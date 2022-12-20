Будет ли Россия «поглощать» Белоруссию: Путин дал однозначный ответ

Журналисты спросили у политиков, что те думают о теории заговора, будто Москва хочет поглотить Белоруссию Фото: REUTERS

В понедельник, 19 декабря, Владимир Путин прилетел Минск. Главы России и Белоруссии обсудили строительство Союзного государства, торговлю и цены на наш газ для республики в следующем году. Причем последнее было самым главным - над союзом мы работаем уже 25 лет, а стоимость ресурсов надо определить к 1 января.

БУДЕМ СЧИТАТЬ, ДОГОВОРИЛИСЬ

- Мы обсуждали ценовые параметры в сфере энергетики. Мы сейчас с Александром Григорьевичем с глазу на глаз беседовали – будем считать, что все основные параметры, в том числе и параметры чувствительные по ценообразованию в сфере энергетики, согласованы, - очень завуалировано сказал Путин об итогах переговоров с Лукашенко.

- Мы зафиксировали нашу цену, она выгодная для нас, - не менее туманно добавил президент Белоруссии.

Российский лидер напомнил, что выполнено 60% намеченных интеграционных мероприятий. Это те самые решения, которые и делают Союзное государство реальным. Унифицирован бухучет, улучшен валютный контроль… При этом, до сих пор не выполнена одна из главных программ: единый газовый рынок. Тогда бы Белоруссия покупала бы ресурсы по нашим внутренним ценам.

За год торговля между странами выросла на 10%. Россия осталась крупнейшим инвестором в экономику Белоруссии – вложено 4 млрд. долларов.

СПАСИБО ЗА РАКЕТЫ

Ну и дружба продолжается у военных. Лукашенко поблагодарил за комплексы С-400 и «Искандеры».

- Ведётся совместное военное планирование, действует российско-белорусская региональная группировка войск. На территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей наших стран. Несёт боевое дежурство единая система противовоздушной обороны, - перечислил Владимир Владимирович.

При этом, об участии белорусской армии в спецоперации не было сказано ни слова.

В ответ Александр Лукашенко рассказал, что может помочь России своим советским наследием.

- Наша заслуга в том, что мы сохранили производства, которые достались нам от Советского Союза. Когда наши западные партнёры ушли, мы оказались для огромной России востребованными. Это наше общее, которое мы создавали совсем недавно, - заявил белорусский лидер.

Он уточнил, что 60% производства республики идут на внутренний рынок, а 40% - на экспорт.

ЖДАТЬ ЛИ ПОГЛОЩЕНИЯ

Журналисты спросили у политиков, что те думают о теории заговора, будто Москва хочет поглотить Белоруссию.

- У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, просто нет целесообразности в этом, - тут же заявил Путин.

- Вопрос не в поглощении, а вопрос в согласовании экономической политики – так, как это делается во многих других интеграционных объединениях. Всё остальное – это наносное, чушь, - добавил он.

Лукашенко поддержал сначала российского лидера…

- Говорить о том, что кто-то кого-то поглощает… Встаёт вопрос: а зачем? Россия всегда шла нам навстречу, нет сегодня ни одного вопроса, который не решили.

… а потом пошутил про свое политическое амплуа.

- Вы знаете, мы вдвоём – «соагрессоры», самые «вредные», «токсичные» люди на этой планете. У нас только один спор: кто больше? Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начинаю думать, что он. Ну приняли решение, что вместе, одинаково. Вот и всё.

НЕ МОГ НЕ ПОЗВОНИТЬ

Разговор зашел и о финале футбольного чемпионата мира.

- Я смотрел вторую половину с того момента, когда счёт был уже 2:2, дополнительное время смотрел. И потом, конечно, не мог удержаться от того, чтобы не позвонить президенту (Аргентины – Ред,), поздравить его, - признался Путин.

А в конце поблагодарил футболистов обеих стран за «блестящую игру».