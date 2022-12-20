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Экономика20 декабря 2022 11:38

Как изменятся выплаты по больничному листу в 2023 году и кто сможет их получить

Выплаты по больничному листу вырастут на 10% в 2023 году
Андрей ЗАЙЦЕВ
По закону больничный лист могут выписать лишь на срок до 15 календарных дней

По закону больничный лист могут выписать лишь на срок до 15 календарных дней

Фото: Олег ЗОЛОТО

Выплаты по больничному листу в 2023 году

С 1 января повысится максимальный размер выплаты по больничному листу. Об этом сообщили в Фонде социального страхования. Так, за каждый день болезни теперь можно получить по 2737 рублей. В месяц – не более 84 847 рублей.

Расчет зависит от двух основных факторов. Вашей официальной зарплаты и общего страхового стажа (см. графику). Чем выше и то, и другое, тем больше вам заплатят. Формула относительно проста. Считаются все ваши легальные доходы за два года (от всех работодателей). Они делятся на 730 дней.

Если зарплата маленькая и выплаты по больничному меньше минимальной зарплаты, расчет сделают, исходя из МРОТ. Если, наоборот, доходы большие, заплатят меньше - не выше максимальной суммы, указанной выше.

По закону больничный лист могут выписать лишь на срок до 15 календарных дней. Если болеете дольше, то каждые полмесяца больничный нужно продлевать. Максимальный срок – 10 месяцев. При этом оформить его можно не только если болеешь сам, но и если заболел ребенок. Выплаты при этом почти не отличаются. Ограничен лишь срок больничного в течение года. Он зависит от возраста и заболевания и составляет от 30 до 90 дней.

Кроме этого, с Нового года вступят в силу очень важные поправки в закон. С 1 января право на больничный будут иметь не только штатные сотрудники, но и те, которые работают по гражданско-правовым договорам. Главное, чтобы работодатель платил за них страховые взносы (минимум – 4834 рубля за этот год).

Напомним, в ФСС отчисляется 2,9% от нашей официальной зарплаты. Эти деньги идут на больничные, декретные и на реабилитацию после травм на производстве.

ГРАФИКА

Как связаны опыт работы и зарплаты при выплате больничного

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* но не более максимальной суммы, заложенной на конкретный год.

По данным ФСС.

Экономика: Социальные вопросы