии будут - у них нет. У нас поддержка людей - детей и пенсионеров - будет, у них нет. У нас дети пойдут в школы и детские сады, а у них они будут сидеть по подвалам. Потому что они ничего не умеют делать! Вот так, именно так мы выиграем эту войну, - пообещал Порошенко еще 23 октября 2014-го, выступая в оперном театре Одессы.

Теперь, благодаря Зеленскому, дети сидят по подвалам по всей Украине. Но его это совершенно не смущает. Люди для него – это всего лишь еще один обороны территории, подконтрольной ему.

- Будет ли эвакуирован Киев, - спросил Зеленского французский журналист, в ходе которого Зеленский наговорил столько всего, что его впору было вместе с микрофоном срочно везти в психиатрическую лечебницу. Но одно откровение выбивается даже из обычного для него ряда психических девиаций, и это ответ на данный вопрос.

- Мы будем держаться. У нас рабства нет, у нас демократическое общество. Когда люди хотят ухать, им нужно уехать, они могут себе это позволить, и это нормально. Каждый человек, защищая государство, защищает себя. Семья – это также часть государства. Разные примеры бывают, иногда людям необходимо уехать, государство должно дать коридор и возможности для эвакуации, - ответил Зеленский и продолжил. - Но хочу сказать точно, что если город будет пустой, его очень просто захватить, вот и всё. Это примеры и исторические, и примеры нашего государства.

Оставим в стороне его очередное вранье про "демократическое общество" и про "когда люди хотят уехать, они могут себе это позволить". Который месяц студенты, обучающиеся в зарубежных вузах, просят их выпустить, но бесполезно. Как и моряки, которые не смогли выполнить свои рабочие контракты, потому что их не выпускают из страны. Не будем обращать внимание на то, что Херсон и Мелитополь были совсем даже не пустые, когда в них пришли российские военные. Обратим внимание на другие слова Зеленского.

- Если город будет пустой, его очень просто захватить, - сказал президент (пока еще) Украины и тем самым расписался, что обычное население его страны, мирные граждане – это всего лишь заложники ВСУ. И что он прекрасно понимает щадящий для мирных украинцев характер действий российских войск, которые стараются не наносить удары по "мирняку". И именно потому он никого ниоткуда не выпустит, чтобы по максимум затруднить задачу для России. Потому что ВСУ прикроются "живым щитом" из мирного населения, как террористы, которыми они, по сути, и являются. Для Зеленского важен город, а не люди. Если раньше был лозунг: "Снарядов не жалеть", - то сейчас Зеленский сделал своим знаменем совсем другой: "Мирных не жалеть!"

Как собственно, и для главкома ВСУ генерала Валерия Залужного, который попросил Зеленского подписать закон об ужесточении наказаний для украинских военных.

- Огромное количество дезертиров, массовое оставление боевых позиций, отказ подчиняться приказам, - Залужный перечислил причины, по которым поддержал уже принятый Верховной радой закон "Об усилении ответственности для военных". А все потому, что петиция с требованием к Зеленскому наложить вето на этот закон набрала даже не 25 тысяч необходимых для ее рассмотрения голосов, а более 36 тысяч. Причем, в рекордные сроки. А украинские военные целыми подразделениями отказываются ехать в "бахмутскую мясорубку". Да и с дезертирами в ВСУ, судя по словам главкома, полный порядок и массовый энтузиазм в отношении реализации планов "воюйте сами, а я поихав до дому, до хаты".

Но Залужный мог бы и не выступать с таким призывом, потому что Зеленский и сам бы такую петицию не удовлетворил. Или это просто потребовалось, чтобы Зеленский не представал настолько уж окончательным людоедом? Зря и бесполезно. Бывший комик настолько кровав, что у него уже не только руки по локоть в крови, она у него уже и с клыков капает с его одутловатой морды лица.

Он готов убить всех, чтобы не потерять города. Что, кстати, сейчас и демонстрирует под тем же Бахмутом (Артемовск). А в итоге и всех убьет, как хочет, и города все равно потеряет. Да и страну в целом, которая уже стала призраком себя самой.