В Москве назвали оператора с самой высокой скоростью скачивания видео в метро

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Агентство «Телеком Дейли» определило, кто из мобильных операторов в Москве предоставляет наиболее качественную мобильную связь в метро. Так, второй год подряд билайн занимает лидирующую позицию по средней скорости скачивания контента на станциях и в тоннелях подземки. Кроме того, компания — в лидерах по показателю непрерывности.

Результаты исследования показали, что у абонентов оператора средняя скорость скачивания фото, видео, книг, документов и прочего контента во время движения поездов достигает 100 Мбит/с. Это почти в два раза больше показателей 2021 года. При этом скорость на станциях метро достигает 207 Мбит/с. Этого вполне достаточно для скачивания тяжелых файлов в высоком разрешении, причем как в пути, так и во время ожидания метро. Также в этом году оператор поработал над увеличением скорости загрузки контента в сеть, показатели выросли до 32,7 Мбит/с. Для сравнения, год назад эти цифры были на уровне 19 Мбит/с.

- Каждый день мы стремимся предоставлять качественный сервис нашим клиентам, где бы они ни находились. Я искренне рад, что нам удалось создать в московском метро надежную связь с хорошим качеством мобильного интернета и голосовой связи. В этом году для удержания высоких стандартов качества связи мы не только строили новые базовые станции, но и расширили возможности сети за счет дополнительной частотной емкости — L900. Технические специалисты компании вывели в эфир 237 новых базовых станций в этом диапазоне, которые позволили увеличить надежность сети и ее доступность в тоннелях, - сообщил Олег Бирюков, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом».

Кстати, по итогам ноября абоненты в метро использовали почти на 40% больше интернет-трафика, чем год назад.